Resultados ONPE al 57.175 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en tiempo real la actualización del conteo oficial de votos en las elecciones generales de Perú. Desde las primeras horas posteriores al cierre de las mesas, el organismo difunde los resultados parciales a través de su plataforma digital, lo que permite que la ciudadanía consulte el avance en cada una de las regiones del país y en los consulados del extranjero.
Estas son un porcentaje de las actas procesadas y los votos válidos registrados para cada candidatura presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino. Puedes seguir en vivo en regiones a través de este enlace.
En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE informa que en la región Callao se ha contabilizado el 92.478 % de las actas, de un total de 2,898. El reporte, actualizado al 13 de abril de 2026 a las 04:33:07 p. m., indica que se han procesado 2,680 actas. Veinte actas, equivalentes al 0.690 %, han sido enviadas al JEE para revisión, mientras que 198 actas, lo que representa el 6.832 %, permanecen pendientes de procesamiento.
Los porcentajes de votos obtenidos por cada candidato y agrupación política en Callao son los siguientes:
- Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular): – 20.607 %
- Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno): – 15.109 %
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular): – 15.103 %
- Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (Partido País para Todos): – 12.099 %
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras): – 8.092%
- Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN): – 5.956%
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso): – 4.637%
- Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear (Partido Sicreo): – 4.038%
- Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): – 2.952%
En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE reporta que en la región Cajamarca se ha contabilizado el 33.160 % de las actas, de un total de 4,240. El reporte, actualizado al 13 de abril de 2026 a las 04:18:00 p. m., indica que se han procesado 1,406 actas. Seis actas, equivalentes al 0.142 %, han sido enviadas al JEE para revisión, mientras que 2,828 actas, lo que representa el 66.698 %, permanecen pendientes de procesamiento.
En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE reporta que en la región Ayacucho se ha contabilizado el 41.000 % de las actas, de un total de 1,900. Hasta la actualización de las 04:18:00 p. m. del 13 de abril de 2026, se han procesado 779 actas, sin actas enviadas al JEE para revisión, y permanecen pendientes 1,121 actas, lo que representa el 59.000 % del total.
Los porcentajes de votos obtenidos por cada candidato y agrupación política en Ayacucho son los siguientes:
- Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): – 24.179 % de votos válidos – 19.998 % de votos emitidos – 32,620 votos
- Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN): – 17.321 % de votos válidos – 14.325 % de votos emitidos – 23,367 votos
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras): – 15.208 % de votos válidos – 12.578 % de votos emitidos – 20,517 votos
- Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular): – 7.822 % de votos válidos – 6.469 % de votos emitidos – 10,552 votos
- Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno): – 7.300 % de votos válidos – 6.037 % de votos emitidos – 9,848 votos
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular): – 3.280 % de votos válidos – 2.713 % de votos emitidos – 4,425 votos
- Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (Partido País para Todos): – 2.900 % de votos válidos – 2.399 % de votos emitidos – 3,913 votos
- Luis Fernando Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza 2021): – 2.697 % de votos válidos – 2.230 % de votos emitidos – 3,638 votos
- Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear (Partido Sicreo): – 2.630 % de votos válidos – 2.175 % de votos emitidos – 3,548 votos
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso): – 2.367 % de votos válidos – 1.957 % de votos emitidos – 3,193 votos
En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE informa que en la región Arequipa se ha contabilizado el 51.340 % de las actas, sobre un total de 4,215. De acuerdo con la actualización realizada el 13 de abril de 2026 a las 04:18:00 p. m., se han procesado 2,164 actas. Nueve actas, equivalentes al 0.214 % del total, han sido enviadas al JEE para revisión, mientras que 2,042 actas, lo que representa el 48.446 %, permanecen pendientes de procesamiento.
Los porcentajes de votos obtenidos por cada candidato y agrupación política en Arequipa son los siguientes:
- Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno): – 19.486 % de votos válidos – 17.391 % de votos emitidos – 90,748 votos
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular): – 11.287 % de votos válidos – 10.074 % de votos emitidos – 52,565 votos
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras): – 10.114 % de votos válidos – 9.027 % de votos emitidos – 47,102 votos
- Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN): – 9.525 % de votos válidos – 8.501 % de votos emitidos – 44,356 votos
- Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (Partido País para Todos): – 9.008 % de votos válidos – 8.040 % de votos emitidos – 41,952 votos
- Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): – 8.382 % de votos válidos – 7.481 % de votos emitidos – 39,035 votos
- Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular): – 7.384 % de votos válidos – 6.590 % de votos emitidos – 34,389 votos
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso): – 4.800 % de votos válidos – 4.284 % de votos emitidos – 22,355 votos
- Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear (Partido Sicreo): – 4.581 % de votos válidos – 4.089 % de votos emitidos – 21,334 votos
- Luis Fernando Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza 2021): – 3.265 % de votos válidos – 2.914 % de votos emitidos – 15,207 votos
En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE reporta que en la región Apurímac se ha contabilizado el 49.051 % de las actas, de un total de 1,317. El reporte actualizado al 13 de abril de 2026 a las 04:18:00 p. m. indica que se han procesado 646 actas, mientras que 20 actas, equivalentes al 1.519 %, han sido enviadas al JEE para su revisión. Permanecen pendientes 651 actas, lo que representa el 49.430 % del total.
Los porcentajes de votos obtenidos por cada candidato y agrupación política en Apurímac son los siguientes:
- Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): – 36.543 % de votos válidos – 29.715 % de votos emitidos – 40,227 votos
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras): – 14.318 % de votos válidos – 11.642 % de votos emitidos – 15,761 votos
- Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN): – 12.282 % de votos válidos – 9.987 % de votos emitidos – 13,520 votos
- Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular): – 7.418 % de votos válidos – 6.032 % de votos emitidos – 8,166 votos
- Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno): – 4.590 % de votos válidos – 3.733 % de votos emitidos – 5,053 votos
- Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú): – 4.562 % de votos válidos – 3.710 % de votos emitidos – 5,022 votos
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular): – 4.016 % de votos válidos – 3.266 % de votos emitidos – 4,421 votos
- Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear (Partido Sicreo): – 2.105 % de votos válidos – 1.712 % de votos emitidos – 2,317 votos
- Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (Partido País para Todos): – 1.736 % de votos válidos – 1.412 % de votos emitidos – 1,911 votos
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso): – 1.429 % de votos válidos – 1.162 % de votos emitidos – 1,573 votos
En la Elección de Fórmula Presidencial correspondiente a la región Áncash, la ONPE reporta un avance de 39.689 % en el procesamiento de actas, con un total de 3,472 actas consideradas en el proceso electoral. Según la actualización realizada el 13 de abril de 2026 a las 02:50:38 p. m., se han contabilizado 1,378 actas, mismas que han sido incorporadas al escrutinio oficial.
El reporte indica que una acta, equivalente al 0.029 % del total, ha sido enviada al JEE para su revisión debido a observaciones detectadas durante el proceso de verificación. Por otra parte, 2,093 actas, correspondientes al 60.282 % del total de actas, se mantienen pendientes de procesamiento y esperan su evaluación para completar el cómputo de votos en la región Áncash.
En la Elección de Fórmula Presidencial para la región de Amazonas, la ONPE informa que se ha procesado el 35.368 % de las actas, lo que equivale a 452 actas contabilizadas de un total de 1,278. No se ha remitido ninguna acta al JEE para revisión, manteniéndose el porcentaje de envío en 0 %. Restan 826 actas pendientes de procesamiento, lo que representa el 64.632 % del total. La información fue actualizada el 13 de abril de 2026 a las 02:48:42 p. m.
- Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): – 26.460 %
- Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular): – 20.136 %
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras): – 11.665 %
- Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN): – 7.452 %
- Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno): – 5.315 %
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular): – 4.576 %
- Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (Partido País para Todos): – 3.184 %
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso): – 2.423 %
- César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso): – 2.355 %
- George Patrick Forsyth Sommer (Partido Democrático Somos Perú): – 2.100 %
- Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear (Partido Sicreo): – 1.906 %
- José León Luna Gálvez (Podemos Perú): – 1.555 %
- Ronald Darwin Atencio Sotomayor (Alianza Electoral Venceremos): – 1.237 %
- Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú): – 1.151 %
- Yonhy Lescano Ancieta (Partido Político Cooperación Popular): – 1.087 %
- Luis Fernando Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza 2021): – 1.031 %
- Vladimir Roy Cerrón Rojas (Partido Político Nacional Perú Libre): – 0.911 %
- Pitter Enrique Valderrama Peña (Partido Aprista Peruano): – 0.892 %
- Mario Enrique Vizcarra Cornejo (Partido Político Perú Primero): – 0.747 %
- Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú): – 0.506 %
- Rosario del Pilar Fernández Bazán (Un Camino Diferente): – 0.443 %
- Alex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde): – 0.358 %
- Mesías Antonio Guevara Amasifuen (Partido Morado): – 0.352 %
- Roberto Enrique Chiabra León (Unidad Nacional): – 0.320 %
- Wolfgang Mario Grozo Costa (Partido Político Integridad Democrática): – 0.230 %
- Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos): – 0.219 %
- José Daniel Williams Zapata (Avanza País - Partido de Integración Social): – 0.205 %
- Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara (Partido Político Perú Acción): – 0.203 %
- Fiorella Giannina Molinelli Aristondo (Fuerza y Libertad): – 0.170 %
- Armando Joaquín Masse Fernández (Partido Democrático Federal): – 0.162 %
- Rafael Jorge Belaúnde Llosa (Libertad Popular): – 0.159 %
- Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú): – 0.148 %
- Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro (Fe en el Perú): – 0.136 %
- Walter Gilmer Chirinos Purizaga (Partido Político PRIN): – 0.104 %
- Napoleón Becerra García (Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú): – 0.060 %
- Carlos Ernesto Jaico Carranza (Perú Moderno): – 0.041 %
- Votos en blanco: – 15.266 %
- Votos nulos: – 6.763 %
En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE informa que, en el ámbito regional, se ha alcanzado un avance del 57.175 % en el procesamiento de actas, considerando un total de 90,223. El último reporte, actualizado al 13 de abril de 2026 a las 02:48:11 p. m., señala que 51,585 actas han sido contabilizadas e incorporadas al escrutinio oficial.
El informe precisa que 173 actas, correspondientes al 0.192 % del total, han sido enviadas al JEE para su revisión debido a incidencias detectadas durante el proceso de verificación. Por otra parte, 38,465 actas permanecen pendientes de ser procesadas, lo que representa el 42.633 % del total. Estas actas aguardan su evaluación y cómputo para la consolidación definitiva de los resultados presidenciales en las regiones.
Así avanza el conteo de la ONPE
Amazonas
- Roberto Sánchez: 26.48 %
- Keiko Fujimori: 20.18 %
- Ricardo Belmont: 11.56 %
- Alfonso López Chau: 7.48 %
- Jorge Nieto: 5.30 %
- Rafael López Aliaga: 4.58 %
Áncash
- Keiko Fujimori:17.98 %
- Roberto Sánchez: 13.38 %
- Alfonso López Chau: 10.37 %
- Ricardo Belmont: 10.33 %
- Carlos Álvarez 10.05%
Apurímac
- Roberto Sánchez: 36.42 %
- Ricardo Belmont: 14.29 %
- Alfonso López Chau: 12.44 %
- Keiko Fujimori: 7.28 %
- Charlie Carrasco: 4.63 %
Arequipa
- Jorge Nieto: 19.49 %
- Rafael López Aliaga: 11.51 %
- Ricardo Belmont: 10.01 %
- Alfonso López Chau: 9.43 %
- Carlos Álvarez: 9.01%
Ayacucho
- Roberto Sánchez: 23.62 %
- Alfonso López Chau: 17.52 %
- Ricardo Belmont: 10.01 %
- Keiko Fujimori: 7.78 %
- Jorge Nieto: 7.47 %
Cajamarca
- Roberto Sánchez: 36.98 %
- Keiko Fujimori: 14.12 %
- Ricardo Belmont: 12.06 %
- Jorge Nieto: 5.41 %
- Alfonso López Chau: 5.23 %
Cusco
- Roberto Sánchez: 18.50 %
- Ricardo Belmont: 16.26 %
- Alfonso López Chau: 15.54 %
- Jorge Nieto: 10.3 %
- Keiko Fujimori: 6.10 %
En la región sur, el conteo preliminar posiciona a Roberto Sánchez al frente de la preferencia electoral. Los datos publicados por la ONPE muestran una ventaja progresiva de Sánchez en departamentos clave de esa zona, tendencia que se mantiene conforme avanza el recuento.
Asimismo, puedes hacer seguimiento a través de la página web oficial por distrito y mesa de sufragio.
Incertidumbre en las Elecciones 2026
La jornada electoral de las Elecciones Generales 2026 en Perú estuvo marcada por una combinación de alta expectativa, retrasos logísticos y tensiones institucionales. Millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente, congresistas y representantes al Parlamento Andino, en un proceso que, desde temprano, evidenció problemas en la distribución y traslado de materiales electorales. Estos inconvenientes, especialmente severos en Lima Metropolitana y en circunscripciones del extranjero como Paterson (Nueva Jersey) y Orlando (Florida), impidieron la instalación de 187 mesas de sufragio e impusieron la extensión de la votación hasta el lunes 13 de abril en 13 colegios y algunos consulados.
La ONPE y la empresa encargada del transporte se responsabilizaron mutuamente por los retrasos, mientras el JNE dictó medidas extraordinarias para garantizar el derecho al voto de los más de 63 mil ciudadanos afectados. Las autoridades dispusieron la apertura de colegios y facilidades laborales para votantes y miembros de mesa, además de reforzar la seguridad en los locales.
La jornada también estuvo marcada por largas filas, incertidumbre sobre la instalación de mesas y la demora en la publicación de resultados oficiales. Asimismo, el panorama se extiende con la detención del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, investigado por presunta omisión en el manejo de los retrasos logísticos.