Elecciones 2026: Así se puede ver en vivo cómo se resuelven las actas de votación observadas del JNE

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Más de 5.590 actas observadas de las elecciones presidenciales 2026 se encuentran bajo la revisión de los Jurado Electorales Especiales (JEE) en un proceso que puede ser seguido en tiempo real a través de la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas actas llegan a este punto pues contienen votos cuya validez está en disputa por problemas materiales, errores, inconsistencias o falta de firmas, razón por la cual no pueden ser sumadas de inmediato al cómputo general, sino que deben ser revisadas antes de que se tomen como votos válidos.

La cifra, que supera los 5.590 documentos según la ONPE, implica que cerca de 300 mil votos —considerados potencialmente decisivos en un escenario de resultado reñido— permanecen a la espera de resolución.

El procedimiento para resolver las actas observadas inicia cuando las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten el material cuestionado al JEE junto con un informe técnico. Los Jurado Electorales Especiales evalúan cada expediente y, si alguna de las partes presenta apelación, el caso asciende al pleno del JNE. Este organismo convoca a una audiencia pública virtual y emite un fallo definitivo; únicamente después, los documentos son incorporados en el conteo final.

Como parte del proceso de transparencia electoral, los ciudadanos podrán revisar cómo las actas observadas son resueltas por los JEE de cada jurisdicción. REUTERS/Angela Ponce

Disputa por el segundo puesto y seguimiento en tiempo real

La contienda por el segundo lugar permanece abierta entre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Rafael López Aliaga, mientras Keiko Fujimori de Fuerza Popular lidera los resultados oficiales, de acuerdo con los datos que la ONPE difunde en tiempo real.

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¿Cuándo se sabrá quiénes pasan a la segunda vuelta?

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, dio a conocer la fecha estimada en la que se conocería los resultados finales de la primera vuelta de las Elecciones 2026 y, por ende, los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

“Tenemos previsto para la quincena de mayo estar teniendo, por lo menos, los resultados presidenciales que es lo que necesitamos para determinar esta segunda vuelta”, declaró Clavijo en diálogo con RPP Noticias.

De acuerdo con los resultados de la ONPE a más del 90% de actas contabilizadas, la participación de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está asegurada. Solo faltaría definir contra quién competirá: Roberto Sánchez de Juntos por el Perú o Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

La diferencia entre uno y otro es de más de aproximadamente 10 mil votos, por lo que se definiría el pase luego de que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas, con pedidos de nulidad y con impugnación de votos, que no son contabilizadas hasta que se determine si son válidas o no.