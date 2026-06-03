Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

Ya se puso en marcha una nueva edición de la Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL), uno de los torneos más importantes del calendario internacional. Desde este martes 2 de junio, las 18 mejores selecciones del mundo compiten en una gira que se extenderá por poco más de un mes en diferentes sedes alrededor del planeta, con la misión de destronar a Italia, vigente bicampeona del certamen.
La Semana 1 se disputará del 3 al 7 de junio con actividad en simultáneo en tres países anfitriones. China recibirá a Bélgica, República Checa, Polonia, Serbia y Tailandia; Brasil será sede de los duelos con Bulgaria, República Dominicana, Italia, Países Bajos y Turquía; mientras que en Canadá competirán Francia, Alemania, Japón, Ucrania y Estados Unidos.
PUBLICIDAD
Cabe precisar que, luego de tres semanas de fase preliminar, el torneo definirá a los mejores clasificados, quienes acompañarán a China en las Finales de Macao, programadas del 8 al 12 de julio, instancia en la que se coronará al nuevo campeón de la VNL 2026.
Grupos de la Semana 1 de la VNL 2026
Grupo 1 (Canadá)
- Ucrania
- Estados Unidos
- Francia
- Japón
- Canadá
- Alemania
Grupo 2 (Brasil)
- República Dominicana
- Turquía
- Italia
- Bulgaria
- Brasil
- Países Bajos
Grupo 3 (China)
- Bélgica
- Polonia
- Tailandia
- Serbia
- China
- República Checa
Programación y resultados de la VNL 2026 – Semana 1
Martes 2 de junio
- Bélgica 2-3 Polonia (Grupo 3) – Finalizado
Miércoles 3 de junio
- Tailandia 0-3 Serbia (Grupo 3) – Finalizado
- China 0-3 República Dominicana (Grupo 3) – Finalizado
- Ucrania vs Estados Unidos – 10:00 a.m. (Grupo 1)
- República Dominicana vs Turquía – 11:00 a.m. (Grupo 2)
- Italia vs Bulgaria – 2:30 p.m. (Grupo 2)
- Francia vs Japón – 3:30 p.m. (Grupo 1)
- Brasil vs Países Bajos – 6:00 p.m. (Grupo 2)
- Canadá vs Alemania – 7:00 p.m. (Grupo 1)
Jueves 4 de junio
- República Checa vs Polonia – 2:00 a.m. (Grupo 3)
- China vs Tailandia – 6:30 a.m. (Grupo 3)
- Turquía vs Países Bajos – 2:30 p.m. (Grupo 2)
- Ucrania vs Alemania – 3:30 p.m. (Grupo 1)
- Brasil vs República Dominicana – 6:00 p.m. (Grupo 2)
- Canadá vs Estados Unidos – 7:00 p.m. (Grupo 1)
Viernes 5 de junio
- Bélgica vs República Checa – 2:00 a.m. (Grupo 3)
- Serbia vs Polonia – 6:30 a.m. (Grupo 3)
- República Dominicana vs Bulgaria – 2:30 p.m. (Grupo 2)
- Ucrania vs Japón – 3:30 p.m. (Grupo 1)
- Países Bajos vs Italia – 6:00 p.m. (Grupo 2)
- Francia vs Estados Unidos – 7:00 p.m. (Grupo 1)
Sábado 6 de junio
- Tailandia vs Bélgica – 2:00 a.m. (Grupo 3)
- China vs Serbia – 6:30 a.m. (Grupo 3)
- Brasil vs Bulgaria – 9:00 a.m. (Grupo 2)
- Italia vs Turquía – 1:30 p.m. (Grupo 2)
- Canadá vs Francia – 3:30 p.m. (Grupo 1)
- Alemania vs Japón – 7:00 p.m. (Grupo 1)
- Tailandia vs República Checa – 10:30 p.m. (Grupo 3)
Domingo 7 de junio
- Bélgica vs Serbia – 2:00 a.m. (Grupo 3)
- China vs Polonia – 6:00 a.m. (Grupo 3)
- República Dominicana vs Países Bajos – 9:00 a.m. (Grupo 2)
- Ucrania vs Francia – 10:00 a.m. (Grupo 1)
- Brasil vs Italia – 12:30 p.m. (Grupo 2)
- Estados Unidos vs Alemania – 1:30 p.m. (Grupo 1)
- Bulgaria vs Turquía – 4:00 p.m. (Grupo 2)
- Canadá vs Japón – 5:00 p.m. (Grupo 1)
*Todos los horarios corresponden al horario de Perú.
¿Dónde ver la VNL 2026 EN VIVO?
La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming VBTV, que transmitirá todos los partidos del torneo. En el caso de Brasil, sus encuentros también serán emitidos por Sportv 2 y GE TV, mientras que algunos partidos seleccionados estarán disponibles en señal de DSports y ESPN, dependiendo de la programación de cada señal.
PUBLICIDAD
Con esta primera semana, la VNL 2026 inicia un recorrido exigente que reunirá a las principales potencias del vóley mundial en busca del título que actualmente pertenece a Italia.
Más Noticias
La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club
El mediocampista argentino fue relacionado con la ‘U’ en las últimas horas como posible reemplazo para la posición que dejó vacante Rodrigo Ureña a comienzos de año
Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”
El club ‘blanquiazul’ tiene en los planes a la ‘Culebra’, con contrato vigente en el ‘timao’ pero con minutos residuales desde la llegada del DT Fernando Diniz
Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”
El ‘Pirata’ dejará de golear en el estadio Héroes de San Ramón tras un periodo fugaz con el conjunto ‘azul y oro’. Su futuro estará en la capital del Perú, aunque prefiere jugar al despiste
Alianza Lima le dice adiós a Maricarmen Guerrero con emotivo video: “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”
La central peruana dejó la institución ‘blanquiazul’ luego de cuatro temporadas en las que ganó tres campeonatos seguidos y una medalla de plata
Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”
Luego de dejar el equipo del Callao en medio de controversias, la voleibolista jugó en Venezuela y logró el subcampeonato con Sport Caracas. Ahora se prepara para regresar al campeonato nacional, donde buscará relanzar su carrera
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD