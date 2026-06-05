Perú

Primer caso de sarampión en Tacna: escolar de 15 años da positivo y su colegio aplicará modalidad virtual por vigilancia sanitaria

La adolescente presentó síntomas respiratorios y erupciones cutáneas tras un viaje a Puno. Autoridades sanitarias reforzaron campañas de inmunización y vigilancia

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El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves
Tacna confirmó su primer caso de sarampión en una estudiante de 15 años de la I.E. Santísima Niña María.|Canva

La confirmación del primer caso de sarampión en Tacna encendió las alertas sanitarias y motivó la aplicación de medidas preventivas en distintos sectores. La paciente es una estudiante de 15 años de la institución educativa Santísima Niña María, cuyo diagnóstico fue confirmado por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tacna tras los análisis correspondientes.

La situación generó preocupación entre padres de familia y autoridades debido al riesgo de transmisión de una enfermedad considerada altamente contagiosa. Como respuesta, los organismos de salud activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y reforzaron las campañas de inmunización en la región.

Las acciones también involucraron al sector educativo. Tras una reunión entre autoridades regionales y responsables de salud pública, se recomendó que la institución educativa donde estudia la menor suspenda temporalmente las actividades presenciales y adopte la modalidad virtual durante 15 días, con el objetivo de reducir riesgos de contagio entre estudiantes y personal docente.

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Autoridades activan protocolos tras confirmación del caso

La adolescente no registraba antecedentes de vacunación y había viajado recientemente a Puno. Gore Tacna
La adolescente no registraba antecedentes de vacunación y había viajado recientemente a Puno. Gore Tacna

La Dirección Regional de Salud de Tacna informó que el caso corresponde a una adolescente que no registraba antecedentes de vacunación y que realizó un viaje familiar a la región Puno aproximadamente dos semanas antes de presentar los síntomas.

Según la entidad sanitaria, la paciente manifestó inicialmente síntomas respiratorios, entre ellos resfrío, malestar general, tos y fiebre. Posteriormente aparecieron erupciones rojizas en el rostro, cuello y tórax, señales que llevaron a los especialistas a sospechar la presencia del virus.

El director regional de Salud, Julio Aguilar, indicó que el diagnóstico quedó confirmado mediante pruebas de laboratorio. Tras conocerse el resultado positivo, brigadas de salud iniciaron las acciones establecidas por el Ministerio de Salud para controlar cualquier posible propagación.

Cerco epidemiológico y vacunación de contactos cercanos

La DIRESA señaló que desde la notificación del caso sospechoso se ejecutó un cerco epidemiológico en las zonas próximas al domicilio de la estudiante. Esta estrategia busca identificar posibles contactos y realizar el seguimiento correspondiente.

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Además, el personal sanitario aplicó un bloqueo vacunal dirigido a familiares y personas que mantuvieron contacto directo con la menor. De acuerdo con la información oficial, la medida pretende interrumpir eventuales cadenas de transmisión.

El Gobierno Regional de Tacna precisó que las brigadas también realizaron un barrido de vacunación tanto en la institución educativa como en viviendas cercanas al lugar de residencia de la adolescente.

Comunicado
Comunicado

Gobierno Regional dispone medidas de emergencia

Tras la confirmación del caso, el gobernador regional, Luis Torres Robledo, emitió un pronunciamiento en el que ordenó acciones inmediatas de vigilancia y coordinación interinstitucional.

La autoridad reunió a representantes de la Dirección Regional de Salud, la Red de Salud de Tacna, el Hospital Hipólito Unanue, la Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local, la Gerencia Regional de Desarrollo Social y asesores del gobierno regional.

Durante el encuentro, se dispuso que los sectores de Salud y Educación permanezcan en alerta y sesión permanente para evaluar la evolución de la situación sanitaria y las estrategias de prevención aplicadas en la región.

“Instamos a la calma a la población, a la permanente observación de los padres hacia los niños este fin de semana por las elecciones generales, y hacemos un llamado a proteger a los menores que aún no están vacunados”, afirmó el gobernador.

Clases virtuales en el colegio de la estudiante

Entre las recomendaciones formuladas durante la reunión técnica figura el cambio temporal de modalidad educativa en la institución donde estudia la adolescente diagnosticada con sarampión.

Las autoridades recomendaron a la UGEL Tacna que las clases pasen a desarrollarse de manera virtual durante un período de 15 días. La medida busca reducir la interacción presencial mientras continúan las labores de vigilancia epidemiológica y vacunación preventiva.

La decisión se adoptó en coordinación con los organismos responsables de salud y educación, dentro de las acciones orientadas a evitar nuevos contagios.

Llamado a completar esquemas de vacunación

La Dirección Regional de Salud exhortó a los padres de familia a verificar y completar el esquema de vacunación de los menores, especialmente en niños menores de 10 años.

Las autoridades recordaron que las vacunas se encuentran disponibles de manera gratuita en los establecimientos de salud. Asimismo, recomendaron reforzar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas cuando existan síntomas respiratorios.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Regional de Tacna, los principales signos asociados al sarampión incluyen fiebre alta, erupciones en la piel, conjuntivitis, tos y complicaciones respiratorias.

El contexto sanitario adquiere mayor relevancia debido a que el Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por 90 días mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA para Tacna y otros once departamentos del país, ante el riesgo de brotes relacionados con esta enfermedad.

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