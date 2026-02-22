Crece la búsqueda de blindaje patrimonial: consultas por optimización aumentan 40% ante la incertidumbre electoral

La demanda de asesoría en optimización patrimonial en Perú sube 40% entre ejecutivos debido a la incertidumbre política y global.

La demanda de asesoría en optimización patrimonial ha experimentado un aumento del 40% entre los ejecutivos peruanos, impulsada por la volatilidad internacional y la incertidumbre política local.

Este incremento responde al surgimiento de un nuevo perfil de inversionista, orientado a la protección y diversificación del capital antes que a la búsqueda de rentabilidades máximas, según un reporte de Finniu.

La demanda de asesoría en optimización patrimonial crece 40%

En febrero de 2026, la gestión patrimonial en Perú muestra una transformación marcada. El tradicional ahorrista pasivo ha cedido el paso a un “inversionista digital consciente”, que prioriza la construcción de carteras resilientes frente a la inflación, la inestabilidad institucional y la fluctuación de los mercados globales.

Diego Mallqui, director ejecutivo de la fintech peruana Finniu, destaca que la disciplina financiera se ha convertido en un factor clave para la paz mental de este segmento.

La volatilidad de los mercados internacionales impulsa a los inversionistas peruanos a estrategias que priorizan protección y diversificación de capital.

El especialista señala que el ejecutivo peruano ya no persigue únicamente el rendimiento inmediato, sino que busca estrategias integrales de blindaje patrimonial, integrando activos locales y extranjeros.

La inflación, que se sitúa actualmente en 2,45% según datos oficiales, refuerza la necesidad de preservar el valor real del patrimonio. En este contexto, los activos alternativos, como el factoring, han adquirido protagonismo por su capacidad de ofrecer retornos con menor exposición al riesgo de mercado.

El perfil del inversionista peruano evoluciona hacia la digitalización

La evolución de las wealthtech ha democratizado el acceso al mercado de capitales. Mientras la banca privada tradicional continúa estableciendo altos requisitos de entrada, las plataformas digitales permiten a los ejecutivos peruanos abrir posiciones desde US$5.000 o S/10.000.

Aunque el monto inicial es bajo, Mallqui afirma que el patrimonio gestionado por este tipo de inversionista suele estabilizarse entre US$15.000 y US$35.000, reflejando una mayor confianza en la autogestión con herramientas digitales.

La inflación oficial de 2,45% refuerza la preferencia de los ejecutivos por activos alternativos menos volátiles como el factoring.

El entorno macroeconómico internacional también incide en las decisiones de inversión. Mallqui refiere que los informes de Credicorp Capital advierten sobre la incertidumbre en las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la volatilidad de la renta fija global.

A nivel local, el déficit fiscal y la inestabilidad institucional han motivado el interés por activos dolarizados y deuda corporativa regional como mecanismos de cobertura frente a posibles riesgos.

La autogestión digital de portafolios se consolida entre ejecutivos peruanos

“La tecnología no reemplaza al asesor; permite ofrecer carteras hiperpersonalizadas que antes eran exclusivas de la banca premium”, sostiene Mallqui, quien anticipa que la disciplina de rebalanceo trimestral y la diversificación entre soles y dólares se consolidarán como estándar de gestión patrimonial para el cierre de 2026.

Este fenómeno marca un cambio de paradigma, donde la rentabilidad deja de ser el único objetivo y la arquitectura financiera pasa a ser una prioridad. Invertir, para el ejecutivo peruano actual, constituye una decisión estratégica que involucra tanto la protección del patrimonio familiar como la búsqueda de flexibilidad y autonomía.

El perfil del inversionista en Perú evoluciona hacia la autogestión digital y el acceso democratizado a plataformas wealthtech desde $5.000.

Sin embargo, el acompañamiento especializado, combinado con el uso de plataformas tecnológicas, marca la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento sostenido, mientras la sofisticación digital amplía el acceso a estrategias antes reservadas para segmentos premium.

La prioridad de este nuevo perfil ya no se limita a la rentabilidad, sino a la construcción de un portafolio robusto, capaz de adaptarse a un entorno incierto y alineado con los objetivos personales y familiares de cada inversionista.