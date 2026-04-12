¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Los resultados de boca de urna tras las Elecciones Generales 2026 realizadas este domingo en medio una retrasos y fallas inéditas muestran un escenario ajustado entre los principales candidatos presidenciales que disputarían el pase a segunda vuelta.

Según el frash electoral de Ipsos divulgado por Latina y Perú 21, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanza 16.6% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registra 12.1%.

Ricardo Belmont (Obras) obtiene 11.8% en el mismo estudio, en tanto el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), llega a 11%.

Un sondeo de Datum Internacional difundido por América TV recoge un panorama distinto y ubica a Fujimori con 16.5% y a López Aliaga con 12.8%. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) figura con 11.6% en ese mismo estudio, mientras que Belmont suma 10.5%.

Tres personas sonrientes están sentadas en escritorios individuales con letreros "MESA Nº 036411", listas para sus deberes electorales. (Paula Díaz Elizalde)

El analista político Hernán Chaparro aconsejó prudencia frente a los resultados del flash electoral al explicar que “la gente dice por quién votó al encuestador, pero puede que su voto se anule; puede que le dé vergüenza decir en público por quién votó y diga otra cosa”.

A través de un mensaje en X, mencionó que en comicios previos se han presentado diferencias pequeñas, pero importantes. “Sabemos que los resultados de primera vuelta estarán apretados así que si no hay tres o más puntos porcentuales, hay que esperar”, señaló.

“Más ahora que uno de los que podría estar peleando el pase a segunda vuelta está en activa campaña para hablar de fraude, incluso antes de estos problemas con las mesas. Uno se podría preguntar si uno de los motivos para hablar de fraude no es saber que los resultados estarán apretados”, continuó.

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