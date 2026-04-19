Perú

Marcha de Rafael López Aliaga aún no tiene recorrido definido a horas de su inicio

El político pidió a sus seguidores que asistan masivamente para exigir el respeto al voto, enfatizando que la democracia “no se suplica: se defiende”

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FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

La convocatoria de Rafael López Aliaga a una marcha en Lima para este domingo 19 de abril no detalla el recorrido previsto para la movilización, a pocas horas de su inicio.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, anunció la marcha tras afirmar en sus redes sociales y en declaraciones públicas que existieron irregularidades en los comicios generales. La convocatoria, fijada para las 17:00 en el Campo de Marte de Lima, responde a su llamado a “defender la democracia” ante el supuesto fraude, pero hasta ahora no se conocen detalles logísticos sobre la ruta, lo que dificulta la organización tanto para participantes como para las autoridades responsables de la seguridad.

El político pidió a sus seguidores que asistan masivamente para exigir el respeto al voto, enfatizando que la democracia “no se suplica: se defiende”. Ha instado a la ciudadanía a no permanecer pasiva y a congregarse bajo el lema “Unidos por la democracia. Unidos por el Perú”.

Falta de información sobre el recorrido

La falta de detalles precisos sobre el trayecto de la manifestación ha generado incertidumbre en la capital. La Policía Nacional del Perú aún desconocen el trazado de la marcha, lo que complica la aplicación de dispositivos de seguridad apropiados y aumenta el riesgo en caso de una convocatoria multitudinaria.

López Aliaga ha señalado que los canales oficiales para comunicar información relevante sobre la movilización serán sus redes sociales. “Vamos a comunicarnos por redes sociales, porque esa gran prensa no cubre este evento”, declaró el candidato ante sus seguidores, justificando así la reserva de la información logística.

Cartel anunciando una "Gran Marcha" con texto rojo sobre una multitud difuminada. Incluye las frases "¡Defendamos la Democracia!", "Domingo 19", "5 P.M." y "Campo de Marte"
Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, convoca una "Gran Marcha" el domingo 19 de mayo en Lima para defender la democracia ante un presunto fraude electoral. (Foto: X / Rafael López Aliaga)

Denuncias e intentos de RLA de anular votos

La marcha ocurre en medio de denuncias y confrontaciones legales. Renovación Popular, liderado por López Aliaga, ha presentado ciento tres solicitudes de nulidad de mesas ante el JNE, particularmente en Cajamarca, donde los resultados favorecieron a otros candidatos. La mayoría de estos recursos fue desestimada por falta de pruebas y requisitos formales, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante un plantón frente al JNE, López Aliaga fijó un plazo de veinticuatro horas para exigir la nulidad del presunto fraude electoral y advirtió la posibilidad de extender las protestas a todo el país. “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, anunció el candidato ante la multitud.

El líder de Renovación Popular dirigió acusaciones directas al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó de manipular votos y pidió públicamente su detención inmediata, declarándolo ante sus simpatizantes y reiterando su desconfianza hacia las instituciones electorales.

Renovación Popular retira oferta de recompensa a cambio de prueba de supuesto fraude. (Foto: Rafael López Aliaga)
Renovación Popular retira oferta de recompensa a cambio de prueba de supuesto fraude. (Foto: Rafael López Aliaga)

Expertos legales, como la abogada Indira Rodríguez y el excongresista Sergio Tejada, consideran que los llamados a una “insurgencia civil” y el ofrecimiento de recompensas económicas de hasta 20.000 soles para trabajadores que denuncien irregularidades podrían constituir delitos de cohecho y perturbación del orden público, basándose en el artículo 397 del Código Penal peruano.

Frente a las críticas, Renovación Popular divulgó un comunicado solicitando que cualquier denuncia se canalice exclusivamente a través de vías formales y que las pruebas sean entregadas a las autoridades correspondientes. Mientras tanto, la Fiscalía provincial penal de Lima revisa los expedientes relativos a los llamados y acciones de López Aliaga.

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