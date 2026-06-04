Sheyla Rojas se sometió a una nueva rinoplastía y comparte el antes y después en redes sociales

La ex chica reality Sheyla Rojas mostró en TikTok cómo quedó tras retirarse las vendas de su rinoplastía. Dijo estar satisfecha con el resultado y señaló que su objetivo era una nariz “que vaya con mi rostro”, aunque su publicación generó opiniones divididas.

Sheyla Rojas mostró el resultado de una nueva rinoplastía a la que se sometió recientemente y explicó que su objetivo era lograr un cambio sutil, sin transformar sus facciones.

La influencer compartió videos de su recuperación en redes sociales y sostuvo que buscaba una nariz “más natural”, en línea con su rostro. “Quería que no me cambie la cara”, afirmó al enseñar el resultado.

La ex chica reality, que actualmente vive en México junto a su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza, conocido como “Sir Winston”, se mostró satisfecha con el procedimiento y detalló que ya pasó el tramo inicial del postoperatorio. Su publicación, como suele ocurrir con este tipo de contenidos, generó una ola de comentarios entre mensajes de apoyo y críticas.

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“Hoy cumplo tres semanas”: la recuperación y el momento de retirar las vendas

En un video publicado en TikTok, Sheyla Rojas contó que se encontraba en la tercera semana luego de la intervención y que ese día le retiraron las vendas, un paso que suele marcar el inicio del “resultado visible” para quienes siguen el proceso.

“Hola. Bueno, les quiero compartir. Les cuento que hoy cumplo tres semanas de mi operación y, bueno, estoy supercontenta porque ya por fin hoy día me quitaron las vendas y, bueno, estoy más que emocionada”, relató.

La influencer insistió en que el resultado aún no es definitivo porque la inflamación continúa, aunque se mostró conforme con el cambio. “Todavía, obviamente, está inflamado, va a ir desinflamando conforme pase el tiempo, pero me encantó el resultado”, explicó.

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Sheyla Rojas muestra el resultado de su nueva rinoplastía: “Quería que no me cambie la cara".

“Quería que no me cambie la cara”: el pedido que hizo antes del retoque

Más allá del “antes y después”, el punto central del mensaje de Sheyla Rojas fue el criterio detrás de la decisión: buscaba corregir su nariz sin que el cambio se sintiera extremo. En su relato, la meta era una apariencia armoniosa, que no altere el conjunto de su rostro.

“Me encanta cómo quedó mi nariz. Una nariz, la verdad, como la quería, literal. O sea, quería que no me cambie la cara, no quería tener una nariz tan, no sé, tan artificial”, afirmó.

Luego reforzó la idea: “Quiero una nariz que vaya con mi rostro y la verdad es que el doctor hizo un excelente trabajo. Me encantó cómo quedó. (…) Me encanta, superlindo el perfil”.

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La frase “no quería una nariz tan artificial” se repitió como eje de su explicación y apuntó a un objetivo frecuente en procedimientos estéticos actuales: que el resultado no sea evidente, sino integrado a la fisonomía.

Sheyla Rojas y los retoques: una figura acostumbrada a hablar del tema en público

Sheyla Rojas es una de las personalidades de la televisión peruana más vinculadas al tema de los retoques estéticos. En su caso, el debate no es nuevo: a lo largo de los años, ha recibido comentarios constantes sobre su apariencia y sobre los cambios físicos visibles con el tiempo.

En su reciente publicación, la influencer volvió a mostrarse abierta respecto al procedimiento. No solo presentó el resultado final, sino que compartió parte del proceso, desde el postoperatorio hasta el retiro de vendajes, una dinámica que se volvió habitual en redes sociales cuando figuras públicas deciden contar este tipo de experiencias.

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Esa exposición, sin embargo, trae una consecuencia directa: la conversación se instala en términos de aprobación o crítica, y muchas veces se desplaza del resultado médico a opiniones sobre decisiones personales.

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Reacciones en redes: elogios, cuestionamientos y el debate que se repite

La publicación sobre su rinoplastía generó una respuesta inmediata en redes sociales. Entre los comentarios, aparecieron mensajes que celebraron el resultado y destacaron el objetivo de naturalidad. También se leyeron críticas por la cantidad de intervenciones que, según usuarios, se habría realizado.

Entre los mensajes mencionados estuvieron frases como: “Otra vez ya son como 5 veces”, “Ya no sabes qué hacer con tanto dinero” y, en el otro extremo, “Está bien natural, se ve hermoso”.

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Ese contraste de opiniones refleja un patrón frecuente: para una parte del público, hablar abiertamente de procedimientos estéticos es un gesto de transparencia; para otra, se convierte en un motivo para cuestionar la reiteración de intervenciones o el tipo de estándar de belleza que se promueve en redes.