Mara Leão vuelve a Europa tras brillar con Universitario en la Liga Peruana de Vóley: este es su nuevo equipo.

La Liga Peruana de Vóley continúa elevando su nivel, impulsada por la llegada de jugadoras extranjeras de primer nivel. La temporada pasada, Mara Leão, exintegrante de la selección brasileña, destacó como figura de Universitario de Deportes.

Al principio, la brasileña recibió críticas, pero con el tiempo se ganó el reconocimiento de la hinchada ‘crema’. Su desempeño en la cancha la llevó a ser elegida como la mejor bloqueadora de la temporada.

El impacto de Leão hizo que la directiva de Universitario intentara retenerla para la próxima campaña. Sin embargo, según explicó el jefe polideportivo Fabrizio Acerbi, la jugadora decidió marcharse por motivos personales.

Leão optó por dejar Perú y regresar a Europa, continente donde ya había jugado con el CSM Volei Alba-Blaj de Rumania en la temporada 2024/2025. Ahora, formará parte del Benfica de la Primera División de Portugal.

“Mara Leão jugará en Portugal para el Benfica. La atleta de 34 años, 1,92 metros de altura, trae mucha experiencia para ayudar al equipo”, se lee en una publicación compartida por la propia jugadora en su perfil de Instagram.

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Mara Leão jugará en Benfica de Portugal tras su paso por Universitario.

El plantel de Universitario para la temporada 2026/2027

Universitario de Deportes continúa definiendo su plantel para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Ingrid Herrada fue anunciada como la segunda incorporación confirmada para el ciclo 2026/2027. La primera alta fue Sarah Evaristo, quien regresó al equipo tras una temporada fuera y ocupará el puesto que dejó vacante Mara Leão, quien no continuará en el club.

Con la llegada de Herrada, la competencia en el puesto de armadora se centrará entre ella y Lucía Magallanes, quien renovó recientemente su vínculo con Universitario. Esta disputa surge tras el retiro de Zaira Manzo. El club aún no confirmó si Seleisa Elisaia permanecerá como tercera armadora, considerando que ocupa una plaza de extranjera.

La armadora de la selección peruana defenderá los colores del club 'crema' durante las siguientes dos temporadas. Créditos: Universitario / X.

En cuanto a bajas, además de Manzo y Leão, dejaron el equipo Coraima Gómez, Maria Paula Rodríguez y Angélica Malinverno, quien también anunció su retiro del vóley profesional. Alexandra Machado, otra salida relevante, fue presentada como refuerzo de la Universidad San Martín.

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Otra salida que generó pesar en Ate fue la de Elis Bento, quien se despidió del club con un mensaje emotivo en sus redes sociales. "Hay despedidas que duelen porque significan mucho más que un simple adiós. Fueron tres temporadas vistiendo el manto crema. Tres años de desafíos, crecimiento, aprendizajes, transformación y realización. Y junto a todo eso, encontré algo aún más grande: personas con ganas de luchar, trabajar y hacer que las cosas sucedan".

Elis Bento se marcha de Universitario de Deportes tras conseguir el primer podio en la historia del club. Crédito: X Universitario.

La estructura del plantel de Universitario se mantiene en proceso de ajuste. Maluh Oliveira y Cat Flood, jugadoras extranjeras, renovaron su continuidad en el club. Al igual que las peruanas Karla Ortiz y Daniella Muñoz.

El equipo seguirá bajo la dirección técnica de Paco Hervás, quien extendió su contrato con el objetivo de mejorar el tercer puesto conseguido en la campaña anterior de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

Si bien todavía no hay una fecha oficial, la Federación Peruana de Vóley (FPV) realiza gestiones para la próxima edición del torneo. Según lo previsto, la intención es que la Liga Peruana de Vóley 2026/27 comience el 5 de octubre de este año, a la espera de la confirmación definitiva del calendario y los aspectos logísticos.

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