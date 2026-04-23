Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como el ‘Diablo’.

La cantante peruana Yahaira Plasencia abordó aspectos íntimos de su vida sentimental durante una reciente entrevista en el podcast ‘Café con la Chévez’, donde compartió detalles sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez, conocido como el ‘Diablo’. En la conversación, la salsera se mostró abierta al hablar sobre la naturaleza de su relación, la importancia del respeto mutuo y su postura actual frente a la maternidad.

A lo largo de la entrevista, Plasencia describió a Luis Fernando como una persona que ha llegado a aportar estabilidad y serenidad a su día a día. “Es una persona que ha venido a sumar mucho a mi vida. Respeta mis espacios, mi trabajo, no se mete en mis cosas, siempre está ayudándome en lo que yo necesite”, expresó la artista. La relación, según relató, se caracteriza por el acompañamiento sin invasión, lo que le permite desarrollarse tanto en el ámbito personal como profesional.

El empresario no pudo ocultar su admiración por la artista, destacando su carisma y talento, mientras crecen los comentarios sobre un posible compromiso tras sus últimas apariciones juntos en eventos familiares (Instagram)

El apodo ‘Diablo’, conocido así en el entorno mediático, no parece incomodar a la cantante. “Normal, pero Luis Fernando suena mejor, es su nombre”, respondió cuando se le consultó sobre el apelativo. La artista enfatizó que prefiere referirse a su pareja por su nombre propio y que para él tampoco representa un problema. Si bien Luis Fernando no pertenece al mundo del espectáculo, Yahaira señaló que él comprende la dinámica de la prensa y mantiene una actitud tranquila frente al interés mediático.

Uno de los aspectos que Plasencia destacó es el apoyo que su pareja le brinda en todos los proyectos que emprende, así como la relación cordial que ha establecido con su familia. “Siempre está pendiente de mí y se ha ganado el cariño de mi familia”, sostuvo. Al referirse a la convivencia con la distancia, pues Luis Fernando reside frecuentemente en Piura, la cantante explicó que ambos mantienen la calma y se enfocan en sus respectivas actividades, priorizando el entendimiento y la confianza.

Sobre la posibilidad de que Luis Fernando sea la persona ideal en su vida, Plasencia señaló: “Nadie es perfecto, pero puedo decir que es una persona con la que me entiendo muy bien en todo sentido, es muy inteligente. Eso es bonito, que te valoren, que te quieran, que te apapachen, que te cuiden, que te protejan”.

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No piensa en la maternidad

El tema de la maternidad también fue abordado en la entrevista. Plasencia aclaró que, por el momento, ni ella ni su pareja consideran la idea de tener hijos. “Es complicado. Yo ahorita estoy en una etapa muy bonita, pero no está en nuestra mente tener un hijo. Tampoco pasó por mi mente antes”, afirmó la cantante, desmintiendo así especulaciones recientes sobre un posible embarazo. Según explicó, su prioridad actual es disfrutar de la relación y de su carrera artística, alejando la posibilidad de la maternidad a corto plazo.

La salsera reconoció que, debido a su exposición pública, han circulado numerosos rumores sobre su vida personal. “Qué no se ha especulado. De mí se han especulado muchísimas cosas, pero no, ahorita el tema de ser mamá no”, puntualizó. Plasencia manifestó que ha aprendido a convivir con la atención mediática, enfocándose en lo que considera relevante para su desarrollo profesional y emocional.

La salsera peruana fue foco de comentarios tras imágenes de un local vacío, pero decidió contestar de manera contundente y continuar con su agenda internacional a pesar de la controversia generada (Instagram / yahairaplasencia)

Durante la conversación, la artista también reflexionó sobre el valor de la independencia en la pareja. Para ella, la clave radica en mantener espacios propios y no perder la individualidad, incluso dentro de una relación amorosa. “Estamos tranquilos, cada uno en sus cosas, pero tranquilos”, resumió al referirse a la cotidianidad junto a Luis Fernando.

La relación con Luis Fernando Rodríguez, lejos de buscar protagonismo mediático, se desarrolla en un entorno de discreción y apoyo mutuo. La salsera enfatizó que se siente acompañada y comprendida, pero también libre para desarrollar su carrera y tomar decisiones sobre su futuro. Por ahora, el proyecto de la maternidad no figura en sus planes, y su principal objetivo es consolidar su crecimiento profesional y personal.

Yahaira Plasencia confirmó su romance con Luis Fernando Rodríguez. (Willax TV)