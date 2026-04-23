Perú

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

La conductora de televisión expresó su felicidad por volver a la pantalla chica junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez

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Tula Rodríguez se integra oficialmente a la conducción de ‘Mande quien Mande’ en América TV.
Tula Rodríguez en blazer rojo posa al lado izquierdo; el logo morado de "Mande Quien Mande" con botón de encendido se ve a la derecha
La presentadora Tula Rodríguez aparece junto al logo de "Mande Quien Mande", tras sus declaraciones sobre la posibilidad de unirse al programa.

La conductora de televisión Tula Rodríguez confirmó su regreso a la pantalla chica como parte del equipo de Mande quien mande. El anuncio se realizó a través de una promoción de América Televisión, sorprendiendo a la audiencia del programa vespertino.

Rodríguez expresó su alegría por integrarse al espacio conducido por Laura Huarcayo y Carlos Vílchez.

“Estoy muy contenta porque es un equipo con el que he trabajado muchos años, somos amigos, siempre mantuvimos la relación, y ahora regresando, de verdad estoy muy feliz”, declaró en América Espectáculos.

La noticia se mantuvo bajo estricta reserva durante varias semanas. Rodríguez relató que solo los productores generales, Mariana y ella estaban al tanto del anuncio. “Era un secreto, me tenía que quedar callada, solo lo sabíamos los productores generales, Mariana y yo. Decíamos, si algo sale, es tu culpa”, explicó en la entrevista.

Tula Rodríguez en blazer rojo posa al lado izquierdo; el logo morado de "Mande Quien Mande" con botón de encendido se ve a la derecha
La presentadora Tula Rodríguez aparece junto al logo de "Mande Quien Mande", tras sus declaraciones sobre la posibilidad de unirse al programa.

Durante este periodo, la conductora tuvo que esperar a que concluyeran otros compromisos personales y familiares. “Quedamos en que tenía que acabar la novela, luego vino la graduación de mi hija, luego tenía que llevarla y dejarla donde va estudiar fuera, empezamos a cumplir con mis responsablidades y ahora estoy aquí de cuerpo entero”, aseguró.

La relación profesional entre Tula Rodríguez y Carlos Vílchez tiene antecedentes. Al recordar sus inicios en el programa En Boca de Todos, Rodríguez mencionó que Vílchez estaba considerado para la conducción, aunque finalmente la propuesta no prosperó. “Hicimos la promoción para que él sea parte del equipo. Algo pasó que no cerró y nos quedamos con promoción y con fotos. Él me dijo, no es ahora pero en algún momento, y efectivamente, todo tiene su momento”, compartió.

La incorporación de Laura Huarcayo también representa un motivo de entusiasmo para Rodríguez, quien reconoció la oportunidad de trabajar y aprender junto a ella. “Me ha recibido con mucho cariño, con mucho respeto, tengo mucho que aprender de ella, creo que nos vamos a retroalimentar entre los tres y con fe vamos hacer un buen equipo para que la gente lo disfrute”, comentó.

Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y ahora Tula Rodríguez, el renovado trío de conductores del magazine vespertino.
Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y ahora Tula Rodríguez, el renovado trío de conductores del magazine vespertino.

El regreso de Tula Rodríguez generó una ola de reacciones en redes sociales. Los seguidores del programa celebraron la noticia y manifestaron expectativas ante la nueva etapa del magazine vespertino.

La producción de América Televisión apuesta por este trío conformado por Rodríguez, Huarcayo y Vílchez para renovar la propuesta del programa y reforzar su liderazgo en la franja de las tardes.

El espacio, que ha experimentado cambios recientes en su equipo de conducción, busca consolidar una fórmula de experiencia y carisma. Rodríguez es reconocida por su cercanía con el público y su extensa trayectoria en la televisión peruana. Compartirá la conducción con Laura Huarcayo, quien asumió el rol tras la salida de María Pía Copello, y con el humorista Carlos Vílchez.

Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. América TV
Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. América TV

El anuncio oficial de la llegada de Rodríguez se realizó mediante un video promocional difundido en las plataformas digitales de América TV. En este material, se confirmó que la conductora se suma a partir del lunes 27 de abril.

¿Cuándo ingresa Tula Rodríguez a Mande quien Mande?

El ingreso de Tula Rodríguez a la conducción de Mande quien mande está programado para el lunes 27 de abril. Desde esa fecha, el programa contará con tres figuras reconocidas de la televisión peruana.

La expectativa entre la audiencia es alta. La producción espera que la combinación de estilos y experiencias de los nuevos conductores fortalezca el vínculo con el público y aporte frescura al magazine.

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