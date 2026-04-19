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Contraloría ordena investigación especial a la ONPE por caos en entrega de material electoral: Estos son los primeros hallazgos

Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría, explicó que la investigación se encuentra en marcha y que el resultado dependerá también de la información que entregue la Oficina Nacional de Procesos Electorales

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Primeros hallazgos de Contraloría apuntan a cambios de rutas en crisis electoral
Primeros hallazgos de Contraloría apuntan a cambios de rutas en crisis electoral

La Contraloría General de la República inició una evaluación especial sobre las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril, luego de que cientos de mesas de votación presentaran retrasos por la tardía entrega del material electoral. El encargo fue dispuesto directamente por el contralor, quien solicitó que el informe sea elaborado con la mayor objetividad posible y en el menor tiempo.

Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría, explicó que la investigación se encuentra en marcha y que el resultado dependerá también de la información que entregue la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según indicó, el organismo de control solicitó documentación desde el mismo día de los comicios para reconstruir la cadena de decisiones que llevaron a la crisis.

“Hemos requerido a la ONPE, el mismo domingo de las elecciones, diversa documentación para evaluar ese proceso”, señaló en entrevista con RPP.

Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría. Foto: captura RPP
Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría. Foto: captura RPP

La Contraloría busca determinar si existieron errores internos en la planificación o si las fallas fueron consecuencia del incumplimiento de terceros contratados para el traslado del material.

Los primeros hallazgos apuntan a cambios en rutas y demoras críticas

Durante las primeras diligencias, la Contraloría detectó indicios de modificaciones de último momento en el cronograma de distribución del material electoral. Según explicó Vera, el sábado previo a la elección se advirtió que varios vehículos no llegarían dentro del plazo establecido.

Ante ese escenario, la ONPE habría decidido modificar las rutas programadas para intentar cubrir la entrega. El problema es que cerca de 517 rutas quedaron comprometidas, generando retrasos en distintos puntos de Lima.

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Además de la revisión documental, la Contraloría desplegó equipos de auditores en centros de distribución y locales de votación para verificar directamente cómo se desarrolló la jornada. Ese trabajo de campo comenzó el 10 de abril y continúa hasta ahora.

Uno de los datos que más preocupa es que en algunos locales el material electoral llegó con 26 horas de retraso. Esa situación impidió la instalación oportuna de mesas y retrasó el inicio del sufragio en varias zonas.

La investigación también busca esclarecer por qué no se distribuyó todo el material de cómputo adquirido para el procesamiento de actas, un elemento que debía garantizar rapidez en la transmisión de resultados.

El caos del 12 de abril alteró la jornada electoral

El 12 de abril, desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a reportarse problemas en varios locales de votación. En numerosos casos, las mesas no pudieron instalarse porque no habían llegado las cédulas, actas ni equipos necesarios para iniciar el proceso.

La demora generó largas filas, confusión entre electores y malestar entre miembros de mesa. Más de 52 mil ciudadanos se vieron afectados por la imposibilidad de votar dentro del horario previsto.

La gente espera en la cola para votar durante las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La gente espera en la cola para votar durante las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La ONPE activó un plan de contingencia para intentar reducir el impacto de la crisis, pero el retraso ya se había extendido a decenas de locales de votación. Aunque la entidad sostuvo que se trató de un porcentaje reducido del total nacional, el problema tuvo un fuerte impacto político por concentrarse en Lima.

Lo ocurrido expuso debilidades en la organización del operativo electoral y abrió dudas sobre la capacidad del sistema para responder ante fallas logísticas de gran magnitud.

La crisis interna golpea a la ONPE

Las consecuencias del episodio no tardaron en alcanzar a la propia ONPE. La magnitud de la demora en la distribución del material provocó una crisis institucional dentro del organismo electoral y desencadenó cambios en áreas sensibles.

La situación derivó en cuestionamientos sobre la planificación del proceso, la supervisión del contrato logístico y la capacidad de reacción frente a una emergencia que terminó afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos.

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