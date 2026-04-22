Perú

Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

La decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra por un valor de USD 3.500 millones habría motivado la salida de al menos dos ministros, incluido el ahora extitular del Mindef, Carlos Díaz

Guardar
Imagen VO4GNJGQHFBI7HYWJFHGOHN4EI

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, renunció oficialmente a su cargo luego de que el presidente José María Balcázar anunciara una postergación en el proceso de compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos.

“Presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales”, afirmó De Zela en su carta de renuncia.

Hugo De Zela presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.
Hugo De Zela presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

El motivo presentado por el ministro de Relaciones Exteriores es muy similar al que argumentó el ahora exministro de Defensa, Carlos Díaz, quien también acusó una “discrepancia fundamental” con la decisión del presidente Balcázar de postergar la compra hasta que un nuevo gobierno asuma el cargo en julio del 2026.

Nota en desarrollo...

Temas Relacionados

CancilleríaHugo de ZelaMinisterio de Relaciones Exterioresperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ recibe al ‘Garci’ en el Estadio Monumental con la obligación de reencontrarse con el triunfo. Sigue aquí todas las incidencias del partido en vivo

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

El cantante de cumbia se pronunció tras coincidir con su expareja Melanie Martínez en su proceso de violencia psicológica

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y agradece el apoyo de la madre de su hijo: “Ella es el motor”

El popular humorista celebra la apertura de su moderno recinto en Surco, reconoce la importancia de su pareja y anuncia una programación variada para todos los públicos

Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y agradece el apoyo de la madre de su hijo: “Ella es el motor”

Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘albos’ en Trujillo con el objetivo de sumar tres puntos que le permita mantenerse en la cima del campeonato. Entérate de los detalles del crucial cotejo

Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Izquierda cierra filas: Juntos por el Perú suma apoyos para eventual segunda vuelta contra el fujimorismo

Diversas organizaciones de izquierda ya negocian un frente común para respaldar a Sánchez. El objetivo es “armar un frente para impedir el triunfo de sectores ultraderechistas”, afirma abogado

Izquierda cierra filas: Juntos por el Perú suma apoyos para eventual segunda vuelta contra el fujimorismo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hugo De Zela presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

Hugo De Zela presentó su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

Izquierda cierra filas: Juntos por el Perú suma apoyos para eventual segunda vuelta contra el fujimorismo

Fiscal de la Nación confirma pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto

Renunció el ministro de Defensa: Las razones de Carlos Díaz para dejar su cargo luego de 36 días

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

Marcelo Tinelli tendría nuevo amor a poco de separarse de Milett Figueroa

Hoy Preventa de entradas para ENHYPEN en Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Eddie Fleischman cuestionó a los jugadores de Universitario por la salida de Javier Rabanal: “Estamos en un medio más sensible y frágil”

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, vinculado con Universitario tras su abrupta salida del DIM: ¿Está en carpeta?

Se conoció si las dominicanas se quedarán en Géminis: el futuro de Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta