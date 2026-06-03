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Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

El inicio de la VNL 2026 llega con una agenda cargada de duelos atractivos en China, Brasil y Canadá. Conoce todos los detalles de la primera semana de competencia

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Brasil e Italia fueron los últimos finalistas de la VNL.
Brasil e Italia fueron los últimos finalistas de la VNL Femenina. Crédito: FIVB

Ya se puso en marcha una nueva edición de la Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL), uno de los torneos más importantes del calendario internacional. Desde este martes 2 de junio, las 18 mejores selecciones del mundo compiten en una gira que se extenderá por poco más de un mes en diferentes sedes alrededor del planeta, con la misión de destronar a Italia, vigente bicampeona del certamen.

La Semana 1 se disputará del 3 al 7 de junio con actividad en simultáneo en tres países anfitriones. China recibirá a Bélgica, República Checa, Polonia, Serbia y Tailandia; Brasil será sede de los duelos con Bulgaria, República Dominicana, Italia, Países Bajos y Turquía; mientras que en Canadá competirán Francia, Alemania, Japón, Ucrania y Estados Unidos.

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Cabe precisar que, luego de tres semanas de fase preliminar, el torneo definirá a los mejores clasificados, quienes acompañarán a China en las Finales de Macao, programadas del 8 al 12 de julio, instancia en la que se coronará al nuevo campeón de la VNL 2026.

Grupos de la Semana 1 de la VNL 2026

Grupo 1 (Canadá)

  • Ucrania
  • Estados Unidos
  • Francia
  • Japón
  • Canadá
  • Alemania

Grupo 2 (Brasil)

  • República Dominicana
  • Turquía
  • Italia
  • Bulgaria
  • Brasil
  • Países Bajos

Grupo 3 (China)

  • Bélgica
  • Polonia
  • Tailandia
  • Serbia
  • China
  • República Checa
La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Femenino se divide en tres semanas.
La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Femenino se divide en tres semanas. Crédito: VNL 2026

Programación y resultados de la VNL 2026 – Semana 1

Martes 2 de junio

  • Bélgica 2-3 Polonia (Grupo 3) – Finalizado

Miércoles 3 de junio

  • Tailandia 0-3 Serbia (Grupo 3) – Finalizado
  • China 0-3 República Dominicana (Grupo 3) – Finalizado
  • Ucrania vs Estados Unidos – 10:00 a.m. (Grupo 1)
  • República Dominicana vs Turquía – 11:00 a.m. (Grupo 2)
  • Italia vs Bulgaria – 2:30 p.m. (Grupo 2)
  • Francia vs Japón – 3:30 p.m. (Grupo 1)
  • Brasil vs Países Bajos – 6:00 p.m. (Grupo 2)
  • Canadá vs Alemania – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Jueves 4 de junio

  • República Checa vs Polonia – 2:00 a.m. (Grupo 3)
  • China vs Tailandia – 6:30 a.m. (Grupo 3)
  • Turquía vs Países Bajos – 2:30 p.m. (Grupo 2)
  • Ucrania vs Alemania – 3:30 p.m. (Grupo 1)
  • Brasil vs República Dominicana – 6:00 p.m. (Grupo 2)
  • Canadá vs Estados Unidos – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Viernes 5 de junio

  • Bélgica vs República Checa – 2:00 a.m. (Grupo 3)
  • Serbia vs Polonia – 6:30 a.m. (Grupo 3)
  • República Dominicana vs Bulgaria – 2:30 p.m. (Grupo 2)
  • Ucrania vs Japón – 3:30 p.m. (Grupo 1)
  • Países Bajos vs Italia – 6:00 p.m. (Grupo 2)
  • Francia vs Estados Unidos – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Sábado 6 de junio

  • Tailandia vs Bélgica – 2:00 a.m. (Grupo 3)
  • China vs Serbia – 6:30 a.m. (Grupo 3)
  • Brasil vs Bulgaria – 9:00 a.m. (Grupo 2)
  • Italia vs Turquía – 1:30 p.m. (Grupo 2)
  • Canadá vs Francia – 3:30 p.m. (Grupo 1)
  • Alemania vs Japón – 7:00 p.m. (Grupo 1)
  • Tailandia vs República Checa – 10:30 p.m. (Grupo 3)

Domingo 7 de junio

  • Bélgica vs Serbia – 2:00 a.m. (Grupo 3)
  • China vs Polonia – 6:00 a.m. (Grupo 3)
  • República Dominicana vs Países Bajos – 9:00 a.m. (Grupo 2)
  • Ucrania vs Francia – 10:00 a.m. (Grupo 1)
  • Brasil vs Italia – 12:30 p.m. (Grupo 2)
  • Estados Unidos vs Alemania – 1:30 p.m. (Grupo 1)
  • Bulgaria vs Turquía – 4:00 p.m. (Grupo 2)
  • Canadá vs Japón – 5:00 p.m. (Grupo 1)

*Todos los horarios corresponden al horario de Perú.

La VNL reúne a las 18 mejores selecciones del mundo.
La VNL reúne a las 18 mejores selecciones del mundo. Crédito: VNL

¿Dónde ver la VNL 2026 EN VIVO?

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming VBTV, que transmitirá todos los partidos del torneo. En el caso de Brasil, sus encuentros también serán emitidos por Sportv 2 y GE TV, mientras que algunos partidos seleccionados estarán disponibles en señal de DSports y ESPN, dependiendo de la programación de cada señal.

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Con esta primera semana, la VNL 2026 inicia un recorrido exigente que reunirá a las principales potencias del vóley mundial en busca del título que actualmente pertenece a Italia.

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