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Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

La actriz contó que se dio cuenta en medio de una semana complicada, marcada por críticas en redes por no pedir votos para Mónica Torres, nominada el 3 de junio en La Granja VIP

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Yiddá Eslava denunció en el programa de streaming Q’Bochinche que le vaciaron la cuenta en dólares de su empresa mediante retiros diarios. La actriz contó que se dio cuenta en medio de una semana complicada, marcada por críticas en redes por no pedir votos para Mónica Torres, nominada el 3 de junio en La Granja VIP

Yiddá Eslava denunció que le vaciaron las cuentas de su empresa y aseguró que el dinero fue retirado de forma progresiva. La actriz y creadora de contenido relató el caso en el programa de streaming Q’Bochinche, donde afirmó que se llevaron toda la cuenta de dólares y que los retiros se habrían hecho de manera sostenida: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”, declaró.

La revelación se produjo luego de que recibiera críticas en redes sociales por no publicar —como en otras ocasiones— mensajes para que el público vote por Mónica Torres, quien estaba nominada el miércoles 3 de junio en La Granja VIP. Eslava explicó que, aunque le tiene “muchísimo amor” a su amiga, atravesaba una semana especialmente difícil y no podía estar pendiente de las exigencias del fandom.

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La denuncia en streaming: “Me han vaciado la cuenta de mi empresa”

Durante su participación en Q’Bochinche, Yiddá Eslava detalló que detectó movimientos irregulares en la cuenta bancaria asociada a su empresa. Su testimonio apuntó a un patrón: retiros en días consecutivos, hasta dejarla sin fondos.

“Yo le tengo muchísimo amor a Mónica, pero también tengo una vida. Esa semana ha sido durísima. Yo no lo he dicho en mi red, pero lo digo acá. Ayer me robaron de una cuenta. Sí, me han vaciado la cuenta de mi empresa, toda la cuenta de dólares. Todos los días han ido sistemáticamente retirando dinero”, afirmó.

Aunque no brindó detalles técnicos sobre el método utilizado para acceder a la cuenta, sí remarcó la recurrencia del retiro como el elemento que, según su versión, terminó por vaciarla por completo.

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Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa. Youtube: 'QBochinche'
Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa. Youtube: 'QBochinche'

El origen del conflicto: críticas por no pedir votos para Mónica Torres

Eslava contó que la presión en redes comenzó porque algunos usuarios le reclamaron no haber compartido publicaciones pidiendo votos para Mónica Torres durante su nominación del 3 de junio. La actriz explicó que ese tipo de reclamos suelen ser constantes, incluso cuando sí publica apoyo.

En su descargo, enumeró cómo la cuestionan haga lo que haga: “Porque no lo hago, que por qué lo hago, que porque si lo hice…”, dijo, y añadió que también aparecen críticas por situaciones internas del reality. Mencionó, por ejemplo, comentarios sobre que “botó la basura” o “la comida a la basura”, en referencia a discusiones que se vuelven virales en la convivencia.

Con esa explicación, Eslava buscó fijar un punto: su ausencia de un día en redes no se debe leer como falta de apoyo, sino como el resultado de prioridades personales y problemas urgentes.

“No juzguen”: el pedido de Yiddá Eslava tras una semana complicada

En su intervención, Yiddá Eslava fue directa al pedir empatía. Afirmó que muchas personas tienen tiempo para seguir el reality al detalle, pero que no todos pueden responder a ese ritmo por responsabilidades y situaciones personales.

“Entonces, chicas, yo sé que ustedes tienen bastante tiempo para dedicarlo a eso, pero hay personas también, como en mi caso, que tenemos otras responsabilidades”, señaló.

En ese mismo bloque, agregó otros problemas recientes que le sumaron carga emocional: “Se me inundó la casa hace unos días”, contó. A partir de esa acumulación, pidió no lanzar ataques sin conocer el contexto del otro.

“De verdad… no juzguen, no empiecen a tirar dardos porque uno no sabe lo de nadie”, remarcó.

Samuel Suárez defendió a Yiddá Eslava y recordó que antes sí apoyó públicamente a Mónica Torres cuando estuvo en placa. Youtube: 'QBochinche'
Samuel Suárez defendió a Yiddá Eslava y recordó que antes sí apoyó públicamente a Mónica Torres cuando estuvo en placa. Youtube: 'QBochinche'

Samuel Suárez la respalda: “No significa que la gente va a venir a gritarte”

En el diálogo, Samuel Suárez intervino para respaldar a Yiddá Eslava y afirmar que él mismo había visto publicaciones previas en las que ella apoyó a Mónica Torres cuando estuvo “en placa”. Su mensaje buscó bajar el tono del reclamo y ponerlo en proporción.

“Siendo honesto, yo he visto anteriores publicaciones tuyas cuando le ha tocado a Mónica estar en la plaza. Tú la has apoyado a tu manera, a tu forma. Que un día no estés al pendiente por tus cosas personales no significa que la gente en realidad va a venir acá a gritarte…”, comentó.

La intervención funcionó como un cierre editorial dentro del streaming: reforzó la idea de que el apoyo puede expresarse de distintas maneras y que no se puede exigir presencia constante, especialmente cuando hay un problema serio como un presunto robo.

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