Mano Menezes advierte que probará un plantel inédito en Perú vs España: “Planeamos hacer once cambios”

Mano Menezes va más allá del enfrentamiento contra Haití, en Miami. El entrenador de la selección peruana se encuentra preparando el lance frente a España, animador principal de la Copa del Mundo 2026. Más allá de que será un examinatorio del más amplio nivel, considera que será una oportunidad ideal para ejercer una rotación masiva.
“Particularmente, para esta segunda fecha planeamos contra España hacer 11 cambios en tres paradas. Con esos cambios tenemos una buena oportunidad de ver más jugadores”, explicó con demasiada calma Menezes en una conferencia de prensa.
De tal manera que el técnico de Perú ha demostrado que su foco central es promover la cantidad posible de futbolistas por encima de cualquier resultado. Tal vez la idea sea buena, pero usar un amistoso de ese calibre para realizar una asignatura tan puntillosa puede acabar en un descalabro y vergüenza sin precedentes.
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Con Mano Menezes bajo los mandos de la ‘bicolor’ aún no se han obtenido triunfos y la imagen proyectada en su primer bloque de amistosos ha sido la de un equipo preocupado en desarticular arremetidas, pero huérfano de ideas en ataque por la notoria carencia de intérpretes ofensivos.
España ultima detalles
España afronta la Copa del Mundo 2026 con el estatus de favorita, respaldada por la presencia en su plantel de jóvenes figuras y jugadores de experiencia, entre los que destacan Pedri, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. El conjunto dirigido por Luis de La Fuente ha generado expectativas altas debido al talento y proyección de sus futbolistas.
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A pesar de este panorama, persisten ciertos interrogantes en la preparación del equipo. En el penúltimo encuentro previo al certamen, España no logró imponerse a Irak, cerrando el partido con un empate inesperado.
El desarrollo del juego mostró a una ‘roja’ sorprendida, especialmente tras un error significativo del portero Joan García, que permitió la igualdad. La actuación del equipo asiático, marcada por su firmeza competitiva, quedó reflejada en el gol de Merchas Doski, responsable de sellar el marcador definitivo.
En el sorteo de la fase de grupos, España quedó ubicada en el Grupo H, enfrentando a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, los cuales se perfilan como oponentes con propuestas futbolísticas dinámicas que pueden representar desafíos interesantes.
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