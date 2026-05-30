Perú suma más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y Machu Picchu busca defender su título: ¿cómo votar?

El Perú ha sido nominado en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel mundial. Estas nominaciones colocan nuevamente al país en el centro de la atención internacional, al competir en diversos segmentos que incluyen turismo cultural, gastronómico, natural, de aventura y sostenible.
La presencia del país en este certamen refleja su posicionamiento como un destino competitivo en Sudamérica, con una oferta turística diversificada que integra patrimonio histórico, biodiversidad, experiencias urbanas y propuestas de turismo especializado. Las nominaciones también evidencian el trabajo de promoción sostenida del sector turismo en los últimos años.
Principales nominaciones del Perú en 2026
El Perú compite en una amplia variedad de categorías dentro de los World Travel Awards Sudamérica 2026:
- Principal Atracción turística de Sudamérica: Machu Picchu
- Mejor Destino de Sudamérica
- Mejor Destino Culinario de Sudamérica
- Mejor Destino Cultural de Sudamérica
- Mejor Destino Natural de Sudamérica
- Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica
- Mejor Destino Verde de Sudamérica
- Mayor impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica: Perú
- Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica
- Mejor Destino de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica
- Mejor Destino de Turismo Deportivo de Sudamérica
- Mejor Destino de Turismo Juvenil de Sudamérica
- Destino más Romántico de Sudamérica: Lima
- Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima
- Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima
- Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima
- Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica: Lima y Cusco
- Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima
- Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima
- Mejor Destino de Playa de Sudamérica: Máncora
- Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú
Estas nominaciones reflejan la amplitud del posicionamiento del país en distintos segmentos del turismo internacional.
Machu Picchu y el liderazgo turístico del Perú
En esta edición, Machu Picchu vuelve a competir como Principal Atracción Turística de Sudamérica, reafirmando su relevancia como uno de los destinos más reconocidos del mundo. El sitio arqueológico continúa siendo un símbolo del turismo peruano y uno de los principales referentes culturales de la región.
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Asimismo, ciudades como Lima y Cusco también destacan en múltiples categorías relacionadas con turismo urbano, cultural, de negocios y eventos, consolidando su presencia en el circuito turístico internacional.
Estrategia de promoción turística
Las nominaciones responden a la estrategia de promoción turística impulsada por Promperú, que ha trabajado en la diversificación de la oferta nacional mediante campañas segmentadas. Estas acciones han permitido fortalecer la presencia del país en distintos nichos turísticos como gastronomía, cultura, naturaleza, lujo, aventura y sostenibilidad.
El trabajo articulado entre el sector público y privado también ha sido clave para reforzar la competitividad del destino Perú, promoviendo experiencias turísticas sostenibles y descentralizadas que resaltan la riqueza cultural y natural del país.
Turismo sostenible
El posicionamiento del Perú en este certamen internacional también está vinculado al crecimiento de su oferta turística sostenible. La gastronomía, el patrimonio histórico, la biodiversidad y los paisajes naturales continúan siendo elementos centrales en la consolidación del país como destino turístico.
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Además, el Perú compite en categorías relacionadas con turismo de aventura, cruceros, avistamiento de ballenas, turismo deportivo y juvenil, ampliando su alcance en distintos segmentos del mercado internacional.
¿Cómo votar por el Perú en los World Travel Awards 2026?
Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 estarán abiertas hasta el 12 de junio. El proceso es abierto al público y busca la participación de viajeros y usuarios interesados en apoyar a sus destinos favoritos.
Para votar por el Perú, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al enlace oficial: linktr.ee/votaporperu o a las redes sociales de Promperú.
- Registrarse en la plataforma y confirmar el correo electrónico.
- Volver al enlace de votación y seleccionar al Perú en las categorías correspondientes.
La participación ciudadana será clave para apoyar al país en su objetivo de destacar en una de las premiaciones turísticas más importantes de la región.
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