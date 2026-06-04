¿Por qué Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron en una notaría de San Borja y no en una municipalidad?

La boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez se celebró el 2 de junio de 2026 en la notaría Rulbi Vela Velásquez de San Borja, Lima.

El matrimonio civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez, celebrado el 2 de junio de 2026 en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja, Lima, desató una ola de especulaciones entre sus seguidores. La pregunta que más circuló en redes sociales fue la misma: ¿por qué una notaría y no una municipalidad? La respuesta, según la abogada Rosario Sasieta, es más sencilla de lo que muchos imaginaban.

Invitada al programa ‘América Hoy’ para aclarar los alcances legales de la ceremonia, Sasieta explicó que gran parte del público desconoce que en el Perú el matrimonio civil puede formalizarse tanto ante una municipalidad como ante un notario, con plena validez jurídica en ambos casos.

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La elección del lugar, precisó, no altera en nada los efectos legales de la unión ni implica la existencia de acuerdos adicionales entre los contrayentes. La duda cobró fuerza a partir de una teoría planteada en el mismo set por la conductora Janet Barboza, quien sugirió que la pareja pudo haber aprovechado la ceremonia notarial para incluir una cláusula de compensación económica en caso de infidelidad.

“La gente cree en este momento, y nosotros también, que haberse casado en una notaría es probable que Christian y Karla tengan un contrato de por medio ante un notario. De repente dice: ‘Quiero poner por escrito que si este hombre me es infiel en algún momento, me tiene que retribuir económicamente’”, planteó Barboza ante las cámaras.

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En 'América Hoy', la abogada Rosario Sasieta analiza el matrimonio notarial de Christian Domínguez y Karla Tarazona. Se debate la posibilidad de un contrato con una cláusula de indemnización por infidelidad, y la experta explica qué es legalmente válido en el Perú. Video: América TV / América Hoy

La legislación peruana no contempla cláusulas por infidelidad

La respuesta de Sasieta fue directa. “No, eso no es posible. Eso no puede darse en el Perú. Aquí en el Perú o te casas en el municipio o te casas en el notario. O te casas físicamente estando los dos o te casas por poder. Este tipo de cláusulas no existen”, afirmó la especialista en el programa de América Televisión.

La abogada agregó que, a diferencia de lo que ocurre en algunos países del exterior, la legislación peruana no admite pactos conyugales que establezcan pagos por conductas como la infidelidad.

Sasieta también respondió a otra consulta planteada por la conductora Rebeca Escribens, quien preguntó si la elección de una notaría podía estar vinculada a un trámite de separación de bienes.

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La abogada aclaró que ambos procedimientos son independientes: una pareja puede casarse en una municipalidad y luego acudir a un notario para firmar la separación de bienes, o viceversa, sin que exista ninguna obligación de realizar ambos actos en el mismo lugar.

'América Hoy' cuestionó la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona en Huaral y criticó la decoración, la comida, los recuerdos y la música.

Un tercer mito que despejó Sasieta fue el de la agilidad del divorcio. Varias personas habían especulado que casarse ante un notario facilitaría una eventual separación legal. La abogada fue precisa al respecto.

“No es más rápido. Cuando tú te divorcias en el Poder Judicial, son tres años por causal. Ahora, si tú te quieres divorciar en el notario, en tres meses ya está. Pero no necesariamente quiere decir que porque me he casado en la notaría, mi divorcio va a ser más rápido. No tiene que ver nada”, explicó ante el panel del programa.

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Una boda íntima con historia sentimental de más de una década

La ceremonia del 2 de junio reunió a familiares y amigos cercanos en un formato deliberadamente privado. La recepción posterior se realizó en un local campestre en Huaral, propiedad de un amigo de la pareja, donde los recién casados protagonizaron su primer baile como esposos. Ellos pidieron a sus invitados discreción con las imágenes del evento y solicitaron que, en lugar de regalos, se donaran juegos didácticos a escuelas de escasos recursos para niños con habilidades diferentes.

Para ambos, la del 2 de junio es su primera unión civil entre sí, pese a que la historia sentimental de la pareja se remonta a más de una década. Tarazona y Domínguez habían celebrado una boda simbólica en Cuba en enero de 2014 —sin validez legal— y en enero de 2015 formalizaron en Lima una ceremonia que muchos interpretaron como matrimonio, pero que en realidad correspondió a la firma de un contrato de esponsales, una promesa de matrimonio futuro.

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Imágenes exclusivas de Instarandula muestran a Karla Tarazona y Christian Domínguez llegando juntos al aeropuerto de Nueva York, desatando rumores sobre su posible luna de miel que ellos negaron que iban a tener. Video: Instagram Instarándula

En ese momento, ninguno de los dos había concluido sus divorcios previos. Para Karla Tarazona, este es su cuarto enlace. Antes de Domínguez, estuvo casada con el cantante Leonard León (2008), con quien tuvo dos hijos, y posteriormente con el empresario Rafael Fernández (2020), de quien se divorció en 2023.

Para Domínguez, la unión con Tarazona también representa su cuarto compromiso matrimonial formal, tras los vínculos con Tania Ríos Ruesta (2002) y Melanie Martínez (2006).

Días después de la ceremonia, imágenes difundidas por la cuenta Instarándula mostraron a la pareja en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, con equipaje y en aparente trámite de viaje hacia Estados Unidos, pese a que Domínguez había declarado ante la prensa que no habría luna de miel por compromisos laborales. “No hay luna de miel porque nos vamos a trabajar”, señaló el cantante al ser consultado tras la boda. La pareja no ofreció detalles sobre el motivo del viaje.

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