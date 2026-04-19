Perú

Elecciones 2026: Así se puede ver en vivo cómo se resuelven las actas de votación observadas del JNE

Como parte del proceso de transparencia electoral, los ciudadanos podrán revisar cómo las actas observadas son resueltas por los JEE de cada jurisdicción

Guardar
Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Más de 5.590 actas observadas de las elecciones presidenciales 2026 se encuentran bajo la revisión de los Jurado Electorales Especiales (JEE) en un proceso que puede ser seguido en tiempo real a través de la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas actas llegan a este punto pues contienen votos cuya validez está en disputa por problemas materiales, errores, inconsistencias o falta de firmas, razón por la cual no pueden ser sumadas de inmediato al cómputo general, sino que deben ser revisadas antes de que se tomen como votos válidos.

La cifra, que supera los 5.590 documentos según la ONPE, implica que cerca de 300 mil votos —considerados potencialmente decisivos en un escenario de resultado reñido— permanecen a la espera de resolución.

El procedimiento para resolver las actas observadas inicia cuando las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten el material cuestionado al JEE junto con un informe técnico. Los Jurado Electorales Especiales evalúan cada expediente y, si alguna de las partes presenta apelación, el caso asciende al pleno del JNE. Este organismo convoca a una audiencia pública virtual y emite un fallo definitivo; únicamente después, los documentos son incorporados en el conteo final.

Como parte del proceso de transparencia electoral, los ciudadanos podrán revisar cómo las actas observadas son resueltas por los JEE de cada jurisdicción. REUTERS/Angela Ponce
Como parte del proceso de transparencia electoral, los ciudadanos podrán revisar cómo las actas observadas son resueltas por los JEE de cada jurisdicción. REUTERS/Angela Ponce

Disputa por el segundo puesto y seguimiento en tiempo real

La contienda por el segundo lugar permanece abierta entre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Rafael López Aliaga, mientras Keiko Fujimori de Fuerza Popular lidera los resultados oficiales, de acuerdo con los datos que la ONPE difunde en tiempo real.

  1. Ingresa al enlace oficial del JNE
  2. Haz clic en “Expedientes” en el menú superior
  3. Selecciona “Búsqueda avanzada de expedientes
  4. En “Tipo de expediente”, elige “Acta electoral
  5. En “Materia”, selecciona “Observadas
  6. Escoge el Jurado Electoral correspondiente a tu localidad
  7. Haz clic en “Buscar

¿Cuándo se sabrá quiénes pasan a la segunda vuelta?

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, dio a conocer la fecha estimada en la que se conocería los resultados finales de la primera vuelta de las Elecciones 2026 y, por ende, los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

Rafael López Aliaga Keiko Fujimori Roberto Sánchez partida

“Tenemos previsto para la quincena de mayo estar teniendo, por lo menos, los resultados presidenciales que es lo que necesitamos para determinar esta segunda vuelta”, declaró Clavijo en diálogo con RPP Noticias.

De acuerdo con los resultados de la ONPE a más del 90% de actas contabilizadas, la participación de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está asegurada. Solo faltaría definir contra quién competirá: Roberto Sánchez de Juntos por el Perú o Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

La diferencia entre uno y otro es de más de aproximadamente 10 mil votos, por lo que se definiría el pase luego de que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas, con pedidos de nulidad y con impugnación de votos, que no son contabilizadas hasta que se determine si son válidas o no.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026JNEperu-politica

Más Noticias

A qué hora juega River vs Boca HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

“Si quieres mi playera te la doy”: Renato Tapia fue amonestado por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo en Champions Asiática

El volante peruano fue amonestado tras frenar el avance del astro portugués y luego protagonizó un distendido intercambio de risas con él

“Si quieres mi playera te la doy”: Renato Tapia fue amonestado por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo en Champions Asiática

Golazo de Luis Iberico tras eludir a dos rivales en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

El delantero peruano se ingenió una notable acción individual luego de un gran pase de Yoshimar Yotún en el triunfo de los ‘rimenses’

Golazo de Luis Iberico tras eludir a dos rivales en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

Marcha de Rafael López Aliaga aún no tiene recorrido definido a horas de su inicio

El político pidió a sus seguidores que asistan masivamente para exigir el respeto al voto, enfatizando que la democracia “no se suplica: se defiende”

Marcha de Rafael López Aliaga aún no tiene recorrido definido a horas de su inicio

Doe Run Perú: millonario concurso se entrampa por demora del Indecopi en resolver apelación clave

La paralización generada por la falta de decisión del Indecopi pone en riesgo el cobro de 3.500 trabajadores tras 15 años de proceso concursal

Doe Run Perú: millonario concurso se entrampa por demora del Indecopi en resolver apelación clave
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de Rafael López Aliaga aún no tiene recorrido definido a horas de su inicio

Marcha de Rafael López Aliaga aún no tiene recorrido definido a horas de su inicio

Piero Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía

Perú pausa la compra de los F-16: todo lo que sabe de la reciente decisión del gobierno de José María Balcázar

Cuestionamiento sobre las Elecciones 2026 no son suficientes para anularlas: “Los supuestos no alcanzan”, afirma experto

Piero Corvetto guarda silencio a una semana del caos electoral del 12 de abril

ENTRETENIMIENTO

Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura: “Me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer”

Fabio Agostini confiesa que padece una enfermedad sin cura: “Me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer”

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

DEPORTES

A qué hora juega River vs Boca HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega River vs Boca HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

“Si quieres mi playera te la doy”: Renato Tapia fue amonestado por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo en Champions Asiática

Golazo de Luis Iberico tras eludir a dos rivales en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC 3-2: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 11 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura