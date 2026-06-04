Daniela Darcourt le canta 'Amor mío' a Waldir Felipa y un beso en el escenario reaviva los rumores de reconciliación

Daniela Darcourt le dedicó 'Amor mío' a Waldir Felipa durante un show y un beso en el escenario reavivó los rumores de reconciliación.

Un beso sobre el escenario y una canción dedicada con la mano entrelazada fueron suficientes para que los rumores de reconciliación entre Daniela Darcourt y el bailarín Waldir Felipa volvieran a encender las redes sociales.

Durante una de sus presentaciones del último fin de semana, la cantante salsera sorprendió al público al dedicarle el tema ‘Amor mío’ a Felipa, tomarlo de la mano y, al final del momento musical, darle un beso frente a todos los asistentes. Las imágenes se viralizaron de inmediato y sus seguidores no tardaron en interpretar la escena como una señal de que la pareja habría retomado su relación.

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Los versos que Darcourt le cantó directamente a Felipa mientras ambos sonreían en el escenario fueron: “Amor mío, qué bello ha sido conocerte, porque supe tan solo con verte que viviría en tus ojos para siempre”.

El público respondió con aplausos y gritos de emoción. El abrazo que siguió al beso terminó de alimentar las especulaciones entre quienes siguieron el momento tanto en vivo como a través de los videos difundidos en redes sociales.

Revive la conmovedora interpretación de 'Amor Mío' por Daniela Darcourt en pleno concierto. Un momento lleno de romance y ternura que culmina con un beso con Waldir Felipa que emocionó a todos los presentes. Video: TikTok @salseo259

Lo que dijo Darcourt sobre su vínculo con Felipa

La propia cantante, nacida en el distrito de La Victoria, Lima, no ha confirmado oficialmente una reconciliación, pero sus declaraciones recientes dejaron abierta esa posibilidad. “Lo que pasa ahora entre nosotros lo guardamos bajo siete llaves, nos llevamos bien, no sé qué ocurrirá. Lo importante es que él sigue en mi vida, nunca se fue”, afirmó Darcourt.

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En una entrevista previa con América Espectáculos, la intérprete de ‘Señor Mentira’ había sido igualmente reservada, aunque cargada de afecto hacia Felipa.

“No voy a hablar jamás de manera negativa de la persona con la que he compartido mi vida y con la que sigo compartiendo porque Waldir todavía está dentro de mi vida porque trabajamos juntos. Los dos hemos conversado más de una vez, nos llevamos bien y así va a seguir siendo. ¿Qué va a pasar mañana? Ni siquiera yo misma lo sé”, declaró.

Esa frase cobró nueva relevancia tras el beso del show reciente. Para una parte de sus seguidores, Darcourt ya había dejado abierta la puerta a una segunda oportunidad desde meses atrás, y el gesto en el escenario fue leído como una confirmación tácita.

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Waldir Felipa confirma fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados” | América

Una separación sin escándalos y un debut en el teatro

La relación entre Darcourt y Waldir Felipa se oficializó en septiembre de 2024, aunque ambos se conocían y compartían escenarios desde hacía más de once años como compañeros de trabajo. El romance duró aproximadamente un año antes de que, a mediados de octubre de 2025, Felipa confirmara públicamente la ruptura en una entrevista con ‘América Hoy’.

“Hemos decidido mejor estar separados, acá no hay ningún tema de infidelidad”, precisó el bailarín en esa ocasión, y aclaró además que la decisión fue anterior a la difusión de un video en el que se le veía bailando con otra mujer en una boda.

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Pese a la separación, Felipa continuó como parte del ballet que acompaña a Darcourt en sus presentaciones en vivo, lo que mantuvo el contacto cotidiano entre ambos y alimentó de forma recurrente los rumores de un posible reencuentro sentimental.

A fines de 2025, una publicación de Felipa con la frase ‘Volvimos’ junto a un emoji enamorado había generado una primera ola de especulaciones, aunque Darcourt aclaró en ese momento que la expresión hacía referencia únicamente a volver a compartir el escenario.

La reconocida cantante de salsa, Daniela Darcourt, sorprendió a todos con su debut en el teatro. Descubre cómo fue su primera vez en el escenario con la obra 'En la casa de las niñas peculiares', donde demuestra su talento para la actuación. Video: TikTok América TV

Al margen de su vida sentimental, la cantante atraviesa uno de los momentos de mayor proyección artística de su carrera. Darcourt debutó recientemente en el teatro musical con la obra ‘En la casa de las niñas peculiares’, donde además de cantar y bailar demostró sus capacidades como actriz. En el montaje, da vida al personaje de Desdémona, rol con el que la artista dice sentirse plenamente identificada.

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“Desdémona creo que es mi alter ego literal. Es todo lo que yo no puedo hacer en mi casa con mis hermanas, en vivo”, declaró a América Espectáculos. La producción cuenta también con las actuaciones de Alexandra Graña, Daniela Camayora y Ximena Palomino, y se presenta en el Teatro Municipal de Surco, con entradas disponibles en la plataforma Joinnus.

El beso del último fin de semana marca, al menos en apariencia, un punto de inflexión respecto a la versión de separación definitiva. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte una reconciliación formal.

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