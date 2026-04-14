Perú

Fiscalía abre investigación por abandono de mesa de sufragio en Arequipa durante el conteo de votos en elecciones

La apertura del proceso responde al retiro de miembros de mesa antes de culminar el conteo en una institución educativa en Arequipa, hecho que generó demoras y originó la activación de protocolos para salvaguardar el material electoral

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Un votante deposita su papeleta en una urna en una mesa de sufragio en Perú, mientras tres miembros de mesa observan sentados en escritorios
Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

El Ministerio Público de Arequipa inició una investigación preliminar por el presunto delito electoral en agravio del Estado, luego de que miembros de una mesa de votación abandonaran sus funciones sin concluir el escrutinio de votos durante las Elecciones Generales 2026. La intervención responde a la notificación de la fiscalizadora electoral, quien constató la ausencia de los responsables y la falta de resguardo del material electoral.

La investigación quedó a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que dispuso diligencias urgentes para determinar la responsabilidad de los involucrados. El caso se desarrolla tras la detección del abandono de la mesa de sufragio N.º 007497 en la institución educativa San Juan Bautista de la Salle, donde se hallaron las actas electorales sin custodia adecuada.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el incidente generó retrasos en el cierre del escrutinio y requirió la intervención inmediata de personal policial, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y representantes de la ONPE, quienes aseguraron el material y procedieron a su embalaje conforme a los protocolos establecidos.

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Fiscalía abre investigación por abandono de mesa de sufragio por miembros

La fiscalizadora asignada al local electoral detectó la ausencia total de los miembros de la mesa la madrugada del lunes 13 de abril. Encontró el aula vacía y el material electoral sin vigilancia, por lo que tomó fotografías como evidencia e informó de inmediato a las autoridades competentes. Ante la imposibilidad de localizar a los responsables en el recinto, se solicitó la intervención policial para constatar el abandono.

El fiscal provincial Herbert Rivera Begazo instruyó la apertura de la investigación preliminar por un plazo de 30 días, bajo la tipificación de delito electoral. Como parte de las diligencias, se ordenó tomar declaración al personal fiscalizador del JNE, empleados de la ONPE, miembros de mesa y agentes policiales asignados al local. El objetivo es esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades por la interrupción del proceso electoral.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Abandono en el aula de sufragio del colegio San Juan Bautista de la Salle

El caso más crítico se registró en el colegio San Juan Bautista de la Salle, en la mesa N.º 007497. La fiscalizadora electoral notificó que el material electoral —incluidas las actas de escrutinio— quedó expuesto sin resguardo, lo que constituye una vulneración de los procedimientos. La ausencia de los miembros de mesa se prolongó a pesar de los intentos de localización y comunicación.

Frente a esta situación, la ONPE, en coordinación con el JNE y la Policía Nacional, procedió al recojo del material electoral y su resguardo en el ánfora correspondiente. Estas acciones permitieron garantizar la continuidad del proceso y la validez de los votos, aunque provocaron demoras en la entrega de resultados en la mesa afectada.

El abandono de funciones durante la etapa de conteo de votos representa una infracción sancionable tanto en el ámbito administrativo como penal, de acuerdo con la legislación electoral vigente. La investigación busca establecer si hubo dolo o negligencia por parte de los miembros de mesa y determinar el impacto sobre la transparencia del proceso.

Multas de hasta S/ 275 y más sanciones por abandonar mesa de votación

Este incidente de abandono no fue un hecho aislado. Según reportes de la ODPE Cerro Colorado, se registró una situación similar en la institución educativa Romeo Luna Victoria, donde los miembros de la mesa N.º 005923 también abandonaron sus funciones durante el escrutinio. En ambos casos, la ONPE aplicó los protocolos establecidos en coordinación con el JNE y la Policía Nacional para asegurar la integridad del proceso y la custodia del material electoral.

Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Las normas electorales peruanas contemplan sanciones económicas para los miembros de mesa que incumplen sus funciones. La multa por abandono asciende a S/ 275 (soles peruanos, S/), equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente. Además, los ciudadanos que no cumplen con el deber de votar enfrentan sanciones que varían entre S/ 27,50 y S/ 110 (soles peruanos, S/), según el nivel de pobreza del distrito.

El Jurado Nacional de Elecciones aplica, por su parte, multas de hasta S/ 550.000 (soles peruanos, S/) para medios de comunicación y encuestadoras que transgreden la normativa durante la semana electoral. En casos de infracción por parte de funcionarios candidatos, las sanciones pueden recaer sobre las organizaciones políticas involucradas, con montos entre S/ 165.000 y S/ 550.000 (soles peruanos, S/).

La ONPE mantiene protocolos claros para enfrentar ausencias o abandonos en mesas de votación, que incluyen la intervención de personal de reemplazo y la coordinación con la Policía Nacional y el JNE. Estas medidas buscan garantizar la validez de los resultados y la continuidad del proceso, minimizando el impacto de incidentes como el registrado en Arequipa.

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