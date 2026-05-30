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Perú suma más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y Machu Picchu busca defender su título: ¿cómo votar?

Lima, Cusco y Máncora figuran entre los destinos nacionales reconocidos en categorías de turismo urbano, cultural, de eventos y de playa

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Perú destaca en premios turísticos 2026 con nominaciones en cultura, gastronomía y naturaleza. (Foto: Agencia Andina)
Perú destaca en premios turísticos 2026 con nominaciones en cultura, gastronomía y naturaleza. (Foto: Agencia Andina)

El Perú ha sido nominado en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel mundial. Estas nominaciones colocan nuevamente al país en el centro de la atención internacional, al competir en diversos segmentos que incluyen turismo cultural, gastronómico, natural, de aventura y sostenible.

La presencia del país en este certamen refleja su posicionamiento como un destino competitivo en Sudamérica, con una oferta turística diversificada que integra patrimonio histórico, biodiversidad, experiencias urbanas y propuestas de turismo especializado. Las nominaciones también evidencian el trabajo de promoción sostenida del sector turismo en los últimos años.

World Travel Awards 2026: Perú compite en más de 20 categorías y Machu Picchu busca revalidar su título. (Foto: Agencia Andina)
World Travel Awards 2026: Perú compite en más de 20 categorías y Machu Picchu busca revalidar su título. (Foto: Agencia Andina)

Principales nominaciones del Perú en 2026

El Perú compite en una amplia variedad de categorías dentro de los World Travel Awards Sudamérica 2026:

  • Principal Atracción turística de Sudamérica: Machu Picchu
  • Mejor Destino de Sudamérica
  • Mejor Destino Culinario de Sudamérica
  • Mejor Destino Cultural de Sudamérica
  • Mejor Destino Natural de Sudamérica
  • Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica
  • Mejor Destino Verde de Sudamérica
  • Mayor impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica
  • Mejor Destino de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica
  • Mejor Destino de Turismo Deportivo de Sudamérica
  • Mejor Destino de Turismo Juvenil de Sudamérica
  • Destino más Romántico de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica: Lima y Cusco
  • Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino de Playa de Sudamérica: Máncora
  • Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú

Estas nominaciones reflejan la amplitud del posicionamiento del país en distintos segmentos del turismo internacional.

Turismo peruano en vitrina mundial: Perú suma múltiples nominaciones en los World Travel Awards 2026. (Foto: Agencia Andina)
Turismo peruano en vitrina mundial: Perú suma múltiples nominaciones en los World Travel Awards 2026. (Foto: Agencia Andina)

Machu Picchu y el liderazgo turístico del Perú

En esta edición, Machu Picchu vuelve a competir como Principal Atracción Turística de Sudamérica, reafirmando su relevancia como uno de los destinos más reconocidos del mundo. El sitio arqueológico continúa siendo un símbolo del turismo peruano y uno de los principales referentes culturales de la región.

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Asimismo, ciudades como Lima y Cusco también destacan en múltiples categorías relacionadas con turismo urbano, cultural, de negocios y eventos, consolidando su presencia en el circuito turístico internacional.

Patrimonio en riesgo: plan maestro de Machu Picchu advierte sobre deterioro y caos turístico
Patrimonio en riesgo: plan maestro de Machu Picchu advierte sobre deterioro y caos turístico

Estrategia de promoción turística

Las nominaciones responden a la estrategia de promoción turística impulsada por Promperú, que ha trabajado en la diversificación de la oferta nacional mediante campañas segmentadas. Estas acciones han permitido fortalecer la presencia del país en distintos nichos turísticos como gastronomía, cultura, naturaleza, lujo, aventura y sostenibilidad.

El trabajo articulado entre el sector público y privado también ha sido clave para reforzar la competitividad del destino Perú, promoviendo experiencias turísticas sostenibles y descentralizadas que resaltan la riqueza cultural y natural del país.

pobreza - agricultura - turismo
pobreza - agricultura - turismo

Turismo sostenible

El posicionamiento del Perú en este certamen internacional también está vinculado al crecimiento de su oferta turística sostenible. La gastronomía, el patrimonio histórico, la biodiversidad y los paisajes naturales continúan siendo elementos centrales en la consolidación del país como destino turístico.

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Además, el Perú compite en categorías relacionadas con turismo de aventura, cruceros, avistamiento de ballenas, turismo deportivo y juvenil, ampliando su alcance en distintos segmentos del mercado internacional.

Turismo vivencial en auge: comunidades nativas promueven experiencias únicas por Semana Santa. (Foto: Agencia Andina)
Turismo vivencial en auge: comunidades nativas promueven experiencias únicas por Semana Santa. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo votar por el Perú en los World Travel Awards 2026?

Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 estarán abiertas hasta el 12 de junio. El proceso es abierto al público y busca la participación de viajeros y usuarios interesados en apoyar a sus destinos favoritos.

Para votar por el Perú, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al enlace oficial: linktr.ee/votaporperu o a las redes sociales de Promperú.
  2. Registrarse en la plataforma y confirmar el correo electrónico.
  3. Volver al enlace de votación y seleccionar al Perú en las categorías correspondientes.
Perú obtiene más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y abre votación internacional. (Foto: Agencia Andina)
Perú obtiene más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y abre votación internacional. (Foto: Agencia Andina)

La participación ciudadana será clave para apoyar al país en su objetivo de destacar en una de las premiaciones turísticas más importantes de la región.

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