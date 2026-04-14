Perú

SBS interviene a la Caja Rural del Centro por insolvente y perder 56% del patrimonio

Urgente. Otra Caja de ahorro y crédito en riesgo. La Superintendencia la ha intervenido y su futuro pende del resultado de este proceso

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Caja Centro intervenida por la SBS
La SBS intervino la Caja Centro, una de las entidades financieras que recibían dinero para ahorro y daban créditos. - Crédito Hector Oscar Sanabria Lazo

Alerta, usuarios. Una nueva caja de ahorro y crédito está en problemas financieros. En cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los intereses del público ahorrista y de los socios cooperativos, además de cautelar la estabilidad de los sistemas supervisados, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino este martes a la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC Del Centro) y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (Coopac Kuria), en ambos casos por insolvencia.

CRAC Del Centro registró un acelerado deterioro de su solvencia, con una disminución de 56,26% de su patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, alcanzando S/7.049 millones“, reveló la SBS. Esto significó que incurre en la causal de intervención establecida en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N.°26702 y sus modificatorias).

Asimismo, se señala que este deterioro fue consecuencia de las continuas pérdidas generadas por una deficiente gestión crediticia de sus negocios y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, pese a los reiterados requerimientos de aporte de capital por parte de la SBS.

Fachada de la SBS
La SBS intervino dos entidades. Ya avisan que se devolverá el dinero de ahorristas de Caja Del Centro. - Crédito Andina

Alerta por Caja y cooperativa

La Caja Rural de ahorro y crédito Del Centro tenía un mayor patrimonio, lo que aseguraba su solvencia, pero tras la revisión de la SBS, que vio caer este en más del 50% en el último año, decidió que estaba con deterioro grave de sus fondos.

Sin embargo, además de eso, la SBS ha intervenido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (Coopac Kuria), la cual incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, al haberse determinado un patrimonio negativo de -S/21,99 millones al 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas por la SBS.

“La Superintendencia le requirió revertir esta situación de insolvencia en un plazo máximo de 30 días calendario; pero, vencido el plazo, no acreditó el cumplimiento de este requerimiento”, aclara la entidad.

Caja Sullana
Como se recuerda, la anterior entidad similar, otra caja, en ser intervenida fue la Caja Sullana. - Crédito Andina

Asimismo, la SBS precisa que una parte del ajuste patrimonial determinado de la Coopac (-S/ 6.76 millones) corresponde a un déficit de provisiones generado por la incobrabilidad del crédito que otorgó a la empresa Grupo Kuria. “El origen y finalidad de este financiamiento viene siendo materia de una mayor investigación por parte de la SBS en el marco de su competencia, debido a que la Coopac no ha acreditado los sustentos de la evaluación crediticia correspondiente ni la adecuada formalización de las operaciones”, aclararon.

Se activará el FSD

“Todos los ahorristas, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro de la CRAC Del Centro, están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un monto máximo de S/ 117,200″, informa también la SBS.

Ante la intervención, la entidad comunicará el nombre de la entidad financiera que se hará cargo de la devolución de los depósitos a los ahorristas, a través de su portal institucional y del portal de la CRAC Del Centro S.A. en Intervención. También será publicado en los principales diarios a nivel nacional a partir del próximo 20 de abril.

Foto de intervención a cooperativa La esperanza de Marcona en Ica
También se intervino una cooperativa, pero, como se sabe, en ocasiones, estas pueden volver a operar y superar la intervención. - Crédito Hablemos Claro - La Guerrera/Facebook

“Las personas naturales y jurídicas, que mantengan créditos u otras obligaciones con CRAC Del Centro en Intervención, deberán continuar realizando sus pagos, conforme al cronograma pactado, en las cuentas recaudadoras y agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP) e Interbank, agentes KasNet y Yape. En los próximos días, se comunicarán otros canales de atención para cumplir el pago de créditos u otras obligaciones”, aclaran.

Mientras, en el caso de la Coopac Kuria en Intervención, considerando que el régimen de intervención es temporal (tiene una duración máxima de 45 días calendario), durante su vigencia no se activará el Fondo de Depósitos Cooperativo (FSDC). Los socios cooperativos que mantengan créditos con esta entidad deberán continuar realizando sus pagos, conforme al cronograma pactado, en las cuentas recaudadoras y agentes del BCP, Banco Scotiabank y Yape.

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