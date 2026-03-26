Perú

Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción es disuelta por la SBS por inactividad

La medida, oficializada mediante resolución publicada en El Peruano, incluye la exclusión de la entidad del registro correspondiente, la imposición de restricciones legales y la designación de administradores temporales para conducir el proceso

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La resolución dispone diversas restricciones que rigen a partir de su publicación.
La resolución dispone diversas restricciones que rigen a partir de su publicación. Foto: captura Google Maps

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción tras determinar que incurrió en la causal de inactividad. La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N° 00870-2026, difundida en el diario oficial El Peruano.

Como parte de esta decisión, la entidad fue retirada del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, quedando su situación sujeta a un proceso de liquidación supervisado por la autoridad.

Restricciones y medidas sobre la cooperativa

La resolución establece una serie de limitaciones desde la fecha de su publicación. Entre ellas, se prohíbe iniciar procesos judiciales o administrativos contra la cooperativa para exigir el pago de deudas, así como continuar con la ejecución de fallos previamente emitidos en su contra.

Asimismo, no se podrán imponer gravámenes sobre sus bienes ni dictar medidas cautelares. También queda impedido realizar pagos, adelantos, compensaciones o asumir compromisos con recursos de la entidad que se encuentren bajo control de terceros.

La cooperativa tiene prohibido efectuar pagos, adelantos, compensaciones o contraer obligaciones utilizando recursos de la entidad que estén bajo control de terceros.
La cooperativa tiene prohibido efectuar pagos, adelantos, compensaciones o contraer obligaciones utilizando recursos de la entidad que estén bajo control de terceros. Foto: iStock

Designación de administradores temporales

La SBS nombró a Carlos Enrique Montesinos Cáceres como administrador temporal principal y a Silvia Beatriz Daza Robles como alterna, quienes asumirán la conducción del proceso en representación del organismo supervisor.

Ambos funcionarios estarán encargados de ejecutar las acciones necesarias para concretar la disolución de la cooperativa, conforme a las facultades otorgadas por la normativa vigente.

A finales de febrero, otra cooperativa de ahorro y crédito se salvó de ser disuelta

Otra coopac ha conseguido revertir su situación de “pérdida de capital social”. Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito (Crediexito), con domicilio en el departamento de Arequipa e inscrita en la Partida Registral Nº 11242457 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa. La entidad solicitó su incorporación al Registro COOPAC, la cual fue aprobada en 2019.

La medida se formalizó a través de la Resolución SBS N° 00870-2026, publicada en el diario oficial El Peruano
La medida se formalizó a través de la Resolución SBS N° 00870-2026, publicada en el diario oficial El Peruano. Foto: SBS/YouTube

El 23 de enero, la SBS dispuso su intervención debido a la pérdida de más de medio millón de soles. No obstante, en febrero, el representante de los socios presentó documentación que acreditaba montos suficientes para que la cooperativa superara dicha situación.

La SBS había identificado que, al 31 de marzo de 2025, la Coopac Éxito registraba un patrimonio negativo de - S/ 518.596,70, tras diversas acciones de supervisión realizadas por la entidad.

Posteriormente, en febrero, mediante cartas del representante de los socios de la COOPAC Éxito, acompañadas de nueve documentos de autorización de capitalización de depósitos suscritos por nueve socios, por un total de S/ 533.290, la SBS determinó que la cooperativa ya no se encontraba dentro de las causales de intervención.

“En la evaluación de dicha documentación, se determinó que los documentos de autorización presentados acreditan el consentimiento otorgado por los socios para proceder con la capitalización de dichas acreencias que ascienden, en conjunto, a S/ 533.290”, señaló. Esto “resulta suficiente para levantar la causal de intervención de la COOPAC Éxito, puesto que revierte el patrimonio negativo de la misma al 31 de marzo de 2025”. La SBS había intervenido a la cooperativa por pérdida del capital social, al haber acreditado una pérdida de - S/ 518.596,70.

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