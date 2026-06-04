Perú

Jean Ferrari, fichado por Fuerza Popular, responde si dejaría la FPF por un cargo en el Gobierno si Keiko Fujimori resulta electa

El directivo fue consultado después de su aparición en el equipo técnico de Fuerza Popular durante el último debate donde Fujimori chocó con Roberto Sánchez, su rival en el balotaje

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Jean Ferrari respondió sobre su futuro en la FPF ahora que es parte del equipo de campaña de Keiko Fujimori. Youtube Horacio Zimmermann

El director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, respondió este miércoles sobre su futuro en la institución tras aparecer como parte del equipo técnico de Fuerza Popular, partido encabezado por Keiko Fujimori, que enfrentará a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el balotaje del 7 de junio.

El directivo, quien asistió al último debate como parte de la comitiva de Fujimori, acompañado por los candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, fue consultado en el programa de YouTube Doble Punta sobre si dejaría la FPF para asumir un cargo en el Gobierno en caso de que la candidata resulte electa.

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“Yo no estoy buscando chamba”, respondió, según contó uno de los conductores del programa, quien además señaló que Ferrari declinó ser grabado por “no está dando entrevistas”.

El panel del programa digital recordó que, en el pasado, el directivo tampoco expresó intención de abandonar sus cargos antes de asumir nuevas funciones, tanto en Universitario de Deportes, donde se desempeñó como administrador, como en la FPF. “Es una respuesta de acuerdo a la habilidad que tiene Ferrari para salir de estas preguntas, pero no descartemos”, añadió otro de los conductores.

En el programa de YouTube Doble Punta, Ferrari respondió que “no está buscando chamba” cuando se le preguntó si dejaría la FPF para sumarse a un eventual gobierno de Fujimori, y rechazó conceder entrevistas
En el programa de YouTube Doble Punta, Ferrari respondió que “no está buscando chamba” cuando se le preguntó si dejaría la FPF para sumarse a un eventual gobierno de Fujimori, y rechazó conceder entrevistas

La presencia de Ferrari junto a Fujimori fue una de las imágenes más comentadas del último debate, sobre todo porque tiene antecedentes como opositor al fujimorismo en elecciones anteriores, postura que quedó reflejada en publicaciones en X que resurgieron tras esa aparición.

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“Lo mejor es que Keiko no va a ser presidenta, en la segunda vuelta le van a ganar quien sea que pase... ojalá sea PPK”, publicó el 18 de febrero de 2021. “Keiko es la hija que hace lo que dice papá. Me parece que no hay comparación”, escribió en julio pasado.

Durante el debate, Fujimori le dedicó una mención cuando abordó temas deportivos: “El deporte es salud, el deporte nos une y tenemos que mirarlo no solamente desde la parte competitiva, la de la alta competencia, sino también el deporte popular. Por eso me acompaña en el equipo Jean Ferrari, un experto en el deporte y lo que vamos a hacer con él es justamente relanzar todas estas propuestas de políticas de Estado”, afirmó.

Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF
El panel recordó que Ferrari nunca anunció previamente su salida de cargos anteriores, ni en Universitario de Deportes ni en la FPF, y resaltó su habilidad para esquivar ese tipo de preguntas

Fujimori llega a esta cita electoral sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Anteriormente, perdió frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

Durante la actual campaña, ha logrado el apoyo de una parte significativa del electorado con una propuesta de “mano dura” y un enfoque cada vez más conservador, además de ofrecer liderar “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha”.

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