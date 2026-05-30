Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Arequipa este 30 de mayo

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la predicción para las siguientes horas de este sábado en Arequipa, Perú.
Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.
Para este sábado, se estima que en Arequipa habrá un 2% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 10°. La nubosidad será del 2% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.
Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.
Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.
PUBLICIDAD
Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más variado.
En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.
Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.
El clima en Perú
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
PUBLICIDAD
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Resultados Gana Diario: números ganadores de este 29 de mayo del 2026
¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo
A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú HOY: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026
Los ‘parisinos’ se medirán con ‘the gunners’ en Hungría para definir al campeón de la ‘orejona’. El choque será de pronóstico reservado. Conoce los horarios del vibrante cotejo
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 29 de mayo de 2026
El Instituto Geofísico del Perú reportó una serie de sismos en distintos puntos del país durante las últimas jornadas. Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna figuran entre las regiones más afectadas por recientes movimientos telúricos, que mantienen a la población atenta y a las autoridades en monitoreo constante
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 28 de mayo de 2026
El sur de Perú experimentó un fuerte sismo, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), lo que reactivó la alerta sísmica. El organismo mantiene el monitoreo permanente ante la sucesión de movimientos telúricos registrados durante los últimos días
Fernanda Pinto marca el objetivo de la selección peruana en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026: ”Vamos a llevar una medalla a casa”
El equipo que tiene a su cargo el entrenador brasileño Marcelo Bencardino venció en las dos primeras jornadas a Canadá y Honduras con solvencia; las ’bicolor’ espera por rival en semifinales
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD