Resultados ONPE al 57.175 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Así se contabilizan las votaciones en regiones| ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en tiempo real la actualización del conteo oficial de votos en las elecciones generales de Perú. Desde las primeras horas posteriores al cierre de las mesas, el organismo difunde los resultados parciales a través de su plataforma digital, lo que permite que la ciudadanía consulte el avance en cada una de las regiones del país y en los consulados del extranjero.

Estas son un porcentaje de las actas procesadas y los votos válidos registrados para cada candidatura presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino. Puedes seguir en vivo en regiones a través de este enlace.