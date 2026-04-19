Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra. EFE/ Germán Falcón

Piero Corvetto podría ser retirado temporal o definitivamente de su cargo como jefe de la ONPE por la Junta Nacional de Justicia en los próximos días, o al menos esa es la idea propuesta por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, en un documento enviado al despacho de María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ.

Infobae Perú accedió al oficio enviado a Cabrera Vega el pasado 17 de abril por el parlamentario en el que le solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en tanto culminen las investigaciones en su contra (...)”

El texto indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre se debe la necesidad de “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener desde su etapa inicial, hasta el final, independientemente de qué organizaciones políticas estén participando”

Esto debido a que, según datos de la ONPE al 93.484 % de las actas procesadas, Perú Libre -organización a la que pertenece Montalvo- solo logró obtener el 0.596 % de los votos válidos, por lo que no superó la valla electoral y perdería la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explica los retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026, enfrentando cuestionamientos sobre la responsabilidad del organismo electoral. (Composición: Infobae Perú)

Elecciones municipales y regionales en el horizonte

Montalvo también incluyó como parte de su oficio la próxima realización de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) en el mes de octubre, y afirmó que es “urgente garantizar que las elecciones se desarrollen sin contratiempos en la distribución del material electoral”.

Esto en referencia a los múltiples casos de retraso ocurridos en el desarrollo de las Elecciones Generales el pasado 12 de abril y por los que se investiga a la gestión de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, además de a la empresa contratada para la distribución, Gálaga SAC.

JNJ investiga a Piero Corvetto

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión extraordinaria la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras detectarse irregularidades durante la última jornada electoral. La investigación busca esclarecer la actuación de Corvetto en las Elecciones Generales 2026 y los hechos irregulares que ocurrieron durante su desarrollo.

La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, otorgándole un plazo de 10 días para su descargo por denuncias de retrasos y fallas logísticas en las elecciones generales 2026. (Foto: Congreso)

La investigación preliminar se centra en la gestión de Corvetto durante las elecciones del 12 y 13 de abril, marcadas por diversas fallas logísticas. Según datos de la ONPE, más de 63.300 ciudadanos no pudieron votar en Lima Metropolitana debido a la falta de material en 211 mesas de sufragio, provocando un fuerte cuestionamiento público y político sobre la eficiencia operativa del organismo electoral.

JNJ dio 10 días a Corvetto para presentar sus descargos

La apertura formal de la pesquisa disciplinaria fue notificada a Piero Corvetto el 14 de abril, como parte del procedimiento iniciado de oficio por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Esta medida se basa en denuncias sobre retrasos en la habilitación de mesas y la alteración del derecho al sufragio, especialmente en Lima Metropolitana, donde se registró el mayor número de incidentes. El plazo de la JNJ vencerá el próximo 24 de abril.

Durante el proceso, Corvetto admitió públicamente “una falla operativa en parte del proceso logístico” y agregó: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen en mi contra, en el ámbito que se planteen, porque en la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo”, en declaraciones a Infobae. Señaló que todos los contratos y procedimientos internos están abiertos a la revisiones de la JNJ, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial.