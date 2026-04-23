Tren Lima–Chosica varado: MTC niega traslado y vagones Caltrain quedan en el Parque de la Muralla

Sin luz verde del MTC: tren Lima–Chosica queda paralizado y vagones Caltrain no se mueven. Video: Facebook MML

El Tren Lima Chosica está estancado, al menos por el momento. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no otorgó la autorización para continuar con el traslado del material rodante al patio de maniobras, donde recibiría el mantenimiento correspondiente.

Pese a ello, reafirmó su interés en impulsar el proyecto y no desaprovechó la oportunidad para cuestionar la falta de respaldo del Gobierno de José María Balcázar para concretarlo.

“Lamentablemente el Gobierno central, sus razones habrá tenido, no aceptó la autorización para trasladar todo ese material rodante que está en perfectas condiciones y ustedes lo han podido apreciar”, declaró.

Alcalde de Lima critica ambigüedad del MTC sobre operación del tren Lima–Chosica

El burgomaestre aseguró que mantiene el entusiasmo inicial, pero señaló que el principal obstáculo ha sido la negativa del Ejecutivo para autorizar el traslado del material ferroviario.

“Sigo entusiasta y voy a seguir entusiasta”, afirmó, al referirse a la iniciativa.

Renzo Reggiardo recordó que el material rodante está en condiciones operativas y que podría ser utilizado, pero que su traslado no ha sido aprobado, por decisión del MTC.

Pese a ello, el alcalde sostuvo que ha mantenido coordinaciones con distintas entidades vinculadas al sistema ferroviario. Indicó que ha estado en contacto con representantes del Ferrocarril Andino y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Tren Lima–Chosica sin fecha: MTC no aprueba traslado y coches Caltrain quedan inmovilizados

“Estamos permanentemente atentos a que el Gobierno autorice el traslado”, señaló.

En ese contexto, cuestionó la falta de avances y atribuyó la paralización del proyecto a lo que calificó como desidia por parte del Ejecutivo.

¿Y los coches del Parque de la Muralla?

El alcalde explicó que el objetivo es trasladar el material hacia Lima para poner en funcionamiento la locomotora y los vagones disponibles.

Renzo Reggiardo insistió en que continuará impulsando la iniciativa, pese a las trabas. “Vamos a seguir insistiendo para que se haga a la brevedad”, declaró.

Este paso es necesario, pues los coches y la locomotora que están en Chosica deben regresar a Lima para que el material rodante que permanece en el Parque de la Muralla reciba mantenimiento y pase por las revisiones técnicas.

Ante la falta de autorización, el proyecto de los trenes Caltrain queda, una vez más, sin fecha para iniciar operaciones.

¿Cuál es la posición del MTC?

Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no respondió a las recientes declaraciones de Renzo Reggiardo, anteriormente sí se pronunció sobre los motivos por los cuales no otorgaba luz verde al traslado.

A inicios de abril, antes de que se conociera la negativa del Ejecutivo, el MTC marcó distancia frente al impulso del proyecto del Tren Lima Chosica promovido por la Municipalidad de Lima. En medio de la presión pública del alcalde, el sector difundió un video institucional en el que explicó que un sistema ferroviario no puede implementarse de forma inmediata ni sin planificación previa.

El MTC sostuvo que este tipo de proyectos debe comenzar en la etapa de preinversión, donde se evalúan la demanda, el alcance técnico y la viabilidad. Solo después —precisó— se pueden definir aspectos clave como estaciones, señalización y sistemas de recaudo, además de coordinar con concesionarios y operadores.

En ese momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones advirtió que la Municipalidad había gestionado el material rodante sin contar con un diseño integral del proyecto. Aunque reconocía que existían coordinaciones entre ambas entidades, dejó claro que no había condiciones para avanzar hacia una operación.

También subrayó que un eventual permiso de traslado no implicaba autorizar el servicio. Según el sector, aún faltaban obras esenciales, como estaciones y señalización, además de resolver problemas en la infraestructura.