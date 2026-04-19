Perú

Pleno de la JNJ abre investigación preliminar contra jefe de la ONPE por irregularidades en Elecciones 2026

A través de sus cuentas oficiales, la Junta Nacional de Justicia informó que el acuerdo plenario dispone investigar la actuación de Piero Corvetto durante el proceso electoral

Guardar
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó en sesión extraordinaria la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras detectarse irregularidades durante la última jornada electoral.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la Junta Nacional de Justicia anunció el acuerdo plenario N.º 45, informando que la investigación busca esclarecer la actuación de Corvetto en las Elecciones Generales 2026. La decisión fue notificada a la máxima autoridad de la ONPE y responde a los hechos detectados durante el proceso electoral.

La investigación preliminar se centra en la gestión de Corvetto durante las elecciones del 12 y 13 de abril, marcadas por diversas fallas logísticas. Según datos de la ONPE, más de 63.300 ciudadanos no pudieron votar en Lima Metropolitana debido a la falta de material en 211 mesas de sufragio, provocando un fuerte cuestionamiento público y político sobre la eficiencia operativa del organismo electoral.

Gráfico informativo de la Junta Nacional de Justicia sobre la apertura de una investigación preliminar a Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, por las Elecciones Generales 2026
Pleno de la Junta Nacional de Justicia abre investigación preliminar contra Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, por su desempeño en las Elecciones Generales 2026. (Fuente: X / JNJ)

JNJ dio 10 días a Corvetto para presentar sus descargos

La apertura formal de la pesquisa disciplinaria fue notificada a Piero Corvetto el 14 de abril, como parte del procedimiento iniciado de oficio por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Esta medida se basa en denuncias sobre retrasos en la habilitación de mesas y la alteración del derecho al sufragio, especialmente en Lima Metropolitana, donde se registró el mayor número de incidentes.

Durante el proceso, Corvetto admitió públicamente “una falla operativa en parte del proceso logístico” y agregó: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen en mi contra, en el ámbito que se planteen, porque en la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo”, en declaraciones a Infobae. Señaló que todos los contratos y procedimientos internos están abiertos a la revisiones de la JNJ, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La pesquisa incluye, entre otros hechos, el reconocimiento de la ONPE sobre un error de una de sus funcionarias en la gestión y custodia del material electoral, después de que se hallaran 1.200 cédulas de votación distribuidas en cuatro cajas lacradas en un contenedor de basura en Surquillo. El caso, vinculado a una presunta ruptura de la cadena de custodia, aumentó las dudas sobre la seguridad y transparencia del proceso.

Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Hallazgo de 1.200 cédulas abandonadas agrava crisis electoral

Las fallas logísticas en Lima Metropolitana impidieron la instalación de 211 mesas de sufragio y afectaron a más de 63.300 ciudadanos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló ante el Congreso que los problemas se originaron en el embalaje y carga del material electoral, no únicamente en el transporte, como había informado inicialmente la ONPE.

El hallazgo de 1.200 cédulas de votación en cuatro cajas lacradas abandonadas en Surquillo profundizó la crisis de confianza. La ONPE reconoció que una funcionaria suministró información inexacta respecto al traslado de las cajas y ofreció disculpas públicas. El JNE constató que el material fue transportado sin la custodia oficial exigida por los protocolos.

La entidad electoral abrió una investigación interna para establecer responsabilidades y anunció sanciones según la normativa vigente. El JNE informó que ha recibido 85 pedidos de nulidad del proceso a raíz de estas incidencias, y la documentación referente a la custodia de las cédulas será enviada a la Procuraduría.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Estos hechos han aumentado la desconfianza pública y política hacia la ONPE y su titular, en un escenario de polarización y supervisión institucional. Diversos sectores exigen garantías de imparcialidad para futuros procesos electorales, mientras la JNJ y el Congreso mantienen la vigilancia sobre la autoridad electoral.

Temas Relacionados

Junta Nacional de JusticiaPiero CorvettoONPEElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Universitario 2-0 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ se miden ante las ‘guerreras de Comas’ en el primer duelo por el podio del torneo. Sigue aquí todas las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario 2-0 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Golazo de Eryc Castillo con espectacular ‘sombrerito’ en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

El extremo ecuatoriano igualó a Renzo Garcés como máximo goleador de los ‘blanquiazules’ en la temporada

Golazo de Eryc Castillo con espectacular ‘sombrerito’ en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

Golazo de Fernando Gaibor con potente disparo al ángulo en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

Con el juego volcado en el área visitante, el mediocentro ecuatoriano, cuyo despliegue físico fue impresionante, se asomó a la frontera del área y sacó un ‘misil’ directo a la escuadra del arco

Golazo de Fernando Gaibor con potente disparo al ángulo en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

Alianza Lima 2-0 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ reciben a los ‘dorados’ con la energía renovada, obtenida por su reciente victoria frente ADT, en Tarma, gracias a uno de sus mejores partidos realizados en la temporada

Alianza Lima 2-0 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

La gasolina más barata y más cara de Lima este 18 de abril

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en la capital peruana

La gasolina más barata y más cara de Lima este 18 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí cuestiona a José Balcázar por frenar compra de aviones F-16 a EE. UU. el día del contrato: “Irresponsable”

José Jerí cuestiona a José Balcázar por frenar compra de aviones F-16 a EE. UU. el día del contrato: “Irresponsable”

Resultados en regiones ONPE al 94.129 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.475 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

PNP aclara que hasta el momento no hay un pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

JNE halla actas electorales, hojas de asistencia y lista de electores en “material de desecho” en almacén de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Youna estalla tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr : “Ya no voy apoyarla más”

Cristorata pide disculpas por frases racistas y discriminatorias ante los resultados de las Elecciones 2026: “Sé que estuvo mal”

DEPORTES

Universitario 2-0 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario 2-0 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

gol-fernando-gaibor-alianza-lima-vs-cusco-fc-liga-1-2026-video-hoy

Alianza Lima 2-0 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espectacular ‘sombrerito’ en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador