Piero Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía

Jefe de la ONPE solició al Ministerio Público que le indique el día y hora para entregar su documento. REUTERS/Manuel Orbegozo

En medio de rumores sobre una posible salida del país a raíz de las investigaciones en su contra por su gestión en las Elecciones 2026, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y anunció que entregará su pasaporte al Ministerio Público.

Un documento difundido por RPP enviado por Corvetto al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios indica que está disponible para las investigaciones que se tengan que realizar en su contra. “Apego a la misma en todos sus extremos y de ser necesario en mi condición de testigo”, indica el texto.

Corvetto también indicó al Ministerio Público que tomó dos decisiones para facilitar el proceso de lasa investigaciones: “Autorizar el Levantamiento del Secreto de mis Comunicaciones en el periodo que se requiera (...)” y “entregar mi Pasaporte Vigente (...)”. En ambos casos Corvetto solicitó a la Fiscalía que fije un día y hora para entregar el documento de identificación y firmar las actas correspondientes.

Jefe de la ONPE solició al Ministerio Público que le indique el día y hora para entregar su documento

Jefe de la ONPE solicita aplazar su declaración ante la Dircocor

El jefe de la ONPE solicitó formalmente a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial, originalmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. Corvetto argumentó que el cronograma electoral aún requiere su presencia para la entrega de los resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el escrito dirigido a la Fiscalía, Corvetto expresó su total disponibilidad para colaborar con las investigaciones, pero solicitó un plazo razonable para cumplir con sus funciones institucionales. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar y otorgó al funcionario diez días hábiles para presentar sus descargos sobre las fallas logísticas y retrasos ocurridos el día de la elección.

En este contexto, la ONPE oficializó el relevo del gerente de Gestión Electoral, designando provisionalmente a Gustavo García Hidalgo en reemplazo de José Samamé, quien reconoció su responsabilidad en los retrasos que afectaron la instalación de mesas y el desarrollo de la jornada electoral.

PNP había iniciado acciones para prevenir supuesta fuga

Previo a esta decision, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

PNP solicitaría prisión preliminar contra jefe de la ONPE y funcionarios involucrados en crisis de procesos electorales

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país por parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto

Infobae Perú accedió al oficio enviado al despacho de María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, el pasado 17 de abril por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, en el que le solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en tanto culminen las investigaciones en su contra (...)”

El texto indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre se debe la necesidad de “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener desde su etapa inicial, hasta el final, independientemente de qué organizaciones políticas estén participando”