Antonio Rizola aclaró sus polémicas declaraciones sobre Alianza Lima: “¿Eso es mentira? Fueron irregulares"

El técnico de la selección peruana se refirió a sus palabras sobre el rendimiento de las 'blanquiazules' en Liga Peruana de Vóley. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Antonio Rizola volvió a ocupar un lugar central en los portales digitales especializados en vóley tras sus declaraciones sobre el rendimiento de Alianza Lima en la última temporada de la liga. El entrenador de la selección peruana analizó el desempeño del equipo y sus palabras generaron cuestionamientos entre los seguidores de Alianza.

“Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellas. Muchos. Había equipos que estaban apretando a Alianza y no creyeron en ganar”, afirmó Rizola en el podcast Se Formaron Las Parejas. Estas afirmaciones provocaron críticas de los fanáticos, quienes consideraron que se menospreciaba el logro del club.

En respuesta, Rizola aclaró sus dichos durante una entrevista en el programa de YouTube Bloqueo y Punto. Explicó que sus comentarios fueron parte de un análisis completo sobre la temporada y no una descalificación al equipo.

El entrenador de la selección peruana señaló que Alianza Lima ganó muchos partidos por demérito de sus rivales, más que mérito propio. Crédito: Movistar Deportes.

“Los dos mejores equipos del campeonato fueron, indiscutiblemente, los que mostraron irregularidad. ¿Eso es mentira? Fueron irregulares. También señalé que Alianza ganó algunos partidos jugando por debajo de su nivel y que, si los rivales hubieran tenido más experiencia, podrían haber aprovechado y ganado esos encuentros. Alianza ganó porque los adversarios respetaron a Alianza”, sostuvo el técnico.

PUBLICIDAD

Rizola subrayó que su evaluación incluyó aspectos positivos sobre el club. “Alianza ganó porque supo imponerse gracias a la calidad de su trabajo, de sus atletas, del cuerpo técnico, de toda la estructura y del apoyo de la hinchada, que nunca dejó de alentar. ¿Estoy criticando a Alianza o elogiándolos? Es un elogio”, indicó.

El entrenador aclaró que sus palabras no fueron sacadas de contexto, ya que la conversación completa fue publicada. “No me refiero solo a una parte pequeña, lo que se publicó está completo. La primera frase es importante, por eso insisto en aclarar esto. Incluso en el clip está el contexto completo. Digo que ganaron por la estructura que tienen detrás, la calidad de los atletas y del cuerpo técnico. Para mí, eso es valorar a un equipo, porque incluso cuando juegan mal, no pueden decirme que no puedo señalarlo. Es natural”, agregó.

Finalmente, Rizola consideró que aceptar las críticas constructivas es parte del crecimiento deportivo. “Si alguien no acepta una observación sobre la irregularidad o no acepta que un día jugó mal, debería pensarlo. ¿Cuántas veces uno entra al vestuario y dice: ganamos porque teníamos que ganar, aunque no lo merecíamos? ¿Cuántas veces lo dijeron? No digo que Alianza no merecía ganar. Lo merecía por todo lo que demostró: las ganas, la unión”, concluyó.

PUBLICIDAD

Antonio Rizola aclaró sus polémicas declaraciones sobre el título de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley.

Su opinión sobre las jugadoras ausentes en la selección peruana

Antonio Rizola también abordó la situación de las jugadoras ausentes en la selección peruana de vóley. El entrenador hizo hincapié en la necesidad de diferenciar entre quienes no fueron convocadas y quienes, por razones personales o físicas, comunicaron su imposibilidad de participar antes de cualquier llamado.

“Ángela Leyva no fue convocada. ¿Alguien vio la convocatoria de Ángela Leyva? ¿Alguien vio la convocatoria de Maguilaura Frías? ¿Alguien vio la convocatoria de Katherine Regalado? ¿Alguien vio la convocatoria de Leslie Leyva? ¿Por qué me dicen que ellas no aceptaron? Yo en ningún momento dije eso”, señaló Rizola.

El técnico detalló la situación de las jugadoras que militan en Europa, como Ángela Leyva y Maguilaura Frías. “Hablé con todas, porque estaba bajo mi control. Ángela ya estuvo conmigo el primer año. Este año, cuando la llamé, me explicó que atravesaba ciertas condiciones físicas y desde enero no ha estado en cancha en Turquía, no jugó ningún partido. En cuanto a Maguilaura, hablé con ella y se lesionó antes de la semifinal. Me dijo: ‘Profesor, no estoy bien, no voy a estar bien’”, explicó el entrenador.

PUBLICIDAD

El entrenador brasileño se refirió a los casos particulares de Ángela Leyva y Maguilaura Frías. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

El técnico brasileño expresó que comprende la situación personal de las jugadoras. “Estas jugadoras, cuando llegan aquí, deben darlo todo. Es su derecho decirme que no pueden venir y las razones que me dieron son personales. No discuto con ninguna jugadora. Lo primero es el compromiso con la selección. Cada persona tiene su vida privada. No soy yo quien debe decidir qué es más importante. Si alguien siente dolor, para esa persona puede ser mucho, para mí poco, pero no tengo derecho a evaluar eso. Debo aceptar y trabajar con quienes estén dispuestas”, afirmó.

Además, indicó que no cierra las puertas a ninguna jugadora para futuras convocatorias. “¿Cuándo uno tiene el coraje de decir sí o no para siempre? Yo no lo tengo. ¿Sabes quién lo hace? Quien no convoca, quien no es entrenador, quien está en casa, detrás de un micrófono, detrás de una cámara, o quien opina desde un celular, a veces con nombres falsos”, concluyó.

PUBLICIDAD