Receta de guiso de trigo con pollo

¿Estás buscando nuevas recetas para innovar en la cocina? Descubre cómo preparar un exquisito guiso de trigo con pollo al estilo peruano. Se trata de un plato sumamente nutritivo.

Ingredientes para tu guiso de trigo con pollo

Para porciones de 4 personas, necesitarás:

- 4 filetes de pollo

- 1 lata de leche

- 1 1/2 taza de trigo

- 1 cebolla roja

- 1 cucharada de ajo molido

- 1 pimiento

- 1 zanahoria

- 1/2 zapallo italiano

- 2 cucharadas de aceite vegetal

- 1 hoja de laurel

Preparación paso a paso

Una de las grandes bondades de esta receta es su sencillez al preparar. Siguiendo estos pasos, tendrás un guiso de trigo con pollo al estilo peruano esencialmente delicioso.

1. Corta el pimiento en trozos y licúa con un poco de agua. Posteriormente, corta la cebolla en cubos pequeños y fríe en una olla. Añade el pimiento licuado, el pollo cortado en cubos.

2. A continuación, agrega el trigo, la hoja de laurel y la cantidad de agua necesaria hasta cubrirlo. Deja cocinar por 25 minutos.

3. Mientras tanto, corta la zanahoria y el zapallo italiano en cubitos. Una vez cumplido el tiempo de cocción del trigo, añade estas verduras y 1/4 de taza de leche. Cocina por 5 minutos más.

Sazón peruana para el alma

Esta receta ofrece una oportunidad para experimentar con la sazón peruana. Adapta el platillo a tus necesidades y gustos personales. Recuerda, la clave para una cocina exquisita y saludable es la diversidad de colores y sabores. En este sentido, incorporar más verduras a tus guisos no solo hará tus platos más llamativos y sabrosos, sino que también aumentará su valor nutricional.

Información nutricional y consejo nutricional del guiso de trigo con pollo

Por porción, este guiso aporta 489.2 kcal, equivalente a 2,046 kj. Además, se sugiere la opción de agregar más variedad de vegetales a tus guisos para incrementar el valor nutricional de tus platos.