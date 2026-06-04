FC Colonia anunció que renuncia a la opción de compra por Felipe Chávez y lo despide con emotivas palabras

El club confirmó que no activará la cláusula por el mediocampista de 19 años, quien cerrará su cesión tras seis meses y siete partidos en la Bundesliga con minutos reducidos en la pelea por la permanencia (X / 1. FC Köln)

El FC Colonia comunicó que no activará la cláusula para adquirir a Felipe Chávez y que el futbolista regresará al Bayern Múnich, dueño de su pase.

La institución precisó que el volante, de 19 años y con ascendencia peruana, estuvo a préstamo durante seis meses y participó en siete encuentros de la Bundesliga en la segunda mitad de la temporada 2025-26.

En el tramo final del curso, el equipo peleó por sostener la categoría y eligió alternativas con mayor recorrido, lo que redujo el protagonismo del joven en el once inicial.

El anuncio oficial y el cierre del préstamo

La cesión de Felipe Chávez llegó a su fin. Colonia oficializó que no adquirirá al mediocampista peruano-alemán y agradeció su aporte durante los seis meses en el plantel. (X / 1. FC Köln)

La determinación fue informada por el FC Colonia a través de sus canales oficiales. “El centrocampista Felipe Chávez dejará el 1. FC Köln. Tras seis meses de cesión, el club no ejercerá la opción de compra sobre el jugador de 19 años”, señaló la entidad en su mensaje.

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En la misma comunicación, el club repasó el contexto del desembarco del futbolista: “El jugador bávaro de ascendencia peruana se unió al FC Köln cedido por el Bayern de Múnich durante el parón invernal. Chávez se formó en la cantera del club bávaro, máximo campeón de la Bundesliga, a partir de 2019. Disputó siete partidos de la Bundesliga con el primer equipo del FC Köln en la segunda mitad de la temporada”.

Además de confirmar que no seguirá en la plantilla para la próxima campaña, el club cerró su publicación con un agradecimiento: “Gracias por tu compromiso, Felipe!”.

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El movimiento deja al mediocampista en una etapa de transición, porque el préstamo se diseñó para que sumara continuidad en una liga de primera línea, pero el balance deportivo quedó condicionado por el momento del equipo receptor, que transitó el cierre de la temporada con la permanencia como objetivo principal.

Minutos limitados en un equipo que peleó por mantenerse

Aunque sumó siete apariciones en la máxima categoría alemana, Chávez no logró consolidarse como titular. La urgencia por evitar el descenso condicionó las decisiones del cuerpo técnico. (X / 1. FC Köln)

Chávez llegó en el mercado de invierno europeo, cuando el Bayern Múnich lo cedió para que el futbolista encontrara espacio en la élite. En el conjunto de Colonia, la participación del mediocampista se tradujo en siete partidos de Bundesliga con el primer equipo durante la segunda parte del calendario, según el propio club.

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Ese registro, de todos modos, no alcanzó para consolidarlo como una alternativa fija desde el arranque. El contexto deportivo fue determinante: el FC Colonia afrontó un tramo decisivo con la urgencia de sumar puntos para sostener la categoría, y finalmente logró el objetivo de evitar el descenso.

En ese escenario, el entrenador René Wagner valoró al jugador, aunque explicó el criterio de sus decisiones en la alineación. De acuerdo con lo informado en el texto base, el técnico elogió al peruano, pero indicó que, al tratarse de una lucha “trascendental” por la permanencia, optó por futbolistas con mayor experiencia.

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La combinación de presión por resultados inmediatos y rotaciones más conservadoras suele reducir el margen para apuestas jóvenes, sobre todo cuando el club se juega la continuidad en la división. En el caso de Chávez, esa dinámica se reflejó en un recorrido con apariciones puntuales, sin el volumen de minutos que se buscaba con la salida temporal desde Múnich.

El regreso al Bayern, su antecedente de enero y una decisión con la selección

Tras finalizar su préstamo, Felipe Chávez regresará al Bayern Múnich y aguardará una definición sobre su futuro. El volante vuelve después de una temporada con escaso protagonismo. (X / 1. FC Köln)

Antes del préstamo, Felipe Chávez tuvo su estreno en la Bundesliga con el Bayern Múnich en enero. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, la falta de oportunidades bajo la conducción de Vincent Kompany llevó a que el club resolviera enviarlo a Colonia.

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Durante el período en el que se desarrolló la cesión, el jugador también fue noticia por una decisión vinculada a la selección peruana. En marzo, Chávez explicó que priorizó permanecer en Colonia durante la fecha FIFA, con la intención de adaptarse y acompañar al equipo en el cierre de la temporada. “Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a mi club y al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al FC Köln en su misión de permanecer en la liga”, declaró al portal alemán Express24.

Con el anuncio de que Colonia no comprará al mediocampista, el futbolista deberá reincorporarse al Bayern y esperar la definición de su situación para la campaña 2026-27: competir por un lugar en el plantel, o volver a salir a préstamo si el club considera que requiere más rodaje.

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