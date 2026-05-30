Perú

Prisión preventiva para ciudadano extranjero que agredió a niña de 5 años en San Martín de Porres

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para Víctor Bravo, investigado por tentativa de homicidio tras atacar a una menor en la vía pública. El caso ha generado conmoción y refuerza la alerta sobre la seguridad en espacios vecinales

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San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.
San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Víctor Bravo, ciudadano venezolano de 20 años, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una niña de cinco años.

El incidente ocurrió el 25 de mayo en la calle Los Topacios, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), cuando la menor paseaba en scooter junto a sus padres tras salir de su centro educativo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte, Bravo atacó sin mediar palabra y propinó una patada en la cabeza a la niña, provocando que cayera al suelo y generando alarma entre los presentes.

Testigos relataron que el agresor intentó continuar con la agresión y encaró a otros transeúntes hasta ser reducido por vecinos y personal de Serenazgo de SMP. Poco después, el sujeto fue trasladado bajo custodia al hospital Cayetano Heredia debido a lesiones sufridas durante la intervención ciudadana.

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Las diligencias policiales fueron asumidas por la comisaría Sol de Oro, que formalizó la detención en el centro de salud. Posteriormente, el Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial los principales elementos de convicción: la denuncia policial, el acta de intervención, el certificado médico legal de la menor, declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad. El caso está a cargo de la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo.

San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.
San Martín de Porres: ciudadano venezolano agrede a niña de 5 años en plena vía pública.

Investigación, pruebas y medidas de seguridad en el distrito

Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal adjunta Katherine Coaguila Cervantes expuso los hechos y presentó un examen toxicológico practicado al acusado. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares fueron determinantes para la decisión judicial, al mostrar el momento exacto de la agresión y las posteriores alteraciones del orden público.

“Se consiguió que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra el extranjero Víctor Bravo por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa”, precisó el Ministerio Público en un comunicado.

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Las autoridades también investigan denuncias sobre otros episodios violentos protagonizados por el imputado en la misma zona, a partir del testimonio de vecinos y comerciantes. El estado de salud de la menor permanece bajo seguimiento médico y familiar, mientras la Fiscalía coordina medidas de protección para la familia.

El incidente renovó las demandas vecinales para reforzar el patrullaje integrado entre Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP), especialmente en parques y zonas de alta concurrencia. La Municipalidad de San Martín de Porres evalúa incrementar la vigilancia y mejorar la iluminación en vías públicas del distrito.

Números de emergencia

En Perú existen distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites:

  • Central policial: 105
  • Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Essalud a nivel nacional: 107
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116

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