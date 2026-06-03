Segunda vuelta en Perú: “lugar de votación” y “encuesta presidencial” lideran las búsquedas en Google antes del 7 de junio

Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA

Este domingo 7 de junio, los peruanos regresarán a las urnas para definir al próximo Presidente de la República en la segunda vuelta electoral, y las tendencias de búsqueda de Google revelan que la ciudadanía ya usa internet de manera activa para planificar su participación con anticipación. La proximidad de los comicios ha disparado el volumen de consultas digitales en todo el territorio nacional.

En la recta final del proceso, esas tendencias se han convertido en un termómetro real de las interrogantes que prevalecen entre el electorado. Al igual que en la primera vuelta de abril, los datos reflejan que los votantes acuden al buscador principalmente para resolver aspectos logísticos y normativos de los comicios, con consultas adaptadas a esta etapa definitiva. El patrón se repite: los peruanos buscan información práctica antes de dirigirse a las mesas de votación.

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Conoce los temas y personajes más buscados en Google Perú durante el 2025. (Google)

De acuerdo con Google Trends, las búsquedas actuales están lideradas por “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”. El patrón refleja a un electorado enfocado tanto en asegurar su presencia en la jornada como en seguir de cerca las últimas proyecciones previas a los comicios. Que la consulta sobre el lugar de votación encabece el ranking indica que un segmento del padrón electoral aún no ha verificado dónde le corresponde sufragar, un comportamiento que también se registró en la primera vuelta.

Descentralización

La plataforma también muestra una marcada descentralización del interés electoral. Las regiones con mayor intensidad de búsquedas relacionadas con los comicios no se concentran en la capital: Ucayali, Puno y San Martín encabezan la lista, seguidas por Cajamarca y La Libertad. El interior del país supera a Lima en la intensidad del interés digital por el proceso electoral, lo que evidencia un alto nivel de atención y movilización ciudadana de cara a esta definición.

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Google presentó la lista de lo más buscado del mundo deportivo en el Perú.

La presencia de Puno entre las regiones más activas tiene una lectura particular: se trata de una zona con alta densidad de votantes rurales e indígenas. Ucayali y San Martín, por su parte, integran la Amazonía peruana, una franja territorial que en procesos anteriores ha mostrado comportamientos electorales diferenciados respecto a la costa.

Entre los términos con mayor crecimiento también figura “cuánto es la multa por no votar en las elecciones”, lo que indica que una parte del electorado evalúa las consecuencias de no asistir a las urnas. En Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y la omisión conlleva una multa cuyo monto varía según la zona geográfica del votante.

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Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, los términos y consultas que han registrado el mayor crecimiento en el Perú durante esta semana previa a la votación:

Lugar de votación segunda vuelta

Encuesta presidencial segunda vuelta

Cuánto es la multa por no votar en las elecciones

Resultados de las elecciones

Keiko Fujimori

ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)

Fecha de elecciones

La aparición de Keiko Fujimori entre los términos en alza refleja el interés del electorado por una de las dos candidatas que disputan la presidencia. La búsqueda de su nombre en esta etapa final del proceso puede responder tanto a la consulta de su propuesta de gobierno como al seguimiento de sus últimas declaraciones de campaña. La ONPE, el organismo rector del proceso, también concentra búsquedas, lo que sugiere que los ciudadanos recurren directamente a la fuente oficial para resolver dudas sobre el procedimiento electoral.

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El flujo de búsquedas durante estos días previos confirma que el electorado peruano apuesta por la tecnología para resolver dudas logísticas y revisar información útil, con miras a que el proceso del domingo transcurra con normalidad y de manera ordenada. La segunda vuelta del 7 de junio definirá quién conducirá el país durante el próximo período de gobierno.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Sobre las tendencias de búsqueda

Las cifras de Google Trends reflejan las mayores tendencias de búsqueda de los usuarios peruanos durante un período determinado. Estos datos corresponden a tendencias de búsqueda, que se diferencian de los términos más buscados en que reflejan el crecimiento que ha experimentado la búsqueda de una palabra en Google respecto al promedio de un día normal, y no al número total de búsquedas. Esto permite medir el pulso de palabras y conceptos dentro de un contexto específico. Para este relevamiento se utilizó el concepto “Elecciones Presidenciales segunda vuelta”, con el filtro “última semana” hasta las 12:00 horas del martes 2 de junio del 2026.

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