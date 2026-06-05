Maricarmen Guerrero fue anunciada como refuerzo de Universitario y dejó firme mensaje: “Ya estoy donde elegí estar”

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y este jueves 4 de junio anunció una de sus incorporaciones más importantes del mercado. El club ‘merengue’ confirmó la llegada de Maricarmen Guerrero, experimentada central nacional que viene de formar parte del plantel tricampeón de Alianza Lima.
Guerrero inicia así una nueva etapa en su carrera tras cerrar un exitoso ciclo en La Victoria, donde conquistó tres títulos nacionales consecutivos, una medalla de plata y un subcampeonato sudamericano que fortalecieron su identificación con la institución ‘blanquiazul’. Ahora afrontará el desafío de hacer historia con las ‘pumas’.
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La presentación se realizó mediante un video difundido en las redes sociales del club. En las imágenes se observa a la jugadora luciendo la camiseta crema con el Estadio Monumental de fondo, mientras deja un mensaje que rápidamente captó la atención de los aficionados. “Ya estoy donde elegí estar. ¡Vamos Pumas!”, expresó la voleibolista en sus primeras palabras como jugadora de Universitario.
El club 'crema' hizo oficial la incorporación de la excentral de Alianza Lima para la temporada 2026/27. (Video: Prensa U)
Del éxito en La Victoria a un nuevo desafío en Ate
Más allá de su trayectoria y experiencia, la llegada de Maricarmen Guerrero ha generado sorpresa por el contexto en el que se produce. Durante los últimos años, la central fue una de las integrantes de confianza del proyecto deportivo de Alianza Lima, participando en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club.
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La voleibolista integró el plantel que conquistó tres títulos consecutivos de la Liga Peruana de Vóley y también celebró importantes logros a nivel internacional. Su permanencia durante varias temporadas hizo que muchos hinchas la identificaran plenamente con la camiseta blanquiazul.
Por ello, aunque su salida de Alianza Lima ya representaba una noticia importante, pocos imaginaban que continuaría su carrera en Universitario. Si bien ambos clubes no mantienen una rivalidad histórica en el vóley como sí ocurre con otros equipos de la disciplina, la transferencia adquiere una dimensión especial por tratarse del clásico rival de los ‘blanquiazules’ en el deporte peruano en general.
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Universitario fortalece una posición clave
La llegada de Guerrero también confirma la ambición de Universitario para la temporada 2026/27. El conjunto ‘crema’ viene reforzando su plantel con el objetivo de consolidarse entre los principales protagonistas del campeonato y competir de igual a igual con los clubes que han dominado el torneo en los últimos años.
Sin embargo, la experimentada central no tendrá el camino despejado para adueñarse de un puesto en el sexteto titular. La competencia interna será una de las más exigentes del equipo.
En las últimas semanas, Universitario también anunció la incorporación de Claudia Palza, una de las jugadoras nacionales con mayor proyección en su posición. A ello se suma el regreso de la brasileña Sarah Evaristo, quien dejó una grata impresión durante su anterior etapa en el club y vuelve con el objetivo de aportar nuevamente toda su calidad y experiencia.
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Un nuevo reto tras una etapa ganadora
Después de varios años formando parte de uno de los proyectos más exitosos del vóley peruano, Maricarmen Guerrero afrontará un desafío completamente distinto. La central llega a una institución que ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas temporadas y que busca acercarse a los equipos que han dominado la Liga Peruana de Vóley.
Su palmarés, respaldado por seis títulos nacionales, así como la experiencia y el liderazgo que desarrolló la jugadora durante su etapa en Alianza Lima, son cualidades que Universitario espera incorporar a su proyecto con el objetivo de seguir elevando su nivel competitivo y alcanzar la primera final de su historia.
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Con una trayectoria marcada por campeonatos y campañas exitosas, Guerrero intentará trasladar toda esa experiencia a Ate y convertirse en una de las piezas clave de un equipo que aspira a dar el gran salto en la temporada 2026/27.
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