Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, renunció oficialmente a su cargo luego de que el presidente José María Balcázar anunciara una postergación en el proceso de compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos.

“Presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales”, afirmó De Zela en su carta de renuncia.

Hugo De Zela presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

El motivo presentado por el ministro de Relaciones Exteriores es muy similar al que argumentó el ahora exministro de Defensa, Carlos Díaz, quien también acusó una “discrepancia fundamental” con la decisión del presidente Balcázar de postergar la compra hasta que un nuevo gobierno asuma el cargo en julio del 2026.

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