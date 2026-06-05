Somos Perú se distancia de George Forsyth por su respaldo a Roberto Sánchez: “No representa el sentir del partido”

En la recta final de la segunda vuelta presidencial, el respaldo del excandidato presidencial George Forsyth al postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha generado un conflicto interno dentro de Somos Perú. La agrupación política salió a deslindar públicamente de las declaraciones y gestos del exalcalde de La Victoria, marcando distancia de cualquier interpretación que lo vincule institucionalmente con esa posición.
El pronunciamiento del partido llega ante la segunda vuelta del 7 de junio, donde distintos liderazgos buscan marcar postura frente a la contienda del próximo 7 de junio. Mientras Forsyth apareció en una actividad política junto a otros excandidatos, la dirigencia de Somos Perú insistió en que sus opiniones no representan a la organización.
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La aparición pública de Forsyth en apoyo a Sánchez, junto a figuras como Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, abrió un nuevo debate sobre la disciplina interna de los partidos y la autonomía de sus militantes en esta etapa del proceso electoral.
Somos Perú da la espalda a Forsyth tras apoyo a Roberto Sánchez
A través de un pronunciamiento oficial, Somos Perú remarcó que cualquier respaldo emitido por George Forsyth corresponde únicamente a su ámbito personal. “Se informa a la opinión pública que las opiniones vertidas y/o el respaldo que pudiera efectuar a algún candidato en esta segunda vuelta de Elecciones Presidenciales el militante, George Forsyth, son a título personal y no representan el sentir del Partido Democrático Somos Perú”, señala el comunicado.
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La organización también subrayó que ningún militante está autorizado a comprometer la posición del partido. “Recordamos que ningún militante está autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional para suscribir alianzas o hablar en nombre del partido. Este acto puede ser considerado como falta grave según nuestros estatutos”, advirtió la agrupación.
El partido exhortó a sus integrantes a actuar con responsabilidad en el contexto electoral. “En Somos Perú nos encontramos en un proceso de reestructuración interna y exhortamos a los militantes a emitir un voto consciente, luego de haber evaluado a los dos candidatos presidenciales”, agregó el pronunciamiento..
Forsyth aparece junto a excandidatos en respaldo a Roberto Sánchez
George Forsyth participó en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bolívar, donde expresó su respaldo a Roberto Sánchez junto a otros excandidatos como Ricardo Belmont y Alfonso López Chau.
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Según el diario Diario Correo, durante el evento, presentaron el acuerdo denominado “Líderes políticos por la gobernabilidad y recuperación de la democracia”, una iniciativa que busca articular apoyos de distintos sectores con miras a la segunda vuelta.
Forsyth dijo: “Dije claramente que si no votaban por mí, que no votaran por el pacto mafioso. Por eso estoy aquí”, declaró, en alusión a su decisión de respaldar la candidatura de Sánchez.
El exalcalde de La Victoria tomó distancia de Keiko Fujimori
Antes de su aparición pública, George Forsyth ya había expresado una posición crítica frente a la candidata de Fuerza Popular. “No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori”, señaló el exalcalde de La Victoria, quien además cuestionó el rumbo político del país en los últimos años y defendió la necesidad de evaluar ambas propuestas en competencia.
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El excandidato presidencial sostuvo también que su decisión responde a la coherencia con su discurso de campaña. “No les voy a decir a los peruanos por quién votar. Yo creo que es el trabajo de cada uno de los peruanos, pero sí debo ser coherente con el mensaje que entregué durante la campaña”, expresó.
En esa misma línea, reiteró su rechazo a lo que denominó el “pacto mafioso”, aludiendo a sectores políticos que, según dijo, han marcado la crisis institucional reciente en el país.
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