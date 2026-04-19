Perú

JNJ aclara que no se ha reunido ni contactado con ningún posible reemplazo de Piero Corvetto, investigado jefe de la ONPE

El máximo órgano de la judicatura rechazó especulaciones sobre cambios en la jefatura de la ONPE y reafirmó que no ha sostenido encuentros con candidatos para ese cargo

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La Junta Nacional de Justicia negó haber contactado o recibido a candidatos para reemplazar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y desmintió versiones sobre posibles sucesores
La Junta Nacional de Justicia negó haber contactado o recibido a candidatos para reemplazar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y desmintió versiones sobre posibles sucesores

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó este domingo que no ha contactado ni recibido a ningún candidato para reemplazar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sobre quien pesa una investigación por retrasos en la apertura de algunos centros de votación en Lima.

Mediante un comunicado firmado por su presidenta, María Teresa Cabrera, el órgano máximo de la judicatura descartó las versiones que vinculaban a José Pérez Duarte como posible sucesor de Corvetto, quien enfrenta pedidos de renuncia y destitución tras un error en la distribución de materiales de votación, incidente que obligó a 52.000 electores de Lima a emitir su voto al día siguiente.

“La Presidenta de la Junta Nacional de Justicia no se ha reunido ni ha tomado contacto, de manera directa o indirecta, con el referido ciudadano, a quien además no conoce, por lo que se desmiente cualquier insinuación en ese sentido”, afirmó la JNJ.

El texto precisó que la pesquisa a Corvetto se inició de oficio por decisión de su pleno y está a cargo de un miembro instructor designado, “respetando el marco legal vigente y el debido proceso”.

JNJ
Piero Corvetto enfrenta una investigación por retrasos en la apertura de centros de votación en Lima, así como pedidos de renuncia y destitución tras un error en la distribución de materiales electorales

La institución exhortó a la ciudadanía y a los medios a “no guiarse por informaciones difundidas a través de fuentes no oficiales, las cuales no solo generan confusión en la opinión pública, al evidenciar una supina ignorancia de la normativa vigente, sino que pretenden desnaturalizar la investigación que se lleva a cabo y afectar la institucionalidad democrática del país”.

La legislación impide que Corvetto pueda renunciar al cargo en pleno proceso electoral, pues la elección presidencial se definirá en segunda vuelta el próximo 7 de junio entre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el postulante que sea confirmado en el escrutinio final entre Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

En las últimas horas se informó igualmente que la Policía Nacional (PNP) tenía órdenes para reforzar la vigilancia en aeropuertos y terminales para impedir la salida del país del jefe de la ONPE y otros funcionarios de la entidad, investigados por presunta colusión debido a los incidentes denunciados en los comicios de hace una semana.

La defensa de Corvetto ha informado a la Fiscalía que entregará su pasaporte y autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, al allanarse a las investigaciones en curso, después de haber cancelado las vacaciones que tenía previsto tomar en mayo próximo, según un documento difundido por la emisora RPP.

La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, aclaró que no conoce ni ha tenido contacto con José Pérez Duarte, descartando cualquier insinuación sobre encuentros o acercamientos
La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, aclaró que no conoce ni ha tenido contacto con José Pérez Duarte, descartando cualquier insinuación sobre encuentros o acercamientos

Definición

El resultado definitivo de las elecciones se conocerá a mediados de mayo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que terminará de revisar las miles de actas observadas, algunas de las cuales demandarán el recuento de votos para confirmar al candidato que disputará el balotaje con Fujimori.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que el recuento de votos de un centenar de actas empezará el lunes próximo, en sesión virtual pública, con las actas de la provincia de Chanchamayo, con la expectativa de culminar, a más tardar, en la segunda semana de mayo con todo el escrutinio presidencial.

La funcionaria explicó que, a la fecha, tienen más de 15.000 actas observadas, y un 30 % corresponden a las votaciones presidenciales, es decir, más de 5.000 actas que fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) por errores u omisiones al momento de registrar los votos.

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