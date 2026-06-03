Pronabec endurece reglas para becarios y exige devolución total del beneficio si incumplen compromiso con el país

Beca 18 realizará ferias informativas. (Foto: Andina)

Miles de estudiantes y profesionales que acceden a una beca o crédito educativo financiado por el Estado deberán cumplir nuevas condiciones para acreditar su Compromiso de Servicio al Perú (CSP). El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) aprobó una nueva norma técnica que refuerza las obligaciones asumidas por los beneficiarios y establece sanciones más estrictas para quienes no cumplan con la retribución comprometida tras culminar sus estudios.

La medida forma parte de los cambios impulsados dentro del proceso de reestructuración de la entidad y busca garantizar que la inversión pública destinada a la formación de talento genere un impacto concreto en el país. Entre las principales novedades figura la obligación de devolver íntegramente el costo del beneficio recibido en caso de incumplimiento, además de nuevas reglas para acreditar el servicio realizado por los egresados.

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¿Qué cambia con el nuevo Compromiso de Servicio al Perú?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo está adscrito al Ministerio de Educación - crédito Andina

La nueva disposición fue aprobada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 086-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC y redefine la forma en que los beneficiarios de becas Pronabec y créditos educativos deben cumplir con el compromiso asumido con el Estado.

El Compromiso de Servicio al Perú es una obligación que deben asumir los beneficiarios una vez concluidos sus estudios. Su finalidad es que los conocimientos adquiridos gracias al financiamiento público sean aplicados posteriormente en actividades que contribuyan al desarrollo del país.

Con la nueva norma, Pronabec establece que el cumplimiento de esta obligación no podrá acreditarse mediante actividades desvinculadas de la carrera o especialidad financiada. Ahora será necesario demostrar que el trabajo, servicio o actividad desarrollada tiene una relación directa con la formación académica recibida.

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Entre las modalidades que serán reconocidas para cumplir con el CSP se encuentran:

Prestación de servicios profesionales en entidades públicas.

Prestación de servicios profesionales en empresas privadas.

Desarrollo de actividades independientes formales.

Participación en programas de voluntariado regulados por la normativa vigente.

Realización de prácticas profesionales.

La entidad precisó que todas estas actividades deberán evidenciar la aplicación efectiva de los conocimientos obtenidos durante los estudios financiados por el Estado.

Uno de los cambios más importantes es que se eliminan mecanismos que anteriormente permitían acreditar el compromiso mediante acciones que no necesariamente guardaban relación con la especialidad cursada. Con ello, la institución busca que la retribución tenga un impacto más tangible en sectores productivos, sociales o institucionales vinculados a la formación de cada beneficiario.

Devolución total del beneficio y plazos para cumplir la obligación

El Pronabec, en su proceso de convocatoria para el 2024, representa una esperanza educativa para estudiantes peruanos con excelencia académica pero limitados recursos.

La nueva norma también incorpora medidas más severas frente al incumplimiento del compromiso adquirido.

De acuerdo con la disposición aprobada por Pronabec, los beneficiarios que no acrediten adecuadamente el Compromiso de Servicio al Perú deberán devolver al Estado la totalidad de la inversión realizada en su formación. Esto incluye el costo íntegro del beneficio otorgado durante el periodo de estudios.

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Asimismo, se han definido plazos específicos para cumplir con esta obligación, dependiendo del tipo de financiamiento recibido.

En el caso de los beneficiarios de becas de pregrado, becas de posgrado y otras becas especiales, el tiempo para cumplir con el compromiso será equivalente al periodo de subvención recibido, aunque no podrá exceder los tres años.

Para quienes accedieron a créditos educativos, el plazo corresponderá al tiempo de estudios financiado, con un límite máximo de seis meses.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que la finalidad de esta medida es garantizar que el servicio prestado por los beneficiarios represente una contribución efectiva al desarrollo del país y no únicamente un trámite administrativo.

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Por su parte, el director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, indicó que el fortalecimiento del CSP busca consolidar un mecanismo de retribución social por parte de quienes recibieron apoyo estatal para su formación profesional.

Las cifras de la entidad muestran la magnitud del reto. Actualmente se registran más de 75 mil acreditaciones acumuladas del Compromiso de Servicio al Perú, realizadas por beneficiarios que ya culminaron sus estudios y acreditaron actividades vinculadas a sus especialidades.

Sin embargo, Pronabec también reporta que existen más de 71 mil beneficiarios egresados cuyas acreditaciones aún permanecen pendientes, por lo que la nueva regulación apunta a fortalecer el seguimiento y verificación de estas obligaciones.

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La actualización de las reglas impactará a miles de estudiantes y profesionales que acceden a programas como Beca 18, becas de posgrado, becas especiales y diversas modalidades de financiamiento educativo administradas por Pronabec, reforzando las condiciones bajo las cuales deberán demostrar el retorno de la inversión realizada por el Estado peruano en su formación académica.