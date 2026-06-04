Hospital Casimiro Ulloa pasará de Miraflores a Chorrillos: Minsa anuncia nuevo complejo en terreno recuperado

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó este miércoles la construcción de un nuevo Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en Chorrillos tras recuperar un terreno estatal de más de 59.000 metros cuadrados.
El predio, situado en la avenida Defensores del Morro 2290, permitirá además el desarrollo de almacenes especializados y otros servicios hospitalarios. El anuncio fue realizado por el titular del portafolio, Juan Carlos Velasco, quien sostuvo que el proyecto responde a la necesidad de ampliar la infraestructura sanitaria en la capital.
“Hoy por hoy necesitamos crecer en infraestructura hospitalaria y este terreno se convertirá en un complejo hospitalario. Una parte será para el Hospital Casimiro Ulloa, pero un Casimiro Ulloa que ha sido el sueño de todos los médicos: un Instituto de Emergencias José Casimiro Ulloa”, afirmó, citado en una nota oficial.
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Según el Minsa, la superficie recuperada alcanza los 59.219,43 m², propiedad del Estado, y será destinada a fortalecer los servicios de salud para la zona sur de Lima.
Las autoridades informaron que parte del predio se empleará para almacenes especializados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.
“Los terrenos que corresponden al Estado se convertirán en infraestructura hospitalaria en beneficio de la población”, afirmó el funcionario, acompañado por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Luis Loro, y el secretario general del Minsa, Julio Niño.
La recuperación del inmueble, ejecutada por la Procuraduría Pública de la cartera en coordinación con la Policía Nacional (PNP), se concretó el pasado 28 de mayo.
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El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, situado en Miraflores, es conocido por haber recibido en abril de 2019 al expresidente Alan García, quien fue trasladado de urgencia al área de Trauma Shock y sometido a intervención quirúrgica tras dispararse en su vivienda mientras la policía intentaba detenerlo, tras lo cual falleció a causa de la gravedad de la herida.
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