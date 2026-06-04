¿Habrá clases en colegios elegidos como locales de votación? Esto dice el Minedu y cómo saber si tu escuela está en la lista

Un colegio en Perú sirve como local de votación, con personas ingresando y personal de la ONPE preparándose para las Elecciones Generales 2026 - Segunda Vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización de la segunda vuelta de las elecciones generales del domingo 7 de junio impactará directamente en las actividades escolares de miles de estudiantes en el país. El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que 10 131 instituciones educativas públicas y privadas queden temporalmente a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el funcionamiento de locales de votación.

La medida forma parte de la coordinación entre ambas entidades para garantizar el desarrollo del proceso electoral y comprende colegios ubicados en distintas regiones del Perú. Debido a la instalación de mesas de sufragio, el desarrollo de la jornada electoral y el retiro del material utilizado, las actividades académicas presenciales se verán modificadas temporalmente en los planteles seleccionados.

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Según informó el Minedu mediante un comunicado oficial, los colegios designados permanecerán bajo administración operativa de la ONPE entre el viernes 5 y el lunes 8 de junio. Durante ese periodo, las instituciones educativas serán utilizadas exclusivamente para fines electorales.

¿Habrá clases el viernes 5 y el lunes 8 de junio?

El Ministerio de Educación precisó que la disposición fue comunicada a través del Oficio Múltiple N.º 00025-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, emitido el 18 de mayo de 2026 y dirigido a direcciones regionales de Educación, gerencias regionales y unidades de gestión educativa local (UGEL).

De acuerdo con el comunicado, los planteles seleccionados servirán como centros de votación para recibir a los ciudadanos durante la segunda vuelta electoral.

Los colegios habilitados como locales de votación no desarrollarán actividades presenciales entre el viernes 5 y el lunes 8 de junio, periodo que incluye la preparación de los ambientes, la jornada electoral del domingo 7 y las labores posteriores de desmontaje.

En consecuencia, los estudiantes de las instituciones seleccionadas no asistirán presencialmente a clases durante esos días. El Minedu señaló que la entrega de los locales deberá realizarse oportunamente para facilitar la instalación de las mesas de sufragio y demás componentes del proceso electoral.

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Recuperación obligatoria de clases presenciales

Un colegio en Perú funcionará como local de votación para la segunda vuelta de 2026, con ciudadanos presentes y banderas peruanas decorando el recinto electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión temporal no exime a los colegios del cumplimiento de las horas pedagógicas programadas para el año escolar. Según el Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, las instituciones educativas utilizadas como centros de votación deberán recuperar obligatoriamente las clases de manera presencial.

El ministerio indicó que cada plantel será responsable de garantizar la reposición de las horas afectadas por el proceso electoral. Asimismo, los directores deberán supervisar que las instalaciones sean devueltas en las mismas condiciones en las que fueron entregadas a las autoridades electorales.

“El Minedu garantiza la entrega oportuna de los locales de votación, así como la recuperación presencial de las clases escolares”, señaló la entidad en un comunicado.

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Comunicado del Minedu

Colegios de Lima incluidos como locales de votación

La relación remitida por la ONPE incluye cientos de instituciones educativas de Lima Metropolitana. En Cercado de Lima figuran colegios como Nuestra Señora de Guadalupe, Hipólito Unanue, Pedro Gálvez Egúsquiza, PNP Túpac Amaru y República Argentina.

En Ate aparecen planteles como San Francisco de Asís, María Reiche Newman, Okinawa, Fernando Belaúnde Terry y el Colegio Nacional de Vitarte.

El listado también comprende instituciones de distritos como Breña, Carabayllo, Comas, Chorrillos, La Victoria, La Molina, Lince, Lurigancho-Chosica, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pueblo Libre, Pucusana y Puente Piedra. Entre los locales destacados figuran Melitón Carvajal, en Lince; Miguel Grau, en Magdalena del Mar; Juana Alarco de Dammert, en Miraflores; y República Federal de Alemania, en Puente Piedra.

¿Cómo consultar si un colegio será local de votación?

Los ciudadanos pueden verificar si una institución educativa funcionará como local de votación revisando la relación oficial difundida por las autoridades electorales. El documento incluye colegios públicos, privados, centros de educación básica especial e instituciones emblemáticas habilitadas para la jornada electoral en Lima y otras regiones del país.

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La lista detalla el nombre del colegio, distrito y jurisdicción correspondiente, lo que permitirá a padres de familia, estudiantes y personal educativo confirmar con anticipación si sus planteles forman parte de los más de 10 mil locales que permanecerán a disposición de la ONPE entre el 5 y el 8 de junio.