Pleno de la JNJ abre investigación preliminar contra jefe de la ONPE por irregularidades en Elecciones 2026

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión extraordinaria la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras detectarse irregularidades durante la última jornada electoral.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la Junta Nacional de Justicia anunció el acuerdo plenario N.º 45, informando que la investigación busca esclarecer la actuación de Corvetto en las Elecciones Generales 2026. La decisión fue notificada a la máxima autoridad de la ONPE y responde a los hechos detectados durante el proceso electoral.

La investigación preliminar se centra en la gestión de Corvetto durante las elecciones del 12 y 13 de abril, marcadas por diversas fallas logísticas. Según datos de la ONPE, más de 63.300 ciudadanos no pudieron votar en Lima Metropolitana debido a la falta de material en 211 mesas de sufragio, provocando un fuerte cuestionamiento público y político sobre la eficiencia operativa del organismo electoral.

Pleno de la Junta Nacional de Justicia abre investigación preliminar contra Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, por su desempeño en las Elecciones Generales 2026. (Fuente: X / JNJ)

JNJ dio 10 días a Corvetto para presentar sus descargos

La apertura formal de la pesquisa disciplinaria fue notificada a Piero Corvetto el 14 de abril, como parte del procedimiento iniciado de oficio por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Esta medida se basa en denuncias sobre retrasos en la habilitación de mesas y la alteración del derecho al sufragio, especialmente en Lima Metropolitana, donde se registró el mayor número de incidentes.

Durante el proceso, Corvetto admitió públicamente “una falla operativa en parte del proceso logístico” y agregó: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen en mi contra, en el ámbito que se planteen, porque en la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo”, en declaraciones a Infobae. Señaló que todos los contratos y procedimientos internos están abiertos a la revisiones de la JNJ, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La pesquisa incluye, entre otros hechos, el reconocimiento de la ONPE sobre un error de una de sus funcionarias en la gestión y custodia del material electoral, después de que se hallaran 1.200 cédulas de votación distribuidas en cuatro cajas lacradas en un contenedor de basura en Surquillo. El caso, vinculado a una presunta ruptura de la cadena de custodia, aumentó las dudas sobre la seguridad y transparencia del proceso.

Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Hallazgo de 1.200 cédulas abandonadas agrava crisis electoral

Las fallas logísticas en Lima Metropolitana impidieron la instalación de 211 mesas de sufragio y afectaron a más de 63.300 ciudadanos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló ante el Congreso que los problemas se originaron en el embalaje y carga del material electoral, no únicamente en el transporte, como había informado inicialmente la ONPE.

El hallazgo de 1.200 cédulas de votación en cuatro cajas lacradas abandonadas en Surquillo profundizó la crisis de confianza. La ONPE reconoció que una funcionaria suministró información inexacta respecto al traslado de las cajas y ofreció disculpas públicas. El JNE constató que el material fue transportado sin la custodia oficial exigida por los protocolos.

La entidad electoral abrió una investigación interna para establecer responsabilidades y anunció sanciones según la normativa vigente. El JNE informó que ha recibido 85 pedidos de nulidad del proceso a raíz de estas incidencias, y la documentación referente a la custodia de las cédulas será enviada a la Procuraduría.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Estos hechos han aumentado la desconfianza pública y política hacia la ONPE y su titular, en un escenario de polarización y supervisión institucional. Diversos sectores exigen garantías de imparcialidad para futuros procesos electorales, mientras la JNJ y el Congreso mantienen la vigilancia sobre la autoridad electoral.