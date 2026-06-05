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El Niño ya está en desarrollo en Perú: experto alerta que lluvias, huaicos e inundaciones podrían intensificarse desde octubre

El calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana mantiene en alerta a los especialistas, quienes prevén que recién entre octubre y noviembre se conocerá la magnitud real del fenómeno y sus posibles impactos

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El Niño Costero se fortalece cerca de Perú con el índice Niño 1+2 acercándose a +3°C y temperaturas del mar de hasta 6,4°C sobre el promedio.
El Niño Costero se fortalece cerca de Perú con el índice Niño 1+2 acercándose a +3°C y temperaturas del mar de hasta 6,4°C sobre el promedio. (Ben Noll / The Washington Post)

El avance del fenómeno El Niño mantiene en alerta a especialistas y autoridades debido a la posibilidad de que sus efectos se intensifiquen en los próximos meses. Aunque aún no existe una estimación definitiva sobre su magnitud, los indicadores oceánicos muestran un calentamiento anómalo de la superficie marina frente a las costas peruanas, una condición que suele estar asociada a la aparición de lluvias extraordinarias y otros eventos climáticos extremos.

De acuerdo con expertos en geofísica y meteorología, la evolución de este proceso será clave para determinar el nivel de impacto que podría registrarse durante el verano 2026-2027. En caso de consolidarse un Niño moderado o fuerte, varias regiones del país podrían enfrentar lluvias intensas, huaicos, inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura crítica. Por ello, especialistas insisten en que los gobiernos regionales y locales deben acelerar las medidas de prevención antes del inicio de la temporada de mayores precipitaciones.

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El Niño ya está en desarrollo y su intensidad se conocerá entre octubre y noviembre

Infografía que muestra un mapa de las Américas con el Océano Pacífico en tonos rojizos y nubes tormentosas con relámpagos, destacando información sobre El Niño 2026.
Meteorólogos internacionales advierten sobre un posible evento de El Niño de intensidad inédita en el segundo semestre de 2026, con proyecciones que alcanzan un 90% de probabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meteorólogo David Pareja, director de la Escuela Profesional de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), señaló que actualmente el océano presenta un proceso de calentamiento que confirma el desarrollo del fenómeno.

Según explicó, todavía no es posible determinar con exactitud si se tratará de un evento moderado o fuerte, ya que la intensidad dependerá de cuánto aumente la temperatura superficial del mar durante los próximos meses. Sin embargo, precisó que las condiciones actuales permiten afirmar que el proceso ya se encuentra en marcha.

El especialista indicó que entre octubre y noviembre se contará con información más precisa para establecer el nivel real de intensidad que alcanzará El Niño. Hasta entonces, el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas será fundamental para proyectar los posibles escenarios climáticos.

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Pareja advirtió que si el calentamiento continúa incrementándose hacia finales de año, los impactos podrían ser considerablemente más severos. En particular, explicó que un aumento significativo de la temperatura marina podría traducirse en precipitaciones mucho más intensas de las habituales durante la temporada de verano.

Bajo ese escenario, se incrementaría el riesgo de huaicos, inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra en distintas zonas del país. Además, podrían registrarse interrupciones en carreteras, daños a la infraestructura pública y afectaciones en diversos sectores económicos.

El especialista remarcó que las autoridades ya cuentan con información sobre las zonas que históricamente presentan mayor vulnerabilidad frente a eventos de este tipo, por lo que consideró necesario fortalecer desde ahora las acciones preventivas.

Entre las principales medidas mencionó la descolmatación de ríos, la limpieza de quebradas y la ejecución de trabajos orientados a reducir el impacto de posibles emergencias. También destacó la importancia de que la población ubicada en áreas de riesgo permanezca atenta a los reportes oficiales y a las recomendaciones emitidas por las instituciones competentes.

Costa norte, Lima e Ica podrían verse afectadas por lluvias; la sierra enfrentaría riesgo de sequías

Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla| Andina
Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla| Andina

Los efectos de El Niño no serían uniformes en todo el territorio nacional. Según explicó Pareja, las regiones de la costa norte del Perú figuran entre las más expuestas ante un eventual fortalecimiento del fenómeno.

Departamentos como Piura, Lambayeque y algunas zonas de Cajamarca podrían experimentar lluvias de mayor intensidad, especialmente si el calentamiento del mar continúa concentrándose frente a la costa peruana.

No obstante, el especialista indicó que la distribución de los impactos dependerá de la evolución que registre el calentamiento durante los próximos meses. Si este proceso se desplaza hacia el sur, regiones como Lima e Ica también podrían verse afectadas por precipitaciones superiores a las habituales y otros eventos asociados al fenómeno.

Por ello, destacó la necesidad de monitorear permanentemente la evolución de las temperaturas oceánicas, ya que este comportamiento permitirá identificar con mayor precisión las zonas donde podrían concentrarse los principales impactos.

Además de las lluvias intensas en la costa, el fenómeno podría generar consecuencias importantes en la zona andina. Pareja explicó que el calentamiento no solo se presenta frente al litoral peruano, sino también en sectores del océano Pacífico central.

Cuando esta condición se desarrolla en dicha área, suele alterar los patrones atmosféricos que influyen sobre la sierra peruana. Como resultado, regiones de los Andes centrales y del sur podrían enfrentar una reducción significativa de las precipitaciones.

Este escenario incrementaría el riesgo de sequías, afectando la disponibilidad de recursos hídricos para actividades agrícolas y ganaderas. La posible deficiencia de lluvias también podría impactar en el abastecimiento de agua para diversas localidades altoandinas.

Mientras continúan las evaluaciones sobre la evolución del fenómeno, los especialistas siguen observando el comportamiento de la temperatura superficial del mar y otros indicadores climáticos que permitirán determinar el alcance real de El Niño durante los próximos meses y las regiones que podrían verse más expuestas a sus efectos.

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