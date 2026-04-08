Perú

BCP aumenta comisiones por tarjetas de débito y retiro de efectivo: ¿Desde cuándo y en qué casos?

Luego del aumento de comisiones por adelanto de sueldo en 2025, ahora el banco más grande del Perú ha avisado a sus clientes que aumentará sus tarifas para otros productos

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Fachada del BCP
El BCP cobrará mayores montos por reponer tarjetas de débito. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

El Banco de Crédito del Perú (BCP), la entidad bancaria privada más grande del país, ha anunciado nuevos cambios para productos de sus clientes. Se trata de un aumento de lo que se cobra para diferentes trámites con respecto a la tarjeta de débito.

“Te contamos algunas actualizaciones importantes en tu Tarjeta de Débito BCP que cambiarán este año. No te preocupes, que tus beneficios se mantienen y podrás seguir usando tu tarjeta con normalidad para pagar en más de 100 mil establecimientos a nivel nacional”, avisó el banco en un correo electrónico. Estos cambios aplicarán desde el 25 de mayo de 2026.

  • Se actualizará el costo de la emisión de Tarjeta de Débito con diseño a S/25 (antes S/20). Para cuentas en dólares ahora será de US$7,14
  • Se actualizará el costo de la Reposición de Tarjeta de Débito. Si solo tienes Cuenta en soles el costo es de S/25. En caso tengas Cuenta en dólares ahora será de US$7,14
  • Se actualizará el costo de retiro de efectivo en cajero de otro banco. Si solo tienes Cuenta en soles el costo ahora será de S/24. En caso tengas Cuenta en dólares ahora será de US$6,90.
mano con tarjetas de crédito
¿Quieres saca tu tarjeta con diseño? Ahora te costará más en el BCP. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Aumentan costo por tarjeta de crédito en BCP

Ahora emitir tu tarjeta de débito con diseño te costará más en el BCP. Si tienes cuenta en soles el costo pasará de S/20 a S/25. Si tienes cuenta en dólares ahora pasará de US$ 6,60 a US$7,14.

Pero en el caso de la reposición de la tarjeta de débito, el BCP no ha aumentado la tarifa en soles, que sigue quedando en S/25. Para las cuentas en dólares esto sí aumenta: de US$6,72 a US$7,14.

También aumentará lo que cobra el BCP a los clientes que retiran efectivo por cajero de otro banco: si es para cuenta en soles subirá la tarifa de S/20 a S/24. Si es para cuenta en dólares sube de US$6,60 a US$6,90.

Personas en cajeros BCP y foto de manos con varios billetes de 100 soles
El BCP cobrará mayor comisión si sacas dinero de tu cuenta en otros cajeros. - Crédito Composición Infobae/Andina/Infobae/Paula Elizalde

“En caso tengas más de una Cuenta BCP, por ejemplo una Cuenta en Soles y otra Cuenta en Dólares, la comisión se cobrará en soles”, aclara el BCP.

Mayor interés en mora de adelanto de sueldo

Como se sabe, en el caso del adelanto de sueldo, desde enero de 2025 se han subido las comisiones que se pagan por hacer uso de este ‘producto’ del banco. Pero ahora cambiará otro detalle.

En caso de atraso en el pago, a partir del 20 de mayo del 2026 la tasa de interés moratorio del adelanto de sueldo cambiará de tarifa: antes el interés moratorio en soles y dólares era de 0%, según informa el BCP en su correo. Ahora, este será de 12,51% y 10,26%, respectivamente.

BCP - Credicorp
Para pedir adelanto de sueldo en el BCP ya se cobra más. - Crédito Credicorp

Como se recuerda, en enero de 2025 la comisión por adelanto de sueldo quedó así

  • Desde S/50 hasta S/500, te cobran una comisión de S/20 (antes era de S/15)
  • Desde S/501 hasta S/1.000, te cobrarán S/35 (antes S/30)
  • Desde S/1.001 hasta S/1.500, te cobran S/50, (antes S/45)
  • Desde S/1.501 hasta S/2.500, te cobran S/65, (antes S/60).

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