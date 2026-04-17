Piero Corvetto pide a la Policía reprogramar su declaración en investigación por fallas en las elecciones

El general PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor, entregó en la sede de la ONPE la citación a Piero Corvetto como parte de la investigación por fallas técnicas en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Congreso)

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, solicitó a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú reprogramar su declaración testimonial en la investigación por las fallas reportadas en las elecciones.

Como se recuerda, Corvetto fue citado para hoy viernes 17 de abril a las 3:00 de la tarde para que rinda su testimonio en la investigación que se inició contra el exgerente de Gestión Electoral, José Edilberto Samamé Blas.

En un primer escrito dirigido a la Fiscalía pidió que la toma de la declaración sea virtual. Sin embargo, en un nuevo escrito requirió que esta sea reprogramada para una próxima fecha.

Corvetto alegó que el cronograma electoral sigue su curso y la ONPE debe cumplir con entregar los resultados del cómputo general al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Escrito de Piero Corvetto

El jefe de la ONPE también informó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar por las fallas el día de las elecciones y le dio un plazo de 10 días hábiles para entregar sus descargos.

“Así las cosas, estos dos hechos que son de pleno conocimiento público, hacen que muy respetuosamente solicite se reprograme la diligencia señalada en el exordio del presente documento en un plazo razonable, dejando expresa y claramente sentada mi total disponibilidad para con la presente investigación. Por tanto sirva usted señor jefe de la PNP otorgar al presente escrito el trámite que la ley le franquea acorde a equidad y derecho”, se lee en el escrito.

Escrito de Piero Corvetto

Nombran reemplazo de Samamé

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó la designación de Gustavo García Hidalgo como nuevo gerente de Gestión Electoral este 17 de abril. El nombramiento responde a la crisis desatada por la demora en la distribución del material electoral durante las Elecciones Generales 2026, que afectó a la capital y obligó al relevo inmediato de José Samamé. El proceso busca estabilizar la cadena logística de una de las áreas más críticas del órgano electoral peruano, en medio de investigaciones en curso y persistentes cuestionamientos a la gestión de la jornada.

El nombramiento de García Hidalgo fue oficializado mediante una resolución suscrita por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con carácter provisional. La función de la Gerencia de Gestión Electoral es garantizar la llegada a tiempo de la documentación y recursos necesarios a los locales de votación, una misión que quedó especialmente en la mira tras los incidentes del 12 de abril. Tras la salida de Samamé, la institución resolvió la dirección de la gerencia de forma temporal antes de formalizar este nuevo encargo.

La crisis comenzó el mismo día de los comicios, cuando se reportaron retrasos significativos en la entrega de material a diversas zonas de Lima Metropolitana. A raíz de estos hechos, José Samamé presentó una carta a la jefatura de la ONPE en la que reconoció su responsabilidad: “Reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, se lee en el documento, donde además admitió que las fallas logísticas entorpecieron la instalación de numerosas mesas.