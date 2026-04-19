Perú

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, envió un oficio a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia para que tome una decisión sobre la continuidad de Corvetto mientras duren las investigaciones sobre su gestión de las Elecciones 2026

Guardar
Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra. EFE/ Germán Falcón
Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra. EFE/ Germán Falcón

Piero Corvetto podría ser retirado temporal o definitivamente de su cargo como jefe de la ONPE por la Junta Nacional de Justicia en los próximos días, o al menos esa es la idea propuesta por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, en un documento enviado al despacho de María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ.

Infobae Perú accedió al oficio enviado a Cabrera Vega el pasado 17 de abril por el parlamentario en el que le solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en tanto culminen las investigaciones en su contra (...)”

El texto indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre se debe la necesidad de “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener desde su etapa inicial, hasta el final, independientemente de qué organizaciones políticas estén participando”

Esto debido a que, según datos de la ONPE al 93.484 % de las actas procesadas, Perú Libre -organización a la que pertenece Montalvo- solo logró obtener el 0.596 % de los votos válidos, por lo que no superó la valla electoral y perdería la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Piero Corvetto, un hombre con barba y gafas, habla por un micrófono mientras gesticula con su mano izquierda. Viste una camisa blanca y un chaleco azul marino con el logo de ONPE
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explica los retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026, enfrentando cuestionamientos sobre la responsabilidad del organismo electoral. (Composición: Infobae Perú)

Elecciones municipales y regionales en el horizonte

Montalvo también incluyó como parte de su oficio la próxima realización de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) en el mes de octubre, y afirmó que es “urgente garantizar que las elecciones se desarrollen sin contratiempos en la distribución del material electoral”.

Esto en referencia a los múltiples casos de retraso ocurridos en el desarrollo de las Elecciones Generales el pasado 12 de abril y por los que se investiga a la gestión de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, además de a la empresa contratada para la distribución, Gálaga SAC.

JNJ investiga a Piero Corvetto

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión extraordinaria la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras detectarse irregularidades durante la última jornada electoral. La investigación busca esclarecer la actuación de Corvetto en las Elecciones Generales 2026 y los hechos irregulares que ocurrieron durante su desarrollo.

Primer plano de Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, con cabello canoso, barba, lentes y traje azul oscuro, hablando ante un micrófono con luz roja
La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, otorgándole un plazo de 10 días para su descargo por denuncias de retrasos y fallas logísticas en las elecciones generales 2026. (Foto: Congreso)

La investigación preliminar se centra en la gestión de Corvetto durante las elecciones del 12 y 13 de abril, marcadas por diversas fallas logísticas. Según datos de la ONPE, más de 63.300 ciudadanos no pudieron votar en Lima Metropolitana debido a la falta de material en 211 mesas de sufragio, provocando un fuerte cuestionamiento público y político sobre la eficiencia operativa del organismo electoral.

JNJ dio 10 días a Corvetto para presentar sus descargos

La apertura formal de la pesquisa disciplinaria fue notificada a Piero Corvetto el 14 de abril, como parte del procedimiento iniciado de oficio por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Esta medida se basa en denuncias sobre retrasos en la habilitación de mesas y la alteración del derecho al sufragio, especialmente en Lima Metropolitana, donde se registró el mayor número de incidentes. El plazo de la JNJ vencerá el próximo 24 de abril.

Durante el proceso, Corvetto admitió públicamente “una falla operativa en parte del proceso logístico” y agregó: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen en mi contra, en el ámbito que se planteen, porque en la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo”, en declaraciones a Infobae. Señaló que todos los contratos y procedimientos internos están abiertos a la revisiones de la JNJ, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Temas Relacionados

Junta Nacional de JusticiaJNJPiero CorvettoONPEperu-politica

Más Noticias

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

El participante tuvo un emotivo momento junto a Pati Lorena luego de que la noche del viernes la bailarina le confesara su sentir

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

6 de cada 10 peruanos prepara a sus hijos para administrar su patrimonio, pero ellos apuestan por criptomonedas

Perú y Colombia lideran en Latinoamérica las conversaciones abiertas sobre administración patrimonial, superando la media global del 53%, según Natixis Investment Managers

6 de cada 10 peruanos prepara a sus hijos para administrar su patrimonio, pero ellos apuestan por criptomonedas

Incertidumbre por el tafetán: China cambia la composición de una tela prohibida para seguir exportando al Perú

El algodón sale, el rayón entra: así buscan los exportadores asiáticos burlar una medida antidumping en Perú. Indecopi abrió investigación

Incertidumbre por el tafetán: China cambia la composición de una tela prohibida para seguir exportando al Perú

Boom de minería e infraestructura ferroviaria despierta el apetito de empresarios indios en Perú

La tecnología de monitoreo predictivo gana terreno en la minería peruana, aunque la digitalización a gran escala aún tropieza con barreras administrativas y regulatorias, según Encardio Rite

Boom de minería e infraestructura ferroviaria despierta el apetito de empresarios indios en Perú

Escándalo en Club Regatas: administrador instaló cámara oculta en baño de mujeres de restaurante en Callao

Dos trabajadoras denunciaron que el administrador de un restaurante habría colocado una cámara oculta en el baño femenino para grabarlas mientras se cambiaban

Escándalo en Club Regatas: administrador instaló cámara oculta en baño de mujeres de restaurante en Callao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.138 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ONPE: Material electoral de 31 mesas de sufragio en Cusco aún no llegan a la ODPE de La Convención por malas condiciones climáticas

Partido Ahora Nación rechaza un “intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha”

Nueva denuncia contra ‘Cristorata’: deudos de víctimas del regimen de Dina Boluarte lo acusan de ataques racistas

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr. fue eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Pablo Heredia regresaron al reality

DEPORTES

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Marco Rivas, en conflicto con Club Tigre: se ausentó en los entrenamientos por desacuerdos con la formalización de su contrato

Paolo Guerrero lanzó contundente advertencia tras goleada de Alianza Lima ante Cusco FC: “A algunos equipos les pesa venir a Matute”

Pablo Guede sorprendió con comentario sobre jugadores de Alianza Lima: “No quieren 2 días libres porque después los ‘mato’”

Fixture de partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1: fechas de todos los duelos