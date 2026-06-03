Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

Brasil e Italia fueron los últimos finalistas de la VNL Femenina. Crédito: FIVB

Ya se puso en marcha una nueva edición de la Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL), uno de los torneos más importantes del calendario internacional. Desde este martes 2 de junio, las 18 mejores selecciones del mundo compiten en una gira que se extenderá por poco más de un mes en diferentes sedes alrededor del planeta, con la misión de destronar a Italia, vigente bicampeona del certamen.

La Semana 1 se disputará del 3 al 7 de junio con actividad en simultáneo en tres países anfitriones. China recibirá a Bélgica, República Checa, Polonia, Serbia y Tailandia; Brasil será sede de los duelos con Bulgaria, República Dominicana, Italia, Países Bajos y Turquía; mientras que en Canadá competirán Francia, Alemania, Japón, Ucrania y Estados Unidos.

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Cabe precisar que, luego de tres semanas de fase preliminar, el torneo definirá a los mejores clasificados, quienes acompañarán a China en las Finales de Macao, programadas del 8 al 12 de julio, instancia en la que se coronará al nuevo campeón de la VNL 2026.

Grupos de la Semana 1 de la VNL 2026

Grupo 1 (Canadá)

Ucrania

Estados Unidos

Francia

Japón

Canadá

Alemania

Grupo 2 (Brasil)

República Dominicana

Turquía

Italia

Bulgaria

Brasil

Países Bajos

Grupo 3 (China)

Bélgica

Polonia

Tailandia

Serbia

China

República Checa

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Femenino se divide en tres semanas. Crédito: VNL 2026

Programación y resultados de la VNL 2026 – Semana 1

Martes 2 de junio

Bélgica 2-3 Polonia (Grupo 3) – Finalizado

Miércoles 3 de junio

Tailandia 0-3 Serbia (Grupo 3) – Finalizado

China 0-3 República Dominicana (Grupo 3) – Finalizado

Ucrania vs Estados Unidos – 10:00 a.m. (Grupo 1)

República Dominicana vs Turquía – 11:00 a.m. (Grupo 2)

Italia vs Bulgaria – 2:30 p.m. (Grupo 2)

Francia vs Japón – 3:30 p.m. (Grupo 1)

Brasil vs Países Bajos – 6:00 p.m. (Grupo 2)

Canadá vs Alemania – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Jueves 4 de junio

República Checa vs Polonia – 2:00 a.m. (Grupo 3)

China vs Tailandia – 6:30 a.m. (Grupo 3)

Turquía vs Países Bajos – 2:30 p.m. (Grupo 2)

Ucrania vs Alemania – 3:30 p.m. (Grupo 1)

Brasil vs República Dominicana – 6:00 p.m. (Grupo 2)

Canadá vs Estados Unidos – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Viernes 5 de junio

Bélgica vs República Checa – 2:00 a.m. (Grupo 3)

Serbia vs Polonia – 6:30 a.m. (Grupo 3)

República Dominicana vs Bulgaria – 2:30 p.m. (Grupo 2)

Ucrania vs Japón – 3:30 p.m. (Grupo 1)

Países Bajos vs Italia – 6:00 p.m. (Grupo 2)

Francia vs Estados Unidos – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Sábado 6 de junio

Tailandia vs Bélgica – 2:00 a.m. (Grupo 3)

China vs Serbia – 6:30 a.m. (Grupo 3)

Brasil vs Bulgaria – 9:00 a.m. (Grupo 2)

Italia vs Turquía – 1:30 p.m. (Grupo 2)

Canadá vs Francia – 3:30 p.m. (Grupo 1)

Alemania vs Japón – 7:00 p.m. (Grupo 1)

Tailandia vs República Checa – 10:30 p.m. (Grupo 3)

Domingo 7 de junio

Bélgica vs Serbia – 2:00 a.m. (Grupo 3)

China vs Polonia – 6:00 a.m. (Grupo 3)

República Dominicana vs Países Bajos – 9:00 a.m. (Grupo 2)

Ucrania vs Francia – 10:00 a.m. (Grupo 1)

Brasil vs Italia – 12:30 p.m. (Grupo 2)

Estados Unidos vs Alemania – 1:30 p.m. (Grupo 1)

Bulgaria vs Turquía – 4:00 p.m. (Grupo 2)

Canadá vs Japón – 5:00 p.m. (Grupo 1)

*Todos los horarios corresponden al horario de Perú.

La VNL reúne a las 18 mejores selecciones del mundo. Crédito: VNL

¿Dónde ver la VNL 2026 EN VIVO?

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming VBTV, que transmitirá todos los partidos del torneo. En el caso de Brasil, sus encuentros también serán emitidos por Sportv 2 y GE TV, mientras que algunos partidos seleccionados estarán disponibles en señal de DSports y ESPN, dependiendo de la programación de cada señal.

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Con esta primera semana, la VNL 2026 inicia un recorrido exigente que reunirá a las principales potencias del vóley mundial en busca del título que actualmente pertenece a Italia.