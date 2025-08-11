Perú

SBS interviene dos cooperativas de ahorro y crédito en Lima por insolvencia patrimonial

La SBS interviene dos cooperativas por pérdida total de capital social, luego de detectar un patrimonio negativo superior al millón y medio de soles en ambas entidades. ¿Qué pasará con el dinero de ahorristas?

Esteban Salazar Herrada

SBS interveniene dos cooperativas. Capitalizaciones y aportes extraordinarios no lograron compensar el déficit patrimonial.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada, ambas domiciliadas en Lima. La medida responde a la pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, situación detectada por el ente supervisor tras una serie de auditorías y requerimientos formales no atendidos satisfactoriamente por las entidades.

Las resoluciones de intervención, expedidas el 7 de agosto de 2025 por el superintendente Sergio Javier Espinosa Chiroque, se inscribieron en registros públicos y fueron hechas públicas conforme a la normativa vigente.

SBS interviene Cooperativa Líderes Emprendedores Red Nacional

En el caso de la Cooperativa Líderes Emprendedores Red Nacional, la SBS observó inicialmente deficiencias en los estados financieros remitidos al cierre de 2024. Tras varios ajustes patrimoniales requeridos, el patrimonio contable arrojó un saldo negativo de S/ 1 millón 982.302,74.

El ente regulador atribuyó esta situación a la falta de sustento documentario, déficit en las provisiones para cuentas por cobrar, reconocimiento incorrecto de aportes e ingresos de capital extraordinario no acreditados, entre otros puntos.

Cooperativa Líderes Emprendedores. Medida busca proteger los intereses de los socios y preservar los recursos cooperativos.

Se otorgaron plazos adicionales para que la cooperativa pudiera revertir la situación, incluyendo la presentación de nuevas capitalizaciones de depósitos y compromisos de aporte de nuevos fondos de socios, pero la documentación presentada no permitió acreditar una solución efectiva.

Por esta razón, la SBS resolvió declarar el régimen de intervención, con designación de interventores que asumen todas las funciones de dirección, fiscalización y representación judicial y administrativa de la entidad, en el marco del Reglamento de Regímenes Especiales y la Ley COOPAC. Además, se dispuso la suspensión de todas las operaciones de la cooperativa y la restricción de actos como la disposición de bienes, la realización de pagos o el inicio de procesos judiciales en su contra.

SBS interviene Cooperativa Nuevo Milenio Limitada

De manera similar, la Cooperativa Nuevo Milenio Limitada fue intervenida tras verificarse un patrimonio contable negativo de S/ 1 millón 748.406,45 al 30 de junio de 2024. Ello resultó de ajustes por capitalizaciones de acreencias que no cumplían requisitos regulatorios, registro indebido de activos no corrientes y déficit en provisiones, además de otras observaciones contables.

La cooperativa no cumplió con la presentación de estados financieros corregidos ni logró acreditar la reversión de su situación financiera a pesar de la ampliación de plazos otorgada. Los documentos de autorización de capitalización de depósitos presentados por varios socios tampoco cumplieron los requisitos normativos ni permitieron compensar suficientemente el patrimonio negativo detectado.

Cooperativa Nuevo Milenio. Las resoluciones de la SBS fueron inscritas en los registros públicos y comunicadas oficialmente.

La SBS designó interventores para ambas cooperativas, quienes tendrán amplias facultades legales para manejar todos los aspectos financieros, administrativos y judiciales. La intervención durará un máximo de 45 días calendario. En ese lapso, los interventores deberán determinar el patrimonio real de las entidades y convocar a asamblea general, la cual solo podrá tratar los temas prescritos por la regulación especial.

Durante la intervención queda prohibido iniciar o continuar acciones judiciales en contra de las cooperativas para cobrar acreencias, ejecutar sentencias, gravar bienes o realizar pagos, compensaciones y actos de disposición de fondos. Estas restricciones buscan garantizar la protección de los derechos de los socios y de los recursos administrados por las cooperativas.

