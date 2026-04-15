Perú

Partido de Jorge Nieto denuncia error en registro de votos en Cusco: “Han puesto nuestros votos al Partido Verde”

La organización política reportó una discrepancia entre el acta física de una mesa en Cusco y los datos registrados en el sistema de la ONPE

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Partido de Jorge Nieto denuncia error en el registro de voto en Cusco. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
Partido de Jorge Nieto denuncia error en el registro de voto en Cusco. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

En el marco de las elecciones generales 2026, se registraron dificultades en la instalación de mesas de sufragio y problemas logísticos que afectaron el desarrollo de la jornada electoral. Estas incidencias habrían impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el día programado, obligándolos en algunos casos a sufragar al día siguiente.

Como consecuencia de estos hechos, algunos candidatos presidenciales han denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral y han solicitado la repetición de los comicios. Estas declaraciones se han producido en medio de un clima de cuestionamientos sobre la organización y el desarrollo de la jornada de votación.

En ese contexto, el partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos, difundió un reclamo a través de sus redes sociales en el que señala un presunto error en el registro de votos en una mesa de sufragio en Cusco. Según la organización política, los votos obtenidos no coincidirían con lo registrado en el sistema de la ONPE, e incluso habrían sido asignados a otra agrupación política que no habría recibido votos en dicha mesa, de acuerdo con la imagen del acta compartida.

Partido de Jorge Nieto reporta presunta inconsistencia en acta electoral: votos habrían sido asignados a otra organización en Cusco. (Foto composición: JNE/ONPE)
Partido de Jorge Nieto reporta presunta inconsistencia en acta electoral: votos habrían sido asignados a otra organización en Cusco. (Foto composición: JNE/ONPE)

Error en el registro de votos

De acuerdo con una publicación difundida en la cuenta de Facebook “Jóvenes por un Buen Gobierno” de Jorge Nieto, se muestra el cartel de resultados de la mesa 014852 en la ciudad de Cusco, donde se consigna que la organización política habría obtenido 29 votos.

Sin embargo, según el acta de escrutinio publicada en el portal oficial de la ONPE, se evidencia una discrepancia en el registro: el partido Buen Gobierno figura con 1 voto, mientras que el partido Verde, que no habría registrado votos en esa mesa, aparece con 29 sufragios, correspondientes a la organización liderada por Jorge Nieto, según la publicación.

“Hacemos un llamado a todos los que hayan sido miembros de mesa a corroborar las actas en el sistema por favor porque en Cusco han puesto nuestros votos al Partido Verde. Queremos transparencia en todo este proceso”, se lee en la publicación del partido político.

Cuestionan resultados electorales en Cusco: reportan discrepancia entre acta física y sistema de la ONPE en mesa 014852. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Jóvenes por un Buen Gobierno de Jorge Nieto)
Cuestionan resultados electorales en Cusco: reportan discrepancia entre acta física y sistema de la ONPE en mesa 014852. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Jóvenes por un Buen Gobierno de Jorge Nieto)

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