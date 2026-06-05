Segunda vuelta 2026: Minsa desplegará 29 ambulancias en Lima Metropolitana durante la jornada electoral del domingo 7 de junio

Plan de contingencia que despliega el Minsa despliega en Lima Metropolitana para asegurar salud de votantes este domingo 12 de abril.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) pondrá en marcha un despliegue de 29 ambulancias en Lima Metropolitana este domingo 7 de junio, fecha en la que se desarrollará la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La estrategia busca garantizar una atención médica oportuna ante cualquier emergencia, tanto dentro como fuera de los locales de votación.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que las ambulancias permanecerán en alerta operativa constante y serán monitoreadas a través de la Central Reguladora del SAMU, lo que permitirá coordinar una respuesta rápida ante incidentes relacionados con el proceso electoral o emergencias habituales en la ciudad.

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Esta medida es parte de un Plan de Contingencia diseñado a partir de la experiencia de la primera vuelta, en la que el SAMU recibió 982 llamadas y realizó 433 despachos de ambulancias.

Según datos oficiales, durante esa jornada se concretaron 337 atenciones prehospitalarias, con 193 casos resueltos en el lugar y 144 traslados a establecimientos de salud.

El balance de la primera vuelta evidenció la importancia de contar con un sistema robusto de atención médica en eventos de alta concentración de personas, donde la demanda puede incrementarse por descompensaciones o accidentes.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobertura en los principales locales de votación

Para la segunda vuelta, el SAMU reforzará su presencia en los principales centros de votación de Lima Metropolitana, priorizando zonas de alta afluencia de electores. El monitoreo de las ambulancias se realizará en tiempo real, permitiendo optimizar los recursos y reducir los tiempos de respuesta en situaciones de urgencia.

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Las autoridades del Ministerio de Salud recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se puede solicitar auxilio inmediato a través de la línea gratuita 106, habilitada para toda Lima y Callao. El servicio está disponible las 24 horas y tiene cobertura en los distritos donde se concentran los colegios electorales más concurridos.

El operativo contempla también una vigilancia permanente en las zonas periurbanas y áreas con mayor densidad poblacional, donde suelen presentarse incidentes durante eventos masivos. La estrategia de distribución de las ambulancias responde a criterios técnicos y al análisis de datos recopilados en procesos electorales previos.

El SAMU mantiene coordinación con otros organismos, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el sistema de salud local, para asegurar la asistencia médica en cada etapa de la jornada electoral. El objetivo es que los votantes se desplacen y participen con la tranquilidad de contar con atención inmediata ante cualquier eventualidad.

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¿Dónde votar en la segunda vuelta?

El domingo 7 de junio, los votantes deberán acudir a los mismos centros habilitados en la primera vuelta, con algunas modificaciones realizadas por la ONPE.

Según información de El Peruano, la autoridad electoral realizó ciertos cambios en locales situados en parques y espacios abiertos, respondiendo a recomendaciones de las Fuerzas Armadas para mejorar la seguridad del proceso. Por este motivo, algunos puntos de votación en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores fueron reasignados a instituciones educativas.

Los miembros de mesa designados para la primera vuelta del pasado 12 de abril repetirán funciones en esta segunda. Para facilitar la experiencia del elector, la ONPE te permite consultar tu local de votación a través de la web oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

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