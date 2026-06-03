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Renuncia presidente de EsSalud y nombran a Juan Vidal Rodríguez como reemplazo: fue candidato al Congreso en 2021 por APP

La salida de Luis Rosales Pereda se produce en medio de una serie de cuestionamientos sobre la gestión del Seguro Social, marcada por problemas de abastecimiento, cambios en altos cargos y una creciente presión para mejorar la atención de más de 13 millones de asegurados

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La modificación en la dirección de la entidad se da en medio de cuestionamientos sobre su desempeño operativo y la administración de su presupuesto.
La modificación en la dirección de la entidad se da en medio de cuestionamientos sobre su desempeño operativo y la administración de su presupuesto. Foto: Facebook

El Gobierno inició un nuevo cambio en la conducción de EsSalud. Un oficio remitido este 3 de junio por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) propone dar por concluida la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo de la institución y designar en su lugar a Juan Vidal Rodríguez Terrones, quien asumiría además la representación del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud.

La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la situación financiera y operativa de EsSalud, entidad que atiende a más de 13 millones de asegurados. En las últimas semanas, la institución ha estado en el centro del debate público debido a problemas de abastecimiento, denuncias sobre la gestión de recursos y una creciente preocupación por la estabilidad de sus principales cargos directivos.

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Cambio por “pérdida de confianza”

Según el documento enviado por el MTPE al Despacho Presidencial, la salida de Rosales Pereda se sustenta en la causal de “pérdida de confianza de la autoridad proponente”. El oficio, firmado por el secretario general del sector, José Luis Díaz Callirgos, solicita continuar con el trámite para aprobar la respectiva resolución suprema.

En el mismo documento se plantea la designación de Juan Vidal Rodríguez Terrones como nuevo representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud y presidente ejecutivo de la entidad. La propuesta fue elevada junto con informes técnicos y legales elaborados por diversas oficinas del ministerio.

¿Quién es Juan Vidal Rodríguez?

El nombre de Juan Vidal Rodríguez Terrones no es ajeno al ámbito político. En las elecciones generales de 2021 postuló al Congreso de la República por el partido Alianza Para el Progreso (APP), agrupación que en los últimos años ha mantenido presencia en diversos espacios de la administración pública.

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Carta de renuncia de Luis Rosales Pereda.
Carta de renuncia de Luis Rosales Pereda. Foto: X

Su eventual llegada a la presidencia ejecutiva de EsSalud ocurre en un contexto en el que distintos sectores han cuestionado la influencia de criterios políticos en los nombramientos dentro del sistema de salud. Durante la gestión de Rosales Pereda también surgieron críticas relacionadas con presuntos vínculos políticos, situación que generó observaciones por parte de sindicatos y representantes de asegurados.

Renuncia en la Red Rebagliati

La salida de Rosales Pereda coincide además con otros movimientos internos en la institución. Una carta presentada este mismo 3 de junio por Aurelio Orellana Vicuña, gerente de la Red Prestacional Rebagliati y director encargado del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, comunica su decisión de dejar el cargo.

En el documento, el funcionario señala que los hechos ocurridos en los últimos días han afectado su imagen personal y familiar. “...habiendo aclarado con pruebas que los mismos no se ajustan a la verdad, por mi tranquilidad personal y familiar presento mi RENUNCIA al cargo que vengo desempeñando”, indica la carta dirigida a la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud.

Una institución en medio de cuestionamientos

El relevo en la presidencia ejecutiva se produce luego de la controversia generada por un Decreto de Urgencia aprobado a finales de mayo, mediante el cual se destinaron más de S/ 1.800 millones a EsSalud. La entidad sostuvo que los recursos eran necesarios para enfrentar problemas de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, especialistas y diversos sectores cuestionaron la medida al considerar que la situación respondía a deficiencias en la planificación de compras. Las críticas se concentraron en que el mecanismo habilitaba adquisiciones directas bajo un escenario de emergencia, reduciendo los procesos competitivos habituales.

Documento que oficializa a Juan Vidal como el nuevo presidente de EsSalud.
Documento que oficializa a Juan Vidal como el nuevo presidente de EsSalud. Foto: MTPE

Problemas persistentes para los asegurados

La situación de abastecimiento continúa siendo uno de los principales desafíos de la institución. Reportes de organismos de supervisión y exfuncionarios han advertido sobre faltantes recurrentes de medicamentos y retrasos en la programación de adquisiciones, lo que termina afectando la atención de millones de pacientes.

A ello se suman dificultades operativas en establecimientos de salud, incluyendo equipos fuera de servicio y demoras en diagnósticos especializados. En paralelo, los asegurados siguen enfrentando largas esperas para acceder a citas médicas, procedimientos y cirugías. Este escenario se desarrolla en una entidad que administra un presupuesto anual cercano a S/ 17.000 millones y que, en los últimos cinco años, ha experimentado una constante rotación de autoridades, con siete presidentes ejecutivos y siete ministros de Salud.

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