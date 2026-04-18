Revelador chat de WhatsApp evidencia que ONPE sabía que material electoral no llegaría a tiempo

El periodista Beto Ortiz denunció el hallazgo de cuatro cajas de la ONPE con cédulas escrutadas del distrito de Surco, encontradas en la basura. (Willax / Beto a Saber)

Un chat de WhatsApp divulgado en la antesala de los últimos comicios presidenciales en Perú ha puesto bajo escrutinio el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El intercambio entre el gerente general de la empresa Galaga y el subgerente de producción electoral de ONPE, Juan Phang, revela que la autoridad electoral fue notificada sobre la existencia de 35 unidades de transporte vacíos porque aún no recibían material electoral, horas antes de la apertura de las urnas.

La posibilidad de que ONPE estuviera al tanto de que el material no llegaría a tiempo a los locales de votación plantea interrogantes sobre la transparencia y la capacidad logística del organismo durante una de las jornadas electorales más importantes del país.

Contenido del Chat entre gerente de Galaga y funcionario de ONPE

El contenido del chat detalla que a las 11:43 p. m. del sábado previo a los comicios, el gerente general de Galaga avisó formalmente a ONPE que contaba con 35 camiones vacíos, listos para cargar material electoral, pero que seguían a la espera de instrucciones.

De acuerdo con el registro, el subgerente de producción electoral de ONPE, Juan Phang, habría respondido —mediante una llamada telefónica por la aplicación y no por escrito— que el organismo se encontraba “trabajando para efectuar el despacho”. Esta respuesta, según fuentes de la empresa de transporte, no trajo consigo instrucciones precisas ni un cronograma actualizado para la distribución de documentos y material electoral a los locales de votación en la capital y otras regiones.

Gerente general de Galaga habría advertido a funcionario de ONPE sobre ausencia de material electoral en camiones.

Según lo reportado, el retraso de 35 camiones fue atribuido directamente a ONPE. La conversación entre los representantes de Galaga y ONPE ha sido presentada como evidencia que contradice las versiones oficiales proporcionadas luego de la jornada de votación, en las que se minimizó el impacto de las demoras y se atribuyó a “cuestiones operativas” aisladas la llegada tardía de materiales a decenas de locales.

Cuatro cajas lacradas de la ONPE con cédulas electorales fueron encontradas

El pasado jueves se conoció el hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito de Surquillo, en Lima. Esta situación expone irregularidades en la cadena de custodia del material electoral por parte de la ONPE. La denuncia se dio a conocer la noche del jueves durante la transmisión del programa de Willax, “Beto a Saber”, conducido por Beto Ortiz, quien exhibió en vivo las cajas y sobres con votos correspondientes a cuatro mesas del distrito de Surco. El incidente llevó a que una funcionaria de la ODPE a reconociera la responsabilidad por la pérdida del material.

Dos hombres manipulan cajas blancas rotuladas con el logo de ONPE en una acera. Los objetos se encuentran cerca de un contenedor verde en la vía pública. Las cajas presentan etiquetas verdes con números de serie y una de ellas muestra la fecha del 16 de abril de 2023. Este video es una cobertura noticiosa sobre el hallazgo de materiales relacionados con la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el equipo de producción recibió el material gracias a la colaboración de dos ciudadanos, quienes encontraron las cajas con las cédulas en la vía pública y las llevaron hasta los estudios de televisión. Ortiz mostró en cámara los sobres lacrados y firmados por miembros de mesa y personeros, los cuales, según la normativa, debían estar bajo estricta custodia hasta la proclamación oficial de los resultados.

Según describió Beto a Saber, la documentación electoral hallada corresponde a las mesas 050619, 050627, 050618 y 050620, con aproximadamente 300 votos por cada una. El material, como indica la norma, debió ser trasladado bajo resguardo policial desde los centros de votación hacia las instalaciones de la ONPE y permanecer resguardado hasta que se oficialicen los resultados y se proceda, según el reglamento, a la destrucción de los sobres en presencia de las autoridades electorales y representantes de las organizaciones políticas.

Beto a Saber - cédulas de ONPE en la basura. Grave denuncia vuelve a sacudir la ONPE

ONPE responde ante denuncia

ONPE utilizó su cuenta oficial de X para explicar los hechos. Señaló en su comunicado que Claudia Sandoval, jefa de la ODPE Lima Oeste, indicó que la entidad contrató a una empresa privada para el servicio de movilidad encargado de trasladar el material electoral desde un local de votación hasta la oficina correspondiente. Sandoval sostuvo que, conforme a la cadena de custodia, en el vehículo viajaban un coordinador de la ONPE, un agente de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

ONPE responde ante denuncia de Willax donde se vio que votos electorales fueron dejados en basurero

Según la entidad, tras descargar el material, el equipo detectó la ausencia de cuatro cajas, que por falta de espacio habían sido colocadas en la maletera del vehículo contratado. Aseguró que, tras percatarse de la situación, intentaron comunicarse con el propietario del vehículo, aunque no obtuvieron respuesta inmediata. Esta versión fue compartida en la cuenta oficial de la ONPE en X, donde la institución detalló las acciones tomadas tras identificar la pérdida.

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