Mirtha Uribe habló de la polémica con Fabiana Rojas en Olva Latino y contó cómo reaccionó ante las acusaciones: “Yo casi lloro”

La veterana voleibolista se refirió al cruce con su compañera en Olva Latino - Crédito: La Cátedra Deportes.

Mirtha Uribe volvió a pronunciarse sobre la polémica que protagonizó junto a Fabiana Rojas en Olva Latino, luego de que esta última denunciara presuntos episodios de maltrato dentro del equipo. Aunque aseguró que no tiene intención de reabrir la controversia, la experimentada voleibolista reconoció que las declaraciones de su excompañera tuvieron un fuerte impacto emocional en ella.

La controversia estalló a mediados de mayo, cuando Rojas reveló públicamente que habría sido víctima de agresiones verbales y físicas durante su paso por el club. Sus declaraciones generaron un intenso debate en el vóley peruano y motivaron una rápida respuesta de Latino, institución que respaldó a Uribe mediante un comunicado. Además, varias integrantes del plantel salieron al frente para rechazar la versión expuesta por la jugadora de 22 años.

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En una reciente entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, Mirtha se pronunció al respecto y dejó claro que considera cerrado este capítulo, por lo que no volverá a involucrarse en discusiones públicas sobre lo ocurrido. Sin embargo, aprovechó la conversación para recordar cómo vivió aquellos días de tensión y el impacto emocional que le provocó verse en el centro de la controversia.

“No voy a hablar más del tema porque ya en el comunicado se dijo todo. No tengo más nada que decir. Aparte que no sé, hay muchos dimes y diretes que yo no voy a entrar en más cuentos. Más publicidad no necesito”, manifestó.

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Mirtha Uribe habló de la polémica con Fabiana Rojas en Olva Latino. Crédito: FPV

La exseleccionada peruana recordó además que llegó a conversar directamente con Fabiana Rojas y consideró que lo ocurrido respondió a diferencias internas que pueden presentarse dentro de cualquier club deportivo. Al abordar nuevamente el origen del conflicto, rechazó algunas interpretaciones que surgieron tras la denuncia pública y sostuvo que se trató de una situación entre compañeras de equipo.

“Yo ya hablé con ella. Hay cosas que pasan en vestuarios y cosas que pasan en equipos. Y acá se trata de dos mujeres hablando y dos mujeres que tuvieron desacuerdos. No se trata de que es una niña y una mujer. Acá somos dos mujeres en un equipo y somos compañeras. Entonces, si no sabemos comportarnos como compañeras, ¿qué puedo decir?”, expresó.

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La reacción de Uribe tras ver la entrevista de Fabiana Rojas

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando Mirtha Uribe confesó cómo se sintió al escuchar las declaraciones que Rojas brindó públicamente semanas atrás. La experimentada central señaló que, al ver la entrevista, pensó inmediatamente que las acusaciones estaban dirigidas hacia ella y reconoció que la situación la golpeó emocionalmente.

“Mi equipo salió a respaldar una posición. Ojo que acá no se dice que está bien o está mal, porque las disculpas del caso se dieron en el momento. Entonces, ¿ya para qué sale a alterar tranquilidad? Es como que estuviera buscando lastimar, hacer más daño al equipo. Yo cuando vi la entrevista, mirándola decía: ‘eso debe ser por mí’. Y yo casi lloro”, confesó.

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Uribe incluso admitió que durante los primeros minutos de la entrevista llegó a sentirse confundida por la manera en que se presentaron los hechos.

“Casi lloro, porque yo me la estaba creyendo también. Si yo, siendo la involucrada, estoy creyendo lo que está diciendo, ¿cómo las personas que están viéndolo no lo van a creer? Tú puedes pensar que ha sido acoso, porque al principio de la entrevista no sabes bien de qué trataba. Entonces, yo dije: ‘Pucha, es que alguien la acosó y no nos dimos cuenta’”.

Mirtha Uribe es referente de Olva Latino. Crédito: FPV

Finalmente, explicó que la reacción de sus compañeras fue determinante para que el plantel decidiera emitir un pronunciamiento público en defensa de su postura. “Las chicas estaban indignadas, todo el equipo indignado. Entonces, dije para hacer el comunicado para aclarar el tema”, concluyó.

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Aunque el conflicto ya quedó atrás desde el punto de vista contractual, las recientes declaraciones de Mirtha Uribe vuelven a poner sobre la mesa uno de los episodios más delicados que se vivieron durante la última temporada del vóley peruano."