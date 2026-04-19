Policía Nacional realiza acciones para prevenir una posible salida de Piero Corvetto, jefe de la ONPE

PNP solicitaría prisión preliminar contra jefe de la ONPE y funcionarios involucrados en crisis de procesos electorales

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país por parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

¿Qué dispone la medida adoptada por la DIRCOCOR?

De acuerdo con la información, la disposición policial surge ante la inminente presentación de un posible pedido de detención preliminar por parte de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), entidad responsable de la investigación. El documento, dirigido a los generales de la Policía Nacional, recomienda intensificar la vigilancia sobre los investigados y reforzar los controles migratorios, en especial en los puntos de salida del país.

El texto firmado por el Teniente General Lozada, señala que: “Los señores generales PNP deberán adoptar las acciones y medidas correspondientes a fin de prevenir eventuales intentos de evasión o salida del país del señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, y otros funcionarios investigados”.

Estas investigaciones involucran a Piero Corvetto y a otros altos funcionarios de la autoridad electoral, en el marco de presuntas irregularidades administrativas y posibles faltas a la probidad en el manejo institucional. Según fuentes policiales, la presentación del pedido de prisión preliminar se sustenta en elementos recabados por la DIRCOCOR durante los últimos días, en el contexto de un proceso reservado que ha generado expectativa en el ámbito político y judicial del país.

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¿Qué busca la Policía Nacional del Perú?

La decisión de la Policía Nacional responde también a la necesidad de asegurar la presencia de los investigados ante un eventual escenario donde el Poder Judicial acepte la solicitud de detención preliminar. De acuerdo con las directivas internas, los oficiales a cargo de las regiones policiales han recibido instrucciones para coordinar con Migraciones y otras entidades a fin de alertar sobre cualquier movimiento inusual de los funcionarios bajo investigación.

La ONPE es el organismo encargado de organizar y supervisar los procesos electorales en Perú, por lo que la situación de su máximo responsable adquiere relevancia institucional. Piero Corvetto, quien asumió la jefatura de la entidad en 2020, ha ocupado cargos públicos anteriores y es conocido en el ámbito electoral por su rol en la modernización de procesos administrativos.

¿Por qué se inicia esta medida de investigación preliminar?

La crisis suscitada en pleno proceso electoral del pasado 12 de abril se enmarca en una serie de indagaciones sobre presuntas contrataciones irregulares en organismos estatales. Las autoridades no han revelado aún los detalles del caso específico que involucra al jefe de la ONPE, aunque fuentes cercanas al proceso aseguran que la acusación se basa en documentación interna y testimonios obtenidos durante los últimos días considerando que incluso material electoral sensible fue hallado en una calle de Surquillo.

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Conductor regular ante un pedido de detención preliminar

El Ministerio Público deberá ahora evaluar la posible solicitud de detención preliminar presentada por la DIRCOCOR. Según procedimientos establecidos, el Poder Judicial decidiría si admite el pedido y ordena la detención de Piero Corvetto y otros funcionarios, quienes podrían ser trasladados a dependencias policiales mientras se amplía la investigación.

Es importante destacar que, la Dirección contra la Corrupción de la PNP mantiene bajo reserva los detalles de la investigación, mientras que la ONPE continúa sus funciones bajo el mando de Corvetto a la espera de una decisión judicial. La situación permanece en desarrollo y se prevén nuevas diligencias en las próximas horas, con la expectativa de conocer la postura oficial del Ministerio Público y la respuesta de la defensa de los funcionarios señalados.