Perú

Receta de guiso de trigo con pollo

Descubre las delicias de la gastronomía peruana con el guiso de trigo con pollo

Guardar
Receta de guiso de trigo
Receta de guiso de trigo con pollo

¿Estás buscando nuevas recetas para innovar en la cocina? Descubre cómo preparar un exquisito guiso de trigo con pollo al estilo peruano. Se trata de un plato sumamente nutritivo.

Ingredientes para tu guiso de trigo con pollo

Para porciones de 4 personas, necesitarás:

- 4 filetes de pollo

- 1 lata de leche

- 1 1/2 taza de trigo

- 1 cebolla roja

- 1 cucharada de ajo molido

- 1 pimiento

- 1 zanahoria

- 1/2 zapallo italiano

- 2 cucharadas de aceite vegetal

- 1 hoja de laurel

Preparación paso a paso

Una de las grandes bondades de esta receta es su sencillez al preparar. Siguiendo estos pasos, tendrás un guiso de trigo con pollo al estilo peruano esencialmente delicioso.

1. Corta el pimiento en trozos y licúa con un poco de agua. Posteriormente, corta la cebolla en cubos pequeños y fríe en una olla. Añade el pimiento licuado, el pollo cortado en cubos.

2. A continuación, agrega el trigo, la hoja de laurel y la cantidad de agua necesaria hasta cubrirlo. Deja cocinar por 25 minutos.

3. Mientras tanto, corta la zanahoria y el zapallo italiano en cubitos. Una vez cumplido el tiempo de cocción del trigo, añade estas verduras y 1/4 de taza de leche. Cocina por 5 minutos más.

Sazón peruana para el alma

Esta receta ofrece una oportunidad para experimentar con la sazón peruana. Adapta el platillo a tus necesidades y gustos personales. Recuerda, la clave para una cocina exquisita y saludable es la diversidad de colores y sabores. En este sentido, incorporar más verduras a tus guisos no solo hará tus platos más llamativos y sabrosos, sino que también aumentará su valor nutricional.

Información nutricional y consejo nutricional del guiso de trigo con pollo

Por porción, este guiso aporta 489.2 kcal, equivalente a 2,046 kj. Además, se sugiere la opción de agregar más variedad de vegetales a tus guisos para incrementar el valor nutricional de tus platos.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Crisis en Bolivia: mañana 13 de enero llega un vuelo humanitario a La Paz para repatriar a peruanos a Lima

Las demoras en las rutas y la persistencia de los bloqueos han forzado la activación de un operativo especial de evacuación que atenderá primero a quienes se encuentran en mayor riesgo, según fuentes diplomáticas

Crisis en Bolivia: mañana 13

Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas ante emergencia por huaicos que bloquean vías del Vraem

Las fuertes lluvias registradas en el sur del país dejaron vehículos varados y comunidades aisladas. Autoridades mantienen alerta ante nuevas precipitaciones previstas por el Senamhi

Defensoría del Pueblo exige acciones

Disparos en pleno evento musical en SMP deja dos heridos y pánico entre decenas de familias en centro recreacional

Familias, trabajadores y público en general buscaron refugio; varios se escondieron en baños y zonas internas del local

Disparos en pleno evento musical

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

El trujillano se prepara para su segundo desafío en Melbourne ante un rival experimentado que exigirá su mejor versión. Descubre todos los detalles del encuentro

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert:

Felipe Cantuarias confesó charla con Julio César Uribe por el presente de Sporting Cristal: “Universitario y Alianza Lima tienen un poder económico superior”

El expresidente del club ‘celeste’ se pronunció por la actualidad de la institución y admitió una conversación con el ‘Diamante’. También habló de Luis Advíncula

Felipe Cantuarias confesó charla con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE convoca a Judith Laura

JNE convoca a Judith Laura Rojas, la accesitaria de Carlos Anderson que deberá ocupar su lugar en el Congreso

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

“¿Qué estás hablando?”: Video revela que Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir e insultar a trabajador del SAT

Contratos en el INPE: jóvenes sin experiencia ni requisitos consiguen empleo luego de reunirse con el presidente Iván Paredes

ENTRETENIMIENTO

Pancho de Piérola debutó como

Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú en Panamericana

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Hija de Anelhí Arias y Dayron Mártin sufrió accidente con pirotécnicos y revela: “Soy una sobreviviente”

El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

Karen Dejo cambia sus implantes mamarios y revela cómo se encuentra tras la cirugía: “Estoy contenta”

DEPORTES

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert:

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Felipe Cantuarias confesó charla con Julio César Uribe por el presente de Sporting Cristal: “Universitario y Alianza Lima tienen un poder económico superior”

Alianza Lima ganó 3-1 a Rebaza Acosta: resumen del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

DT de 2 de Mayo aseguró que Alianza Lima tiene presión en duelos por Copa Libertadores: “¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero?”

Gonzalo Bueno dio el golpe en el Australian Open 2026: venció al tercer favorito de la ‘qualy’ en su debut