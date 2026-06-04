‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llega a la TV: canal y fecha para ver la película peruana

La película peruana 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo’, reconocida como una de las producciones más importantes de los últimos años, tendrá su esperado estreno en la televisión abierta. Este largometraje, que superó el millón y medio de espectadores en salas nacionales y logró proyección internacional a través de Netflix, ahora podrá ser visto por millones de peruanos en sus hogares, acercando a nuevas audiencias a uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente del país.
La transmisión de ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ representa un nuevo hito en la difusión de contenidos nacionales de calidad, y reafirma el interés del público por historias basadas en hechos reales que marcaron la memoria colectiva. La cinta recrea la operación de rescate que puso fin a la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón, resaltando el valor, la estrategia y el profesionalismo de quienes participaron en una de las acciones más emblemáticas en la lucha contra el terrorismo en el Perú.
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¿Cuándo y dónde ver ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’?
El estreno televisivo de la película tendrá lugar este sábado 6 de junio a las 10:00 p.m. por América Televisión, una de las señales de mayor alcance nacional. La elección del horario estelar busca convocar a familias y espectadores de todas las edades, facilitando el acceso a una historia que, más allá de su dimensión cinematográfica, representa un testimonio de coraje y entrega en momentos críticos para el país.
Con su llegada a la señal abierta, ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a quienes no pudieron verla en cines o plataformas digitales, dando oportunidad de conocer en detalle cómo se desarrolló la histórica operación que puso al Perú en los ojos del mundo.
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El largometraje, dirigido por Diego de León y producido por Producciones Colibrí, destaca por su rigor histórico, su recreación de los hechos y la participación de un elenco que incluye a actores reconocidos y a miembros reales de las fuerzas especiales que intervinieron en el operativo. La película se estrenó el 2025, alcanzando cifras inéditas de taquilla y consolidándose como referente del cine nacional.
Un relato de valor y memoria
‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ narra el desarrollo de la operación militar que puso fin a la crisis de rehenes en la residencia del embajador de Japón en 1997. Durante más de cuatro meses, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) mantuvo retenidas a decenas de personas, entre diplomáticos, empresarios y miembros del gobierno. La operación de rescate, ejecutada por el comando Chavín de Huántar, fue reconocida internacionalmente por su precisión y efectividad.
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La película pone en primer plano el trabajo de planificación, la preparación física y psicológica de los comandos, así como el impacto humano de la misión. La recreación de los momentos de mayor tensión, la descripción del contexto político y el retrato de los protagonistas permiten al público revivir una de las jornadas más decisivas en la lucha contra el terrorismo en el Perú.
El estreno televisivo busca no solo entretener, sino también invitar a la reflexión sobre el valor de la memoria histórica y el reconocimiento a quienes arriesgaron sus vidas por la defensa del país. La producción ha recibido elogios por su capacidad para equilibrar acción y rigor documental, abriendo una conversación necesaria sobre la importancia de preservar el recuerdo de los hechos que definieron el rumbo del Perú.
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El éxito de la película y nuevos proyectos
La llegada de ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ a la pantalla de América TV coincide con el anuncio de un nuevo proyecto de Producciones Colibrí: la realización de una película sobre la operación de inteligencia que culminó con la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Este nuevo largometraje buscará retratar el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional, abordando uno de los capítulos más determinantes en la lucha contra Sendero Luminoso.
La productora continúa apostando por historias reales que, además de entretener, contribuyen a fortalecer la memoria y la identidad nacional.
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