Ositran: inversiones en carreteras, puertos y aeropuertos alcanzan US$479.5 millones y crecen 85.2% hasta abril

Representación gráfica de las inversiones de Ositran en la modernización de la infraestructura nacional, abarcando carreteras, puertos marítimos y aeropuertos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inversiones ejecutadas en infraestructura de transporte concesionada registraron un importante crecimiento durante los primeros cuatro meses de 2026. De acuerdo con información difundida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y recogida por Agencia Andina, las valorizaciones en carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y sistemas de metro alcanzaron los 479.5 millones de dólares entre enero y abril.

La cifra representa un incremento de 85.2% en comparación con los 258.9 millones de dólares registrados durante el mismo periodo de 2025, reflejando una mayor ejecución de obras en distintos proyectos de infraestructura a nivel nacional. Solo en abril, las concesionarias supervisadas por Ositran reportaron inversiones por 115 millones de dólares, monto que superó ampliamente los 18.8 millones registrados en igual mes del año anterior.

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Según detalló Agencia Andina, el desempeño estuvo impulsado principalmente por los sectores aeroportuario y ferroviario, que concentraron la mayor parte de los recursos destinados a la ejecución de proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento de infraestructura estratégica para el transporte de pasajeros y mercancías.

Una vista aérea muestra una compleja red de autopistas, un puerto comercial con buques de carga y contenedores, y un aeropuerto con múltiples aviones estacionados, representando las inversiones estratégicas de Ositran en infraestructura de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aeropuertos lideran inversiones

El sector aeroportuario registró inversiones por 61.4 millones de dólares durante abril, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento observado en el periodo. Esta cifra fue 10 veces superior a la registrada en el mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por Ositran.

Dentro de este rubro destacaron las inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners, que valorizó 51.4 millones de dólares. Los recursos estuvieron vinculados principalmente al avance del proyecto denominado “Paquete de Trabajo 3 - EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3)”, correspondiente a las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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Asimismo, Aeropuertos del Perú reportó inversiones por 9.9 millones de dólares destinadas al mantenimiento de sistemas eléctricos y pavimentos en diversos terminales regionales, entre ellos los aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, Anta, Iquitos, Pisco y Pucallpa. Estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a garantizar la operatividad y seguridad de la infraestructura aeroportuaria.

Una representación gráfica realista ilustra la ambiciosa inversión en infraestructura de transporte aéreo en aeropuertos de Perú, destacando terminales modernas y aviones en tierra para mejorar la conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avance de la Línea 2

Otro de los sectores que mostró un crecimiento significativo fue el de ferrocarriles y metro. Durante abril, las inversiones alcanzaron los 46.8 millones de dólares, cifra que superó ampliamente los 6.1 millones reportados en el mismo mes del año pasado. Con ello, el acumulado del sector llegó a 173.3 millones de dólares en lo que va de 2026.

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Según información recogida por Agencia Andina, la totalidad de las inversiones del mes correspondió a la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Los recursos fueron destinados a la adquisición de equipamiento electromecánico, instalación de infraestructura ferroviaria, construcción de túneles y ejecución de obras civiles en diversas estaciones del proyecto.

Entre los trabajos desarrollados figuran intervenciones en las estaciones Bocanegra, Carmen de la Legua, Morales Duárez, Tingo María y Parque Murillo, además de inversiones relacionadas con arquitectura, inserción urbana y material rodante. El avance de este proyecto continúa siendo uno de los principales componentes de la inversión en infraestructura de transporte urbano del país.

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Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica. Foto: difusión

Ejecución en carreteras y puertos

En el sector vial, las concesionarias reportaron inversiones por 6.6 millones de dólares durante abril, el doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025. Entre los proyectos destacados figuran las obras desarrolladas en la Autopista del Sol, así como intervenciones ejecutadas por IIRSA Norte e IIRSA Sur Tramo 4 orientadas a mejorar la seguridad vial y la conectividad en distintas regiones.

Por su parte, el sector portuario registró inversiones por 316,436 dólares durante abril, realizadas por operadores de terminales concesionados. Con ello, el acumulado anual del sector alcanzó los 6.5 millones de dólares.

construccion - carreteras

Ositran informó además que, desde el inicio de los contratos de concesión hasta el 30 de abril de 2026, la inversión acumulada llegó a 14,404.4 millones de dólares. Este monto representa el 65.3% de los compromisos totales de inversión asumidos por las concesionarias, que ascienden a 22,058.4 millones de dólares. Entre los sectores con mayor nivel de ejecución destacan las carreteras, que lideran con un avance de 83.2%, seguidas por ferrocarriles y metro con 75.96%, aeropuertos con 65.58% y puertos con 57.02%.

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